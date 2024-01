Elenco delle partite previste per oggi, domenica 28 gennaio 2024: in campo in Serie A e i principali campionati europei, avanzano la Coppa d’Africa e quella d’Asia

Ricca programmazione calcistica quella di oggi 28 gennaio, sia in Italia che nel resto d’Europa. Solita agenda fitta con la Serie A ed i campionati minori in primo piano, interessanti sfide negli altri tornei continentali, senza trascurare il capitolo Nazionali e la Coppa d’Africa e d’Asia che entrano nella loro fase clou. Andiamo, pertanto, a fare il consueto punto della situazione sul calcio nostrano per poi compiere una panoramica più ampia su quello estero.

Indice



Partiamo, come al solito, dalla Serie A, con un programma da ben 5 partite, valide per il 22esimo turno, con Lazio–Napoli e Fiorentina–Inter in risalto. In ordine cronologico, però, troviamo prima alle 12.30 il lunch match di Marassi tra il Genoa ed il Lecce. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con una classifica decisamente in ripresa: 25 i punti per il Genoa, attualmente undicesimo, mentre sono 21 quelli di un Lecce che naviga in acque abbastanza tranquille, a +4 dalla zona retrocessione. I Grifoni vogliono vendicare l’1-0 dell’andata, ma il tecnico rossoblu Gilardino deve far fronte ad una leggera emergenza a centrocampo: out per squalifica Badelj e Frendrup. Dal primo minuto Thorsby e Strootman. I salentini di D’Aversa, reduci dalla sconfitta per 0-3 nell’ultimo turno con la Juventus, non hanno invece a disposizione Banda, Dermaku e Rafia. In avanti Krstovic può avere la meglio su Piccoli, ma il ballottaggio è apertissimo. A rischio Dorgu.

Alle 15 si giocano due gare, ovvero Monza–Sassuolo ed Hellas Verona-Frosinone. Sei i punti che separano in classifica la formazione di Palladino da quella di Dionisi, attualmente al 15esimo posto. Momento di difficoltà per i neroverdi, ora costretti anche a fare a meno di Berardi, ko per una lesione al menisco. Periodo di crisi però anche per il Monza, considerando come entrambe siano reduci da una sola vittoria negli ultimi cinque incontri di Serie A. Palladino potrà però contare sul recupero del portiere Di Gregorio, che va verso una maglia da titolare.

Percorsi in classifica, invece, pressoché identici nelle ultime giornate per Hellas Verona e Frosinone: se consideriamo solo le scorse 4 giornate, sono 3 le sconfitte ed 1 la vittoria. Nell’unico precedente nel massimo campionato in casa dei veneti, risalente al 2016, i ciociari si sono imposti 1-2, ma quest’oggi sarà tutta altra storia. Baroni potrebbe affidarsi al 4-3-3, viste le tante partenze sul calciomercato, in particolare quella del bomber Ngonge. Davanti al portiere Montipò, Dawidowicz e Magnani (favorito su Coppola) formeranno la coppia centrale difensiva, con Tchatchoua e Cabal terzini. Classico 4-3-3 per il Frosinone di Di Francesco: accanto a Soulé, che sarà l’esterno alto di destra, Kaio Jorge è favorito su Cheddira come centravanti, mentre Harroui è in vantaggio su Reinier come estremo sinistro.

Passiamo dunque ai big match di giornata, partendo da quello dell’Olimpico delle 18 tra Lazio e Napoli. Dopo la parentesi in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, le formazioni di Maurizio Sarri e di Walter Mazzarri sono pronte a rilanciarsi in campionato e a riscattare rispettivamente la bruttissima prestazione nello 0-3 contro l’Inter e la delusione per la finale persa a tempo scaduto. Momento di leggera ripresa per gli azzurri che, dopo un dicembre avarissimo in termini di risultati, si ritrovano decimi a due lunghezze di ritardo dalla Lazio e arrivano alla sfida con sole due vittorie all’attivo nelle ultime cinque giornate di campionato. Fuori casa la formazione di Mazzarri ha collezionato inoltre 4 sconfitte esterne consecutive, con l’ultimo successo che risale all’1-2 del 25 novembre a Bergamo contro l’Atalanta. Periodo decisamente più favorevole ai biancocelesti, che arrivano invece da 4 vittorie consecutive in campionato, a cui si aggiunge il derby di Coppa Italia vinto con la Roma. Recuperato Castellanos nella Lazio. L’ex Girona ce la fa e si riprende il posto al centro dell’attacco. Con lui ci saranno Felipe Anderson e Isaksen a completare il tridente. Situazione Napoli: oltre ad Osimhen e Anguissa in Coppa d’Africa, Mazzarri deve rinunciare anche agli squalificati Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone. Scelte obbligate per il tecnico dei partenopei.

