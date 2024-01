Nella guida tv del 28 gennaio 2024 la gara valide per la ventesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Genoa – Lecce anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 28 gennaio 2024 ci sono le gare della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincia alle 12.30 con Genoa – Lecce. I rossoblù stanno attraversando un ottimo momento di forma (9 punti nelle ultime cinque partite) e vengono dal successo esterno per 1-2 contro la Salernitana. La squadra di Gilardino é undicesima con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, ventidue gol fatti e venticinque subiti. I salentini, nonostante abbiamo raccolto un solo punto nelle ultime cinque sfide e vengano dallo 0-3 contro la Juventus, sono quattordicesimi a quota 21. Il loro percorso racconta di quattro partite vinte, nove pareggiate e otto perse, venti realizzate e ventinove incassate.

Alle 15 si gioca Monza – Sassuolo. I brianzoli, dopo il pesante 1-5 rimediato contro l’Inter, hanno perso per 3-0 a Empoli. Gli uomini di Palladino sono dodicesimi a quota 25 punti. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, sette pareggiate e otto perse, venti gol fatti e ventotto subiti. I neroverdi, dopo il 3-0 rimediato contro la Juventus, sono quindicesimi con 19 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e undici sconfitte, ventisei reti realizzate e trentasei subite. Hanno giocato una partita in meno, quella contro il Napoli, rinviata per gli impegni dei partenopei in Supercoppa italiana. Contemporaneamente Verona – Frosinone. Gli scaligeri, dopo il 3-0 rimediato all’Olimpico contro la Roma, sono terzultimi a -1 dal Cagliari quartultimo (che però ha già giocato), con 17 punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e dodici sconfitte, diciannove gol fatti e ventinove subiti. I ciociari, dopo i due ko contro il Monza (2-3 e Atalanta (5-1), hanno battuto il Cagliari per 3-1. Gli uomini di Di Francesco sono in tredicesima posizione a quota 22. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, quattro pareggiate e undici perse, ventotto reti realizzate e quaranta incassate.

Alle 18 si gioca Lazio – Napoli. La Lazio cerca il quinto successo consecutivo in campionato. I biancocelesti sono sesti con 33 punti, frutto di dieci vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, ventiquattro gol fatti e venti subiti. I partenopei hanno archiviato la batosta rimediata a Torino (3-0) aggiudicandosi il derby contro la Salernitana. Gli uomini di Mazzarri sono ottavi a quota 31 con un percorso di otto partite vinte, quattro pareggiate e sette perse, ventotto reti realizzate e ventiquattro incassate.

In serata tocca a Fiorentina – Inter. I Canarini, dopo l’1-2 contro il Brescia e il 4-2 contro il Palermo, sono noni con 28 punti, frutto di sette vittorie, altrettanti pareggi e sconfitte, ventidue gol fatti e ventotto subiti. I Ducali, dopo lo 0-3 rifilato alla Sampdoria, sono primi, a +6 dal Venezia, a quota 45. Il loro percorso racconta di tredici partite vinte, sei pareggiate e due perse, quarantuno reti realizzate e diciotto incassate.

Si disputa il posticipi della ventiduesima giornata di Serie B: Cittadella – Sampdoria. Eppoi la Premier League, dove spicca Manchester United Tottenham, la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie C.

Calcio in tv oggi 28 gennaio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Lecce-Verona (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.15

Heerenveen-AZ (Eredivisie) – MOLA

12.30

Genoa-Lecce (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Australia-Indonesia (Ottavi di finale Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

Pomigliano-Milan (Serie A femminile) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00

Empoli-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Everton-Leicester (Women’s Super League) – DAZN

14.00

Celta-Girona (Liga) – DAZN

Novara-Padova (Serie C) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

Triestina-Pergolettese (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Olbia-Arezzo (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Legnago-Trento (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Betis-Barcellona (Liga femminile) – DAZN

Eintracht Francoforte-Colonia (Bundesliga femminile) – DAZN

14.30

Feyenoord-Twente (Eredivisie) – MOLA

15.00

Zona Serie A – DAZN

Monza-Sassuolo (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Verona-Frosinone (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

Como-Sassuolo (Serie A femminile) – DAZN

15.30

Union Berlino-Darmstadt (Bundesliga) – SKY SPORT MAX

Liverpool-Norwich (FA Cup) – DAZN

16.15

Cittadella-Sampdoria (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Atletico Madrid-Valencia (Liga) – DAZN

Taranto-Benevento (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Carrarese-Torres (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

17.00

Tagikistan-Emirati Arabi Uniti (Ottavi di finale Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

17.30

Borussia Dortmund-Bochum (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 256)

18.00

Lazio-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Guinea Equatoriale-Guinea (Ottavi di finale Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

18.30

Las Palmas-Real Madrid (Liga) – DAZN

Ancona-Cesena (Serie C) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251)

18.30

SPAL-Juventus Next Gen (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Vicenza-Virtus Verona (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Pro Sesto-Pro Vercelli (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Gubbio-Lucchese (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

19.00

Farense-Porto (Campionato portoghese) – DAZN

20.45

Fiorentina-Inter (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

PSG-Brest (Ligue 1) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 256)

Catania-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Rimini-Pineto (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

21.00

Cadice-Athletic (Liga) – DAZN

Godoy Cruz-Defensa y Justicia (Campionato argentino) – MOLA

Egitto-Congo (Ottavi di finale Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

23.00

River Plate-Argentinos Juniors (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.