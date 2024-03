Elenco delle partite previste per oggi, sabato 30 marzo 2024: si decide la corsa Champions con Napoli-Atalanta, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan, ritornano a pieno regime i top 5 campionati europei

Ci addentriamo, sempre di più, in un weekend calcistico che, a partire da quest’oggi sabato 30 marzo, offre il solito ricco palinsesto di partite per tutti i gusti. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, tornano a pieno regime sia la Serie A che i principali campionati europei, senza dimenticare i tornei minori del nostro Paese, con numerose sfide in programma nei prossimi giorni. Andiamo, come di consueto, a fare il punto della situazione sul calcio italiano, per poi effettuare un’ampia panoramica su quello estero.

Entrando nel dettaglio, iniziamo dunque dalla Serie A. Ben i 5 match in agenda validi per la 30esima giornata, in attesa di quelli di lunedì volti a chiudere il quadro. Tutto ciò a causa delle incombenti festività pasquali, che renderanno il calendario piuttosto spezzettato nei prossimi giorni. In ordine cronologico troviamo innanzitutto alle 12.30 il lunch match del Maradona Napoli–Atalanta. Si tratta di uno vero e proprio scontro diretto per la Champions. Nonostante le due formazioni occupino, rispettivamente, il settimo posto 45 punti e il sesto due lunghezze più avanti (in attesa di recuperare la partita con la Fiorentina), c’è ancora per entrambe una piccola speranza di rimontare sulla quarta posizione del Bologna distante più di due vittorie, senza disdegnare la quinta, che a fine stagione potrebbe valere un pass per la prossima massima rassegna continentale per club. Negli azzurri Osimhen ha recuperato e partirà titolare al centro del tridente. Dubbio Kvaratskhelia, invece, per mister Calzona a causa del problema all’inguine accusato in Georgia-Grecia. In caso di forfait, spazio a Raspadori. A centrocampo Anguissa e Lobotka sicuri del posto. Il tecnico degli orobici Gasperini potrebbe lanciare Scamacca viste le condizioni non ottimali di De Ketelaere. Ai lati del centravanti Lookman e Miranchuk in vantaggio su Pasalic e Koopmeiners non al meglio dopo gli impegni delle Nazionali.

Due, poi, le due sfide di scena alle 15: Genoa–Frosinone e Torino–Monza. Nel primo match i rossoblu vogliono ottenere l’intera posta in palio per archiviare il discorso salvezza. Rassicurante la dodicesima posizione occupata, così come il margine di 8 punti proprio sulla rivale odierna, terz’ultima, che invece è alla disperata caccia di ossigeno per rilanciarsi in graduatoria e tirarsi fuori dalla zona calda, dopo il pessimo ruolino di 6 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 8 uscite. Solito 11 iniziale per mister Gilardino, pronto a schierare Retegui al fianco di Gudmundsson, entrambi in gran forma con le proprie selezioni. Dall’altro lato, l’allenatore dei ciociari Di Francesco, si affiderà al tridente Soulé, Cheddira e Demba Beck.

Passando all’altra gara citata, nella tana dei granata sfida che profuma d’Europa tra due squadre protagoniste di una stagione più che soddisfacente. In palio il ruolo di possibile outsider in questo rush finale di stagione. La squadra di Juric è attualmente undicesima con 41 punti, e due lunghezze di ritardo rispetto al Monza, decimo a quota 43. Entrambe hanno nel mirino il sesto e settimo posto, piazzamenti utili per l’accesso alle coppe, occupati rispettivamente da Atalanta e Napoli, posizionate poco più su. Il tecnico dei piemontesi Juric non potrà contare su Djidji. Per lo stesso motivo mancherà Ilic a centrocampo. Vojvoda può essere utilizzato in difesa, Gineitis e Vlasic sono avanti su Linetty. Il mister dei brianzoli Palladino, invece, senza lo squalificato Bondo e così in mezzo al campo schiererà certamente Pessina e Gagliardini. Confermata la difesa a quattro, dove mancherà D’Ambrosio.