La fitta agenda di giornata viene chiusa dal posticipo del Franchi, alle ore 20.45, tra Fiorentina ed Inter. La squadra di Italiano è impegnata nella lotta Champions. L’Inter è invece chiamata a rispondere colpo su colpo alla Juve nell’appassionante duello in vetta. Sono 171 i precedenti in Serie A tra viola e nerazzurri: bilancio favorevole per l’Inter con 71 successi, contro 45 della squadra viola, completano 55 pareggi. Nella gara d’andata la squadra nerazzurra ha calato il poker grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e alle reti di Thuram e Calhanoglu. Fiorentina priva dello squalificato Biraghi: gioca Parisi. Nico Gonzalez dalla panchina: in campo Sottil. Fiducia ad Ikoné, Beltran centravanti. Centrocampo inedito per l’Inter, senza Barella e Calhanoglu appiedati dal giudice sportivo: pronti Asllani e Frattesi.

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. In Serie B si disputa alle 16.15 il posticipo della 22esima giornata tra Cittadella e Sampdoria. I padroni di casa si candidano tra le sorprese di questo campionato, mantenendo un rendimento tale da renderla una delle concorrenti a tutti gli effetti per i playoff. 7 i precedenti totali in cadetteria tra le due formazioni: i blucerchiati si sono imposti in 3 occasioni, altrettanti sono i pareggi mentre i granata hanno vinto in un solo caso, lo scorso settembre, match terminato 1-2. La Sampdoria, invece, non decolla e gli alti e bassi nelle prestazioni in campo ne sono la prova. La vittoria ai doriani manca addirittura dal 16 dicembre scorso, 2-1 contro la Reggiana.

Diversi anche gli incontri di Serie C, valevoli per il 23esimo turno. Calcio d’inizio per tutti tra le 14 e le 20.45. Nel girone A si giocano Legnago Salus-Trento, Novara-Padova, Triestina-Pergolettese, il derby veneto in zona play off tra L.R. Vicenza e Virtus Verona e Pro Sesto-Pro Vercelli. Nel girone B troviamo Olbia-Arezzo, lo scontro al vertice Carrarese-Torres, Ancona-Cesena, Gubbio-Lucchese, Rimini-Pineto ed il prestigioso match, anche se non in termini di classifica, tra Spal e Juventus Next Gen. Nel girone C, infine, abbiamo solo due match: Taranto-Benevento, sfida da primi della classe che potrebbe indirizzare decisamente la stagione in chiave play off, e Catania-Monopoli. Si gioca anche in Serie D e nel campionato Primavera 1 con Lecce-Hellas Verona ed Empoli-Juventus, rispettivamente, alle ore 11 e 13. Per la Serie A femminile alle 12.30 in campo Pomigliano-Milan, mentre alle 13 si disputa Como-Sassuolo.

Capitolo Nazionali con il programma degli ottavi di finale che prosegue in Coppa d’Africa ed inizia in Coppa d’Asia. Per la prima manifestazione, rispettivamente alle 12.30 e 17 italiane, giocano Guinea Equatoriale-Guinea ed Egitto-Congo. Partita tesa quella tra la Guinea Equatoriale (qualificatasi prima nel girone A, quello della Nigeria) e Guinea, uno dei derby più sentiti dell’Africa centrale. Il match promette di essere serrato, con la statistica che ci dice che la Guinea non perde da 11 incontri e ha sempre trovato il gol nelle ultime 5 partite. Tre pareggi invece per l’Egitto, che deve fare ancora a meno di Salah per infortunio e non è ancora riuscito a portare a casa il primo successo in questa edizione della competizione continentale. Proverà a farlo contro il Congo, arrivato secondo nel Girone F, dietro al Marocco.

