Il 5 novembre 2022 gli anticipi di Serie A saranno trasmessi su DAZN; Milan – Spezia sarà visibile anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 5 novembre ci sono i massimi campionati europei. Occhi puntati soprattutto sul campionato di Serie A. Alle 15 apre con Empoli – Sassuolo. I toscani vengono da due k.o. di fila, prima all’Allianz Stadium contro la Juventus e poi in casa contro l’Atalanta; sono quattordicesimi in classifica con 11 punti, frutto di due vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, nove gol fatti e diciassette subiti. Gli azzurri sono in cerca dei tre punti per tenere lontana la zona retrocessione che, al momento, dista cinque lunghezze. Di fronte ci saranno i neroverdi, reduci dal pesante 4-0 rimediato al Maradona contro il Napoli; sono undicesimi in classifica a quota 15 , con un cammino di quattro partite vinte, tre pareggiate e cinque perse, quattordici reti realizzate e diciassette incassate. Entrambe le squadre hanno perso tre volte nelle ultime cinque partite- Contemporaneamente si gioca Salernitana – Cremonese. I campani, nel turno precedente, hanno sorprendentemente espugnato l’Olimpico battendo 1-3 la Lazio; ora occupano la decima posizione con 10 punti, avendo vinto quattro partite e pareggiato e perso altrettante volte, con sedici reti realizzate e diciassette incassate. I grigiorossi vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro l’Udinese; ancora a caccia del primo successo, sono ultimi, a pari merito col Verona, con 5 punti, frutto di cinque pareggi e sette sconfitte, nove gol fatti e ventidue subiti.

Alle 18 spazio ad Atalanta – Napoli. La squadra di Gasperini, dopo essere incappata nella prima sconfitta stagionale all’Olimpico contro la Lazio, é ritornata a vincere a Empoli grazie i gol di Hateboer e Loookman. Gli orobici sono a quota 27 grazie a un percorso di otto partite vinte, tre pareggiate e una persa, diciotto reti realizzate e otto incassate. Quella di Spalletti, in settimana, nonostante il 2-0 rimediato all’Anfield Road, contro il Liverpool, si é classificata al primo posto nel girone A di Champions League ed ora é in attesa di conoscere la prossima avversaria agli ottavi di finale della competizione. In campionato i partenopei sono reduci dal deciso 4-0 casalingo contro il Sassuolo e hanno 32 punti, frutto di dieci vittorie e due pareggi, trenta gol fatti per il miglior attacco del torneo e nove subiti.

In serata tocca a Milan – Spezia. I rossoneri, che in settimana, battendo 4-0 il Salisburgo, si sono qualificati per gli ottavi di finale di Champions League, devono riscattare la sconfitta per 2-1 rimediata contro il Torino; sono terzi in classifica, a sei lunghezze dalla capolista Napoli e a una lunghezza dall’Atalanta, con 26 punti, frutto di otto vittorie, due pareggi, due sconfitte, venticinque gol subiti e undici realizzati. Le Aquile vengono da due k.o. di fila, ultimo dei quali quello subito al novantesimo minuto contro la Fiorentina; sono sedicesime con 9 punti, avendo vinto due volte, pareggiato tre e perso sette, con dieci reti realizzate e ventidue incassate.

In Serie B la capolista Frosinone ospita il Perugia. I ciociari vengono da tre successi di fila, ultimo dei quali quello per 1-2 ottenuto sul campo del Perugia, e sono in testa alla classifica, a quota 24, con un percorso di otto partite vinte e tre perse, diciassette reti realizzate e sette incassate. Se da un lato i giallazzurri vogliono fare poker d vittorie di fila per allungare il distacco sulle inseguitrici, dall’altro gli umbri, devono necessariamente far punti per cercare di abbandonare l’ultima posizione in classifica. Il Perugia ha raccolto solo tre punti nelle ultime cinque sfide ed é reduce dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Cittadella: i suoi punti sono il frutto di due vittorie, un pareggio e otto partite perse, otto gol fatti e diciotto subiti.

Altra sfida interessante é Ternana – Spal. Le Fere di Lucarelli, dopo un avvio di stagione sprint, sono reduci dall’1-2 casalingo contro il Genoa e dal pari esterno a reti bianche contro il Bari; sono terze, a quattro lunghezze dalla capolista Frosinone, a quota 20, con un cammino di sei parte vinte, due pareggiate e tre perse, diciassette reti realizzate e tredici incassate. Se la Ternana deve superare al più presto questo momento meno brillante per proseguire la sua corsa verso i playoff, dall’altra parte la SPAL deve far punti per evitare di farsi inghiottire nel fondo classifica. Gli emiliani vengono dall’ 1-1 contro il Sudtirol; sono undicesimi con 14 punti, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, sedici gol fatti e quattordici subiti.

06.03

Sapporo-Shimizu, Tokyo-Kawasaki F, C Osaka-Nagoya, Vissel Kobe-Yokohama Marinos (J-League) – ONEFOOTBALL

07.00

Melbourne City-Perth Glory (A-League) – ONEFOOTBALL

09.45

Western Sydney Wanderers-Central Coast Mariners (A-League) – ONEFOOTBALL

11.00

Lecce-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA e ONEFOOTBALL

Sassuolo-Empoli (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL

12.00

Real Sociedad-Madrid (Liga Feminina) – DAZN

12.30

Juventus Women-Roma (Supercoppa femminile) – JUVENTUS TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

13.00

Frosinone-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA e ONEFOOTBALL

Hyderabad-Odisha (Campionato indiano) – ONEFOOTBALL

13.30

PSG-Montpellier (Division 1 Feminine) – DAZN

14.00

Zona Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Brescia-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Sudtirol-Cagliari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Benevento-Bari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Pisa-Cosenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Ternana-SPAL (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Cittadella-Modena (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Getafe-Cadice (Liga) – DAZN

14.30

Carrarese-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Cesena-Gubbio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Recanatese-Fiorenzuola (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Torres-Montevarchi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Vis Pesaro-Siena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.45

PAS Lamia-Volos (Campionato greco) – MOLA

15.00

Zona Serie A – DAZN

Empoli-Sassuolo (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Salernitana-Cremonese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

Fiorentina-Cesena (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL

NorthEast United-Kerala Blasters (Campionato indiano) – ONEFOOTBALL

Glentoran-Dungannon Swift, Cliftonville-Glenavon, Portadown-Linfield, Carrick Rangers-Coleraine (Campionato nordirlandese) – ONEFOOTBALL1

Tatran Liptovsky-Trencin, Ruzomberok-Vion Zlaté Moravce (Campionato slovacco) – ONEFOOTBALL

Cracovia-Jagellonia (Campionato polacco) – ONEFOOTBALL

Gorica-Celje (Campionato sloveno) – ONEFOOTBALL

15.30

Hertha-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 258)

16.00

Manchester City-Fulham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.15

Palermo-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Frosinone-Perugia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Valladolid-Elche (Liga) – DAZN

17.00

Wolfsberger-Salisburgo, Ried-Austria Klagenfurt, Hartberg-Austria Lustenau (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

17.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 253)

Pro Vercelli-Albinoleffe