Il pomeriggio proseguirà, alle ore 18, con un altro big match: quello dell’Olimpico tra la nuova Lazio di Tudor e la Juventus. Si tratta della prima delle due gare tra le compagini di scena nel giro di tre giorni: biancocelesti e bianconeri si affronteranno infatti, a campo invertito, martedì nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Quella odierna è una sfida potenzialmente decisiva per entrambe: in palio punti pesanti per alimentare la presenza nelle coppe della prossima stagione. Esordio sulla panchina capitolina per il tecnico croato, grande ex dell’incontro, che ha preso il posto del dimissionario Sarri dopo il k.o casalingo contro l’Udinese ed il successo sul campo del Frosinone con mister Martusciello ad interim. Dall’altra parte, la Vecchia Signora, abbandonato il sogno Scudetto e persa la seconda posizione a vantaggio del Milan, ha voglia e bisogno di ritornare ai 3 punti. Sono bastati appena un paio di mesi di scarsi risultati (soprattutto contro le piccole) per costringere i bianconeri a guardarsi alle spalle dalle inseguitrici: in ballo la qualificazione alla prossima Champions League. Lazio rivoluzionata dal neo tecnico Tudor. Modulo 3-4-2-1: in porta c’è Mandas al posto del lungodegente Provedel. In mezzo al campo Cataldi farà coppia con Guendouzi. Sulla trequarti spazio a Luis Alberto e Zaccagni, alle spalle di Immobile, al momento in vantaggio su Castellanos. Dall’altra parte, problemi in avanti per Allegri, che deve rinunciare allo squalificato Vlahovic e all’infortunato Milik. Fiducia al tandem Kean-Chiesa. Unica buona notizia il ritorno dal 1′ di Rabiot.

Alle 20.45 chiude l’agenda di giornata un’altra super sfida: allo stadio Franchi riflettori puntati su Fiorentina–Milan. I rossoneri sperano di strappare via dal match tre punti importanti in chiave medaglia d’argento, ipotecando così una qualificazione Champions mai apparsa in discussione ad oggi . Discorso diverso per la squadra di Italiano: i viola hanno esigenza di far risultato pieno per la serrata corsa ai posti per un piazzamento europeo in vista della stagione 2024/25, ma soprattutto per onorare al meglio la memoria di Joe Barone, direttore generale del club scomparso tragicamente prima della sosta. Evento che ha portato all’inevitabile rinvio della partita contro l’Atalanta. Italiano pronto a riaffidarsi all’ormai consolidato 4-2-3-1: Nico Gonzalez, Beltran e Sottil agiranno alle spalle del Gallo Belotti. Tutti a disposizione per l’allenatore dei rossoneri Pioli: Maignan agirà regolarmente tra i pali, in attacco Leao e Pulisic ali, con Giroud prima punta. Theo Hernandez squalificato: chance per Florenzi da terzino sinistro.

In attesa della Serie B che scenderà in campo nella giornata di lunedì, concentriamoci sulla Serie C. Diversi gli incontri in palinsesto valevoli per il 34esimo turno. Fischio d’inizio per tutti tra le 14 e le 20.45. Nel girone A oltre a Albinoleffe-Trento, Arzignano-Triestina, Novara-Lumezzane, Giana Erminio-Fiorenzuola, Pro Patria-Legnago Salus, Virtus Verona-Renate e al derby piemontese Alessandria-Pro Vercelli, occhi puntati sulle due sfide Pro Sesto-Vicenza e Mantova-Atalanta U23. Nel primo incontro, gli ospiti devono difendere dagli assalti della Triestina, lontana due punti, la terza posizione, valida a giugno per l’accesso alla griglia nazionale dei play off. Nel secondo, in caso di vittoria, i padroni di casa possono letteralmente ipotecare il discorso promozione diretta in seconda serie. Stesso discorso nel Gruppo B dove non è ancora fatta, ma il Cesena è vicinissimo al ritorno matematico in B. Di fronte c’è il Pescara, attualmente sesto e vicino alla qualificazione playoff, seppur partendo dai preliminari. Non solo. Nello stesso raggruppamento abbiamo anche Arezzo-Juventus U23, Olbia-Sestri Levante, Ancona-Spal, Virtus Entella-Pontedera e Pineto Recanatese. Festa per la serie cadetta vicina anche nel Girone C per la Juve Stabia. A separarla dal salto diretto in B ci sono di mezzo una manciata di punti e l’avversario odierno Messina. Analizzando il resto, il Monopoli è alla ricerca del secondo trionfo di fila (il sesto risultato utile consecutivo) al cospetto del Sorrento, a secco invece di successi da sei turni. Spazio poi alla sfida play-off tra Latina-Foggia e a Potenza e Crotone, mentre l’Audace Cerignola mette alla prova le sue ambizioni per gli spareggi contro l’ostica Turris. A chiudere il tutto la gara Brindisi-Virtus Francavilla, due squadre con più di mezzo piede in quarta serie. Potenza-Crotone, Avellino-Az Picerno e Monterosi Tuscia-Benevento a chiudere il tutto. Si gioca anche in Serie D, dove è di scena alle 14 il posticipo del Girone C Dolomiti Bellunesi-Treviso, così come nel campionato Primavera 1: alle 10.45 troviamo Inter-Lecce, alle 13 Empoli-Torino e Sassuolo-Cagliari, mentre alle 15 spazio a Fiorentina-Atalanta e Frosinone-Bologna.