Per la AFC Asian Cup, invece, in campo Australia-Indonesia alle ore 12.30 e Tagikistan-Emirati Arabi Uniti, calcio d’inizio alle 17. Buon percorso per l’Australia nel proprio raggruppamento, fatto da due vittorie ed un pareggio nell’ultimo incontro che ha disputato contro l’Uzbekistan. Dall’altro lato del campo, la squadra ospite giunge a questa partita dopo soli 3 punti conquistati nel proprio girone ed una sconfitta nella scorsa uscita contro il Giappone. In campo anche Tagikistan ed Emirati Arabi Uniti, entrambe classificatesi seconde nei rispettivi gruppi. L’ultimo confronto diretto è terminato 0-0 mostrando un equilibrio che potrebbe ripetersi.

Tra i top 5 campionati europei, invece, partiamo dalla Spagna e dalla Liga, che propone 4 incontri per il 22esimo turno. Alle 14 è in programma Celta Vigo-Girona con gli ospiti che proveranno a vincere per mantenere la testa della classifica e la distanza di 1 punto sul Real Madrid secondo. Dopo Cadice-Atletico Bilbao, calcio d’inizio alle ore 16.15, si giocano anche Siviglia-Osasuna alle 18.30 e Atletico Madrid-Valencia alle 21, posticipo da piani alti della graduatoria in cui la squadra di Simeone cerca i tre punti per agganciare il Barcellona al terzo posto.

Spostiamoci in Francia, dove in Ligue 1 si disputano 6 incontri per la 19esima giornata. Dalle ore 13 fino alle 20.45 sono in programma Montpellier-Lilla, Clermont-Strasburgo, Lorient-Le Havre, Reims-Nantes, Tolosa-Lens ed il posticipo del Parco dei Principi tra la capolista incontrastata Paris Saint Germanin ed il Brest terzo in classifica, autore fino a questo momento di una stagione decisamente al di sopra di ogni rosea aspettativa.

Andiamo poi in Germania e in Bundesliga, con soli 2 match valevoli per il 19esimo turno disponibili per gli amanti del calcio tedesco: alle 15.30 va in scena la sfida salvezza Union Berlino-Darmstadt, mentre alle 17.30 il Borussia Dortmund tenterà di battere il Bochum tra le mura amiche per scavalcare il Lipsia in zona qualificazione alla prossima Champions League.

In Inghilterra non si gioca la Premier League, ma ci sono comunque in programma ben 4 gare da dentro o fuori valide per il quarto turno di FA Cup: West Bromwich-Wolverhamton, Watford-Southampton, Liverpool-Norwich e New Port-Manchester United.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

COPPA D’AFRICA

18.00

Guinea Equatoriale-Guinea

21.00

Egitto-Congo

LIGUE 1

20.45

PSG-Brest

FA CUP

15.30

Liverpool-Norwich

SERIE B

16.15

SERIE C

14.00

16.15

18.30

Ancona-Cesena

Gubbio-Lucchese

Pro Sesto-Pro Vercelli

SPAL-Juventus Next Gen

Vicenza-Virtus Verona

20.45

Catania-Monopoli

Rimini-Pineto

SERIE D

14.30

15.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 28 gennaio 2024

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP – PLAY OFF

Guinea Equatoriale – Guinea 18:00

Egitto – DR Congo 21:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Laci – Teuta 13:30

Tirana – Skenderbeu 17:00

Vllaznia – Partizani 17:00

ALGERIA LIGUE 1

USM Alger – Magra 18:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Racing Club – Union Santa Fe 01:00

Godoy Cruz – Defensa y Justicia 21:00

River Plate – Argentinos Jrs 23:00

ASIA COPPA D’ASIA – PLAY OFF

Australia – Indonesia 12:30

Tagikistan – Emirati arabi uniti 17:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Macarthur FC – Perth Glory 07:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

