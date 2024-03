Nella guida tv del 30 marzo 2024 gli anticipi di Serie A, Liga e Ligue 1 saranno visibili su DAZN; Napoli – Atalanta anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 30 marzo 2024 c’é la trentesima giornata di Serie A. Si comincia alle 12.30 con Napoli – Atalanta. Il Napoli deve necessariamente vincere per sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League. I partenopei, dopo l’1-1 rimediato a San Siro contro l’Inter, sono settimi, a quota 45, a -9 dal Bologna quarto e a -6 dalla Roma quinta. Il loro percorso racconta di dodici partite vinte, nove pareggiate e otto perse, quarantaquattro reti realizzate e trentatré incassate. L’Atalanta é sesta con 47 punti, frutto di quattrodici vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, cinquantuno gol fatti e trentadue subiti. Nel turno precedente gli orobici non erano scesi in campo a causa del malore, poi risultato fatale, che aveva colpito il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone, che ne aveva determinato il rinvio.

Alle 15 tocca a Genoa – Frosinone. I rossoblù, dopo il pari a reti bianche ottenuto sul campo della Juventus, sono dodicesimi a quota 34. Il loro percorso narra di otto partite vinte, dieci pareggiate e undici perse, trentuno reti realizzate e trentasei incassate. I ciociari, dopo il k.o. interno per 2-3 contro la Lazio, sono diciottesimi con 24 punti, frutto di sei vittorie, altrettante pareggiate e diciassette sconfitte, trentasette gol fatti e sessanta subiti.

Contemporaneamente Torino – Monza. I granata, dopo il successo esterno per 0-2 contro l’Udinese, sono undicesimi con 41 punti, frutto di dieci vittorie, undici pareggi e otto sconfitte, ventotto gol fatti e ventisei subiti. Il brianzoli, dopo aver battuto di misura il Cagliari, sono decimi a quota 42. Il loro percorso racconta di dieci partite vinte, nove pareggiate e altrettante perse, trentadue gol fatti e trentasei subiti.

Alle 18 Juventus – Lazio. La nuova Lazio di Igor Tudor esordirà davanti al suo pubblico sfidando la Juventus di Allegri. I biancocelesti dopo aver perso consecutivamente contro Fiorentina, Milan, Bayern Monaco e Udinese sono tornati alla vittoria nel rocambolesco 3 a 2 maturato allo stipe di Frosinone grazie a una doppietta di Castellanos. Immobile e compagni sono noni in classifica con 43 punti frutto di tredici vittorie, quattro pareggi e dodici sconfitte. A far visita alla Lazio ci sarà, come detto in precedenza, la Juventus. Per i bianconeri nelle ultime due uscite prima della sosta sono arrivati due pareggi, contro Atalanta e Genoa, e una sconfitta contro il Napoli al Maradona. I piemontesi sono terzi in classifica a meno tre del Milan secondo con una sola vittoria nelle ultime cinque gare.

In serata si gioca Fiorentina – Milan. Per la Viola sarà la prima volta dopo la tragica scomparsa di Joe Barone, che sarà ricordato con un minuto di silenzio e omaggiato con una coreografia allestita dalla Curva Fiesole. La squadra di Italiano ottava (a -4 dalla sesta) con 43 punti, con un percorso di dodici partite vinte, sette pareggiate e nove perse, quarantuno reti realizzate e trentadue incassate. Dovrà recuperare la partita di Bergamo, rinviata proprio a causa del malore che aveva colpito il Direttore Generale prima del calcio di inizio. I rossoneri, dopo aver battuto il Verona per 1-3, sono secondi, a +3 dalla Juventus, con 61 punti, frutto di diciannove vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte, cinquantacinque gol fatti e trentatré subiti.

In Bundesliga la capolista Leverkusen riceve l’Hoffenheim mentre il Bayern ospita il Dortmund. In Premier League il Manchester United fa visita al Brentford. In Liga il Barcellona sfida la trenta

Calcio in tv oggi 30 marzo 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.30

Huracan-River Plate (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

10.45

Inter-Lecce (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Napoli-Atalanta (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Napoli-Sampdoria (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Empoli-Torino (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Sassuolo-Cagliari (Campionato Primavera) – SILIVE

Wolfsburg-Essen (Bundesliga femminile) – DAZN

13.30

Newcastle-West Ham (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Liverpool-Manchester City (Women’s Super League) – DAZN

14.00

Getafe-Siviglia (Liga) – DAZN

Monterosi-Benevento (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Casertana-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Arezzo-Juventus Next Gen (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Monopoli-Sorrento (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Olbia-Sestri Levante (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Albinoleffe-Trento (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

15.00

Zona Serie A – DAZN

Torino-Monza (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Genoa-Frosinone (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

Fiorentina-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Frosinone-Bologna (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Juventus-Fiorentina (Serie A femminile) – DAZN

15.30

Bayer Leverkusen-Hoffenheim (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO

16.00

Tottenham-Luton (Premier League) – SKY SPORT UNO

Atletico Madrid-Valencia (Liga femminile) – DAZN

16.15

Almeria-Osasuna (Liga) – DAZN

Cesena-Pescara (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Juve Stabia-Messina (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Ancona-SPAL (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Arzignano-Triestina (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Entella-Pontedera (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Novara-Lumezzane (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

16.30

NEC-PSV (Eredivisie) – MOLA

18.00

Lazio-Juventus (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Como-Milan (Serie A femminile) – DAZN

18.30

Bayern-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Aston Villa-Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT CALCIO

Valencia-Maiorca (Liga) – DAZN

Mantova-Atalanta U23 (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Potenza-Crotone (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Latina-Foggia (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Giana Erminio-Fiorenzuola (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Pro Patria-Legnago (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

Virtus Verona-Renate (Serie C) – SKY SPORT (canale 257)

19.00

Philadelphia Union-Minnesota (MLS) – APPLE TV

Villarreal-Real Madrid (Liga femminile) – DAZN

20.00

Al Shabab-Al Hilal (Saudi League) – LA7D

Al Nassr-Al Tai (Saudi League) – SOLOCALCIO

20.45

Fiorentina-Milan (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Avellino-Picerno (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Pro Sesto-Vicenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Pineto-Recanatese (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Audace Cerignola-Turris (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Alessandria-Pro Vercelli (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

Brindisi-Virtus Francavilla (Serie C) – SKY SPORT (canale 257)

21.00

Barcellona-Las Palmas (Liga) – DAZN

Brentford-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT ARENA

AZ-Vitesse (Eredivisie) – MOLA

Colorado Rapids-LAFC (MLS) – APPLE TV

Boca Juniors-San Lorenzo (Campionato argentino) – SILIVE e MOLA

21.30

Estoril-Porto (Campionato portoghese) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.