Sguardo ora ai principali campionati europei, cominciando dalla Premier League, con ben 8 gare in agenda e valevoli per la 30esima del massimo campionato inglese. Calcio d’inizio tra le 13.30 e le 21, in attesa dello scontro al vertice di domani tra Manchester City e Arsenal, che deciderà probabilmente le sorti del titolo. È match tra deluse quello che oppone Newcastle e West Ham, entrambe lontane dalla zona Europa nonostante i proclami iniziali di stagione. Il Chelsea va a caccia del 5° risultato utile consecutivo contro il Burnley, mentre il Tottenham sulla carta non dovrebbe avere problemi a superare un Luton sempre più invischiato nelle lotta per non retrocedere. L’Aston Villa dovrà vedersela con un insidioso Wolverhampton per consolidare la quarta posizione, il Manchester United, proverà invece a rientrare nella lotta Champions facendo visita al Brentford. A concludere il quadro Bournemouth-Everton, Nottingham Forest-Crystal Palace e Sheffield United-Fulham.

Spostiamoci in Germania ed in Bundesliga, dove si giocano 6 partite valide per il 27esimo turno. Cinque le sfide in contemporanea alle 15.30, una alle 18.30. In programma Werder Brema-Wolfsburg, Eintracht Francoforte-Union Berlino, Rb Lipsia-Magonza, Borussia Monchengladbach-Friburgo e soprattutto Bayer Leverkusen–Hoffeneim. Gli ospiti arrivano a questo appuntamento dopo due sconfitte che hanno fatto perdere del terreno importante per agganciare il treno Conference. Dall’altro lato alla capolista serve l’ultimo sforzo per conquistare il titolo di campione di Germania per la prima volta nella propria storia, grazie ai dieci punti di vantaggio, a 8 turni dal termine, sul Bayern Monaco, che invece se la vedrà nel Klassiker contro un Borussia Dortmund attualmente al quarto posto ma con il fiato del Lipsia sul collo.

Trasferiamoci dunque in Spagna e in Liga, dove sono di scena 4 partite valide per la 30esima giornata. Alle ore 14, 16.15 e 18.30 sono, rispettivamente, in palinsesto Getafe-Siviglia, Almeria-Osasuna e Valencia-Maiorca. Alle 21, invece, il Barcellona scende in campo al Montjuïc contro il Las Palmas per difendere la seconda posizione in classifica dagli assalti del Girona e, al contempo, per ridurre il gap momentaneo di 8 lunghezze dal Real Madrid capolista.

Giungiamo in Francia, dove in Ligue 1 si disputano solo due partite per il 27esimo turno. Alle 17 il Monaco fa visita al Metz: obiettivo della trasferta i 3 punti significativi per il sorpasso momentaneo al Brest secondo in graduatoria. Alle 21 poi riflettori puntati sulla sfida da centro classifica tra Lione e Reims.

In Olanda e in Eredivisie, per concludere la rassegna, spazio a 5 gare valide per la 27esima giornata. In programma, dalle 16.30 e le 21, Nijmegen-PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam-Sittard, G.A. Eagles-Excelsior, Waalwijk-Herenveen e Az Alkmaar-Vitesse.

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 30 marzo 2024

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Mazembe – Petro 14:00

Young Africans – Mamelodi 19:00

Esperance Tunis – ASEC Mimosas 22:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Laci – Partizani 15:00

Din. Tirana – Skenderbeu 18:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Nassr FC – Al Taee 20:00

Al Riyadh – Abha 20:00

Al Shabab – Al-Hilal 20:00

Al Wehda – Al Fateh 20:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Huracan – River Plate 00:30

Boca Juniors – San Lorenzo 21:00

Central Cordoba – Racing Club 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – Ararat 12:00

Urartu – Van 16:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City – Newcastle Jets 07:30

Sydney FC – Central Coast Mariners 09:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

A. Lustenau – Tirol 17:00

Wolfsberger – Altach 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Leuven – KV Mechelen 18:15

BELGIO JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Anderlecht – Anversa 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Naftan – BATE 12:00