St. Truiden – Genk 13:30

Eupen – Anversa 16:00

Anderlecht – Royale Union SG 18:30

KV Mechelen – RWDM 19:15

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Jaguares de Cordoba – La Equidad 00:10

Ind. Medellin – Pereira 02:20

Chico – Junior 22:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Sporting San Jose – Saprissa 01:00

Zeledon – San Carlos 03:00

Puntarenas FC – Guanacasteca 22:00

Alajuelense – Cartagines 23:00

CROAZIA HNL

Gorica – Lok. Zagreb 15:00

Hajduk Split – Rijeka 17:45

FRANCIA LIGUE 1

Montpellier – Lilla 13:00

Clermont – Strasburgo 15:00

Lorient – Le Havre 15:00

Reims – Nantes 15:00

Tolosa – Lens 17:05

PSG – Brest 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Karlsruher 13:30

Braunschweig – Magdeburg 13:30

Furth – Kiel 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Union Berlino – Darmstadt 15:30

Dortmund – Bochum 17:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Eintracht Frankfurt D – Colonia D 14:00

Duisburg D – 1.FC Nurnberg D 18:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Dunbeholden – Mount Pleasant 21:00

Treasure Beach – Portmore 21:00

Molynes – Humble Lions 21:30

Waterhouse – Lime Hall Academy 22:00

GRECIA SUPER LEAGUE

AEK – OFI Crete 15:00

Asteras T. – Atromitos 16:30

Olympiakos – Giannina 18:30

PAOK – Panathinaikos 19:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Xelaju – Comunicaciones 03:00

Deportivo Mixco – Antigua 18:00

Deportivo Achuapa – Municipal 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Real Espana – Motagua 01:00

Victoria – Genesis 03:00

Olancho – Real Sociedad 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

QPR – Huddersfield 14:30

INGHILTERRA FA CUP

West Brom – Wolves 12:45

Watford – Southampton 15:00

Liverpool – Norwich 15:30

Newport – Manchester Utd 17:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Lecce U19 – Verona U19 11:00

Empoli U19 – Juventus U19 13:00

ITALIA SERIE A

Genoa – Lecce 12:30

Monza – Sassuolo 15:00

Verona – Frosinone 15:00

Lazio – Napoli 18:00

Fiorentina – Inter 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Pomigliano D – Milan D 12:30

Como D – Sassuolo D 15:00

ITALIA SERIE B

Cittadella – Sampdoria 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Legnago Salus – Trento 14:00

Novara – Padova 14:00

Triestina – Pergolettese 14:00

L.R. Vicenza – Virtus Verona 18:30

Pro Sesto – Pro Vercelli 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Olbia – Arezzo 14:00

Carrarese – Torres 16:15

Ancona – Cesena 18:30

Gubbio – Lucchese 18:30

Spal – Juventus U23 18:30

Rimini – Pineto 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Taranto – Benevento 16:15

Catania – Monopoli 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Citta di Varese – Asti 14:30

PDHA – Lavagnese 14:30

Pinerolo – Vogherese 14:30

Ticino – Albenga 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Tritium 14:30

Castellanzese – Folgore Caratese 14:30

Piacenza – Caravaggio 14:30

Ponte San Pietro – Arconatese 14:30

Real Calepina – Ciserano-Bergamo 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Bassano 14:30

Bolzano – Luparense 14:30

Campodarsego – Dolomiti Bellunesi 14:30

Cjarlins Muzane – Treviso 14:30

Este – Montecchio Maggiore 14:30

Mestre – Chions 14:30

Mori – Castegnato 14:30

Portogruaro – Montebelluna 14:30

Union Clodiense – Breno 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – Pistoiese 14:30

Aglianese Calcio – Prato 14:30

Corticella – Lentigione 14:30

Forlì – Sangiuliano City 14:30

Mezzolara – San Donnino 14:30

Ravenna – Fanfulla 14:30

Sammaurese – Imolese 14:30

SCD Progresso – Certaldo 14:30

Victor San Marino – Sant’Angelo 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Ghivizzano Borgo – Trestina 14:30

