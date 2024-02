Nella guida tv del 25 febbraio 2024 la gara valide per la ventesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Juventus – Frosinone anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 25 febbraio 2024 ci sono le gare della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Sarà una giornata importante che vedrà in campo tutte le prime della classe. Si comincierà alle 12.30 con Juventus – Frosinone. I bianconeri, dopo il passo falso contro l’Udinese, non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 contro il Verona. Ora gli uomini di Allegri sono secondi a-9 dall’Inter (che deve ancora recuperare una partita) e a +2 dal Milan. I loro 55 punti sono frutto di sedici vittorie, sei pareggi e tre sconfitte, trentotto gol fatti e diciassette subiti. I ciociari, dopo tre k.o. di fila (2-3 contro il Milan , 5-1 contro la Fiorentina e 0-3 contro la Roma), sono quindicesimi a quota 23. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, altrettante pareggiate e quattordici perse, trentadue gol fatti e cinquantadue subiti.

Alle 15 si giocherà Cagliari – Napoli. La formazione di Claudio Ranieri reduce dal pareggio di Udine (1-1) che ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive. Dall’altro lato, invece, gli azzurri che vengono dal pareggio interno contro il Genoa (1-1) che è costato la panchina a Walter Mazzarri, al suo posto è subentrato Francesco Calzona che dovrà scuotere il gruppo che ha vinto una sola volta nelle ultime cinque partite. I rossoblu sono in piena zona retrocessione (-3 dalla salvezza) a quota 19 con quattro vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte mentre gli azzurri si trovano al decimo posto con 36 punti frutto di dieci successi, sei pareggi e otto ko (-9 dalla zona Champions League e -4 dall’Europa League).

Alle 18 scendono in campo Lecce – Inter. I salentini, dopo due k.o. di fila (4-0 contro il Bologna e 2-0 contro il Torino), sono tredicesimi a quota 24. Il loro percorso racconta di cinque partite vinte, nove pareggiate e undici perse, ventiquattro realizzate e trentanove incassate. I nerazzurri in settimana hanno battuto l’Atletico Madrid nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. In campionato, dopo aver battuto la Salernitana e grazia anche al passo falso commesso dalla Juventus contro il Verona, sono primi a +9 dai bianconeri. I loro 63 punti sono frutto di venti vittorie, tre pareggi e una sconfitte, cinquantanove gol fatti e dodici subiti.

In serata chiuderà il big match Milan – Atalanta. In settimana la squadra di Pioli ha perso contro il Rennes ma, in virtù del risultato dell’andata, si é qualificata per gli ottavi di finale di Europa League, dove affronterà lo Sparta Praga. In campionato i rossoneri, dopo aver perso per 4-2 contro il Monza, sono terzi, a -2 dalla Juventus, con 52 punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, quarantanove gol fatti e trentuno subiti. Gli orobici sono reduci dal 3-0 contro il Sassuolo e vanno a caccia del settimo successo consecutivo. Gli uomini di Gasperini sono quinti a quota 45, a -3 dal Bologna, che però ha giocato due partite in più. Il loro percorso narra di quattordici partite vinte, tre pareggiate e sette perse (l’ultima risale al 23 dicembre), quarantasette reti realizzate e ventitré incassate

Si disputa il posticipo della ventiseiesima giornata di Serie B: Modena – Spezia. Eppoi la Finale di League Cup Chelsea – Liverpool; la Liga con Real Madrid – -Siviglia. In Serie C, nel Girone B la capolista Cesena cercherà la sua settima vittoria di fila

Calcio in tv oggi 25 febbraio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Charlotte-New York City, DC United-New England, Orlando City-Montreal Impact, Philadelphia Union-Chicago Fire (MLS) – APPLE TV

02.30

Austin-Minnesota United, Dallas-San José Earthquakes, Houston Dynamo-Sporting KC, St. Louis City-Real Salt Lake (MLS) – APPLE TV

04.30

Portland Timbers-Colorado Rapids (MLS) – APPLE TV

11.00

Roma-Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Juventus-Frosinone (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

13.00

Lens-Monaco (Ligue 1) – SKY SPORT ARENA

Sassuolo-Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

14.00

Cadice-Celta (Liga) – DAZN

Messina-Picerno (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Olbia-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Entella-Fermana (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Pro Patria-Renate (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

14.30

Wolverhampton-Sheffield United (Premier League) – SKY SPORT MAX

Almere City-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

Twente-Go Ahead Eagles (Eredivisie) – MOLA

15.00

Cagliari-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Nizza-Clermont (Ligue 1) – SKY SPORT (canale 257)

Cesena-Pineto (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 258)

15.30

Eintracht Francoforte-Wolfsburg (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.00

Chelsea-Liverpool (Finale League Cup) – DAZN

Vicenza-Triestina (Serie C) – RAI 2 e SKY SPORT (canale 256)

16.15

Modena-Spezia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Betis-Athletic (Liga) – DAZN

Novara-Mantova (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Perugia-Juventus Next Gen (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

AZ-Ajax (Eredivisie) – MOLA

17.05

PSG-Rennes (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

17.30

Borussia Dortmund-Hoffenheim (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 257)

18.00

Lecce-Inter (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Al Shabab-Al Nassr (Saudi League) – SOLOCALCIO

18.30

Las Palmas-Osasuna (Liga) – DAZN

Monterosi-Avellino (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Casertana-Brindisi (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Potenza-Giugliano (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Fiorenzuola-Virtus Verona (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

19.00

Gil Vicente-Porto (Campionato portoghese) – DAZN

Benfica-Portimonense (Campionato portoghese) – DAZN

20.30

Cincinnati-Toronto (MLS) – APPLE TV

20.45

Milan-Atalanta (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Marsiglia-Montpellier (Ligue 1) – SKY SPORT CALCIO

Carrarese-Sestri Levante (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Latina-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

21.00

Real Madrid-Siviglia (Liga) – DAZN

River Plate-Boca Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA

21.15

Rio Ave-Sporting (Campionato portoghese) – DAZN

23.00

Nashville-New York Red Bulls (MLS) – APPLE TV

23.45

Newell’s Old Boys-Rosario Central (Campionato argentino) – SOLOCALCIO

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.