Vitebsk – Slavia Mozyr 14:00

Isloch – Soligorsk 16:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Santa Cruz – The Strongest Posticipata

SA Bulo Bulo – Tomayapo 20:00

Guabira – Universitario de Vinto 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Vratsa – Hebar 13:00

Lok. Plovdiv – Ludogorets 15:30

Lok. Sofia – CSKA Sofia 18:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Cobresal – Palestino 00:30

Huachipato – U. Catolica 16:00

Colo Colo – Everton 22:00

CINA SUPER LEAGUE

Wuhan Three Towns – Beijing Guoan 08:30

Chengdu Rongcheng – Nantong Zhiyun 12:00

Qingdao West Coast – Qingdao Hainiu 12:35

Shanghai Port – Henan Songshan Longmen 13:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Alianza – Tolima 0-1 (*)

Junior – La Equidad 01:30

Envigado – Atl. Nacional 20:00

Pasto – Once Caldas 22:10

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Zeledon – AD Santos 02:00

CROAZIA HNL

Varazdin – Gorica 14:50

Rudes – Rijeka 17:00

Hajduk Split – Din. Zagabria 19:30

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Macara – Barcellona SC 01:00

Mushuc Runa – Aucas 19:00

Libertad – Tecnico U. 21:30

FRANCIA LIGUE 1

Metz – Monaco 17:00

Lione – Reims 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Valenciennes – St. Etienne 15:00

Amiens – Pau FC 19:00

Bordeaux – Paris FC 19:00

Concarneau – Angers 19:00

Dunkerque – Annecy 19:00

Grenoble – Guingamp 19:00

Laval – Bastia 19:00

Quevilly Rouen – Caen 19:00

Troyes – Rodez 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Elversberg 13:00

Kaiserslautern – Dusseldorf 13:00

Kiel – Rostock 13:00

Hertha – Norimberga 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Brema – Wolfsburg 15:30

Francoforte – Union Berlino 15:30

Leverkusen – Hoffenheim 15:30

Monchengladbach – Friburgo 15:30

RB Lipsia – Magonza 15:30

Bayern – Dortmund 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Hiroshima – G-Osaka 05:00

Albirex Niigata – Kashiwa 06:00

Kobe – Sapporo 06:00

Kashima – Iwata 07:00

Kawasaki – Tokyo 07:00

Machida – Sagan Tosu 07:00

Urawa – Avispa Fukuoka 07:00

C-Osaka – Shonan 08:00

Nagoya – Yokohama M. 08:00

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Panserraikos – Asteras T. 14:00

Volos – Kifisia 16:30

Giannina – Panetolikos 18:30

OFI Crete – Atromitos 19:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Deportivo Mixco – Malacateco 23:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Newcastle – West Ham 13:30

Bournemouth – Everton 16:00

Chelsea – Burnley 16:00

Nottingham – Crystal Palace 16:00

Sheffield Utd – Fulham 16:00

Tottenham – Luton 16:00

Aston Villa – Wolves 18:30

Brentford – Manchester Utd 21:00

IRLANDA DEL NORD COPPA

Cliftonville – Larne 18:30

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Hapoel Hadera – H. Petah Tikva 15:00

M. Petach Tikva – Ashdod 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

H. Beer Sheva – H. Haifa 14:00

M. Tel Aviv – Sakhnin 18:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Inter U19 – Lecce U19 10:45

Empoli U19 – Torino U19 13:00

Sassuolo U19 – Cagliari U19 13:00

Fiorentina U19 – Atalanta U19 15:00

Frosinone U19 – Bologna U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 – Benevento U19 11:00

Perugia U19 – Entella U19 11:00

Pescara U19 – Cesena U19 11:00

Alessandria U19 – Reggiana U19 11:45

Palermo U19 – Napoli U19 13:30

Ascoli U19 – Ternana U19 14:30

FeralpiSalò U19 – Südtirol U19 14:30

Padova U19 – Venezia U19 14:30

Parma U19 – Cremonese U19 14:30

Renate U19 – Como U19 14:30

Spezia U19 – Pisa U19 14:30

Bari U19 – Cosenza U19 15:00

ITALIA SERIE A

Napoli – Atalanta 12:30

Genoa – Frosinone 15:00

Torino – Monza 15:00

Lazio – Juventus 18:00

Fiorentina – Milan 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Napoli D – Sampdoria D 12:30

Como D – Milan D 18:00

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Juventus D – Fiorentina D 15:00