Grosseto – Tau 14:30

Mobilieri Ponsacco – Poggibonsi 14:30

Montevarchi – Follonica Gavorrano 14:30

Orvietana – Seravezza Pozzi 14:30

Pianese – Figline 14:30

Real Forte Querceta – Sangiovannese 14:30

San Donato – SC Cenaia 14:30

Vivi Altotevere – Livorno 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Atletico Ascoli – Matese 14:30

Avezzano – Vastogirardi 14:30

Fossombrone – Real Monterotondo 14:30

L’Aquila – Campobasso 14:30

Roma City – Termoli 14:30

Sora – United Riccione 14:30

Tivoli Calcio – S. N. Notaresco 14:30

Vigor Senigallia – Chieti 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

San Marzano – Latte Dolce 14:00

Boreale – Atletico Uri 14:30

Budoni – Trastevere Calcio 14:30

Cavese – Ischia 14:30

Cynthialbalonga – Cassino 14:30

Flaminia – Ostia Mare 14:30

Nuova Florida – Nocerina 14:30

Sarrabus Ogliastra – Gladiator 14:30

Anzio Calcio 1924 – Romana 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Altamura – Rotonda 14:30

Angri – Manfredonia 14:30

Barletta – A.C Nardò 14:30

Casarano – Palmese 1914 14:30

Citta di Fasano – Bitonto 14:30

Gravina – Fidelis Andria 14:30

Paganese – Gallipoli 14:30

Santa Maria Cilento – Matera 14:30

Martina Calcio – Gelbison 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Castrovillari – Vibonese 14:30

Gioiese – Locri 1909 14:30

Portici 1906 – Igea Virtus 14:30

San Luca – AS Acireale 14:30

Siracusa – Reggio Calabria 14:30

Trapani – Akragas 14:30

Licata – Sancataldese 15:00

S. Agata – Canicatti 15:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Cruz Azul – Mazatlan FC 00:00

Leon – Santos Laguna 00:00

Monterrey – Atl. San Luis 02:00

Necaxa – Club America 04:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Thailandia U20 – Uzbekistan U20 09:30

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Masachapa – Sport Sebaco 00:00

Managua FC – Ferretti 03:00

Matagalpa – UNAN-Managua 22:00

OLANDA EREDIVISIE

Heerenveen – Alkmaar 12:15

Feyenoord – Twente 14:30

G.A. Eagles – Nijmegen 14:30

FC Volendam – Sittard 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Olimpia Asuncion – Nacional Asuncion 00:50

General Caballero JLM – Ameliano 22:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cienciano – Comerciantes Unidos 02:00

Grau – Alianza Atl. 20:30

Carlos Mannucci – U. de Deportes 23:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Boavista – Portimonense 16:30

Moreirense – Famalicao 16:30

Farense – FC Porto 19:00

Arouca – Vizela 21:30

Gil Vicente – Guimaraes 21:30

ROMANIA LIGA 1

FC Hermannstadt – Botosani 13:00

Poli Iasi – U. Cluj 16:00

Univ. Craiova – FCSB 19:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Pennarossa – San Marino Academy U22 15:00

San Giovanni – Cosmos 15:00

Virtus – Juvenes/Dogana 15:00

SPAGNA LALIGA

Celta Vigo – Girona 14:00

Cadice – Ath. Bilbao 16:15

Siviglia – Osasuna 18:30

Atl. Madrid – Valencia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Eldense – Espanyol 14:00

Andorra – Elche 16:15

Villarreal B – Huesca 16:15

Burgos CF – Albacete 18:30

Gijon – Ferrol 21:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

St. Gallen – Lugano 14:15

Grasshoppers – Zurigo 16:30

Luzern – Lausanne 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Konyaspor – Basaksehir 11:30

Karagumruk – Rizespor 14:00

Sivasspor – Besiktas 14:00

Fenerbahce – Ankaragucu 17:00

A cura di Gianmarco Apuzzo