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Trento 14:00

Arzignano – Triestina 16:15

Novara – Lumezzane 16:15

Giana Erminio – Fiorenzuola 18:30

Mantova – Atalanta U23 18:30

Pro Patria – Legnago Salus 18:30

Virtus Verona – Renate 18:30

Alessandria – Pro Vercelli 20:45

Pro Sesto – L.R. Vicenza 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Arezzo – Juventus U23 14:00

Olbia – Sestri Levante 14:00

Ancona – Spal 16:15

Cesena – Pescara 16:15

Entella – Pontedera 16:15

Pineto – Recanatese 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Casertana – Taranto 14:00

Monopoli – Sorrento 14:00

Monterosi Tuscia – Benevento 14:00

Juve Stabia – ACR Messina 16:15

Latina – Foggia 18:30

Potenza – Crotone 18:30

Audace Cerignola – Turris 20:45

Avellino – Picerno 20:45

Brindisi – Virtus Francavilla 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Dolomiti Bellunesi – Treviso 14:30

LETTONIA VIRSLIGA

FK Liepaja – RFS 13:00

BFC Daugavpils – Tukums 2000 15:00

LITUANIA A LYGA

Hegelmann – FK Panevezys 14:00

Siauliai FA – Transinvest 16:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Celaya – Tlaxcala 01:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Puebla – Tigres 02:00

Club America – Atl. San Luis 03:00

Mazatlan FC – Tijuana 04:00

OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen – PSV 16:30

Sparta Rotterdam – Sittard 18:45

G.A. Eagles – Excelsior 20:00

Waalwijk – Heerenveen 20:00

Alkmaar – Vitesse 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro Porteno – Nacional Asuncion 23:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cusco – Union Comercio 01:00

Grau – Carlos Mannucci 20:15

Melgar – Cienciano 22:45

POLONIA EKSTRAKLASA

Rakow – Ruch 12:30

Jagiellonia – LKS Lodz 15:00

Piast – Slask 17:30

Pogon Szczecin – Cracovia 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca – Farense 16:30

Guimaraes – Moreirense 16:30

Boavista – Rio Ave 19:00

Estoril – FC Porto 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians – Jablonec 15:00

Plzen – Liberec 15:00

Sigma Olomouc – Pardubice 15:00

Slovacko – Slavia Praga 18:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Botosani – Poli Iasi 14:45

U. Cluj – UTA Arad 17:00

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Univ. Craiova – Rapid Bucarest 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Samara – Zenit 12:00

Sochi – CSKA Mosca 14:30

Baltika – Pari NN 15:30

Sp. Mosca – Ural 17:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Ross County 16:00

Hearts – Kilmarnock 16:00

Motherwell – St. Mirren 16:00

Rangers – Hibernian 16:00

St. Johnstone – Dundee FC 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – Napredak 14:00

Radnicki Nis – Mladost 14:00

Javor – Stella Rossa 16:00

Partizan – Sp. Subotica 18:30

SLOVENIA PRVA LIGA

O. Ljubljana – Koper 15:00

Celje – Aluminij 17:30

SPAGNA LALIGA

Getafe – Siviglia 14:00

Almeria – Osasuna 16:15

Valencia – Maiorca 18:30

Barcellona – Las Palmas 21:00

SPAGNA LALIGA2

Valladolid – Levante 14:00

Andorra – Mirandes 16:15

Eibar – Eldense 16:15

Leganes – Cartagena 16:15

Albacete – Huesca 18:30

Gijon – Racing Santander 18:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Incheon – Daejeon 06:00

Jeonbuk – Ulsan HD 06:00

Jeju – Pohang 08:30

Suwon FC – Gimcheon Sangmu 08:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Norrkoping – Malmo FF 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lausanne Ouchy – Lugano 18:00

Winterthur – Servette 18:00

Basilea – Zurigo 20:30

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Obolon – Shakhtar 12:00

Zhytomyr – Ch. Odessa 14:30

Veres-Rivne – Kryvbas 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Rampla Juniors – Fenix 17:30

Liverpool M. – River Plate 20:00

Defensor Sp. – Danubio 23:00

USA MLS

Philadelphia Union – Minnesota 19:00

Colorado Rapids – Los Angeles FC 21:00

USA USL CHAMPIONSHIP

North Carolina – Hartford Athletic 00:00

Louisville City – Birmingham 21:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Rayo Zuliano – Universidad Central 20:00

Caracas – Inter de Barinas 22:45

VIETNAM V.LEAGUE 1

Gia Lai – Khanh Hoa 11:00

Song Lam Nghe An – Hai Phong 12:00

Viettel – Quang Nam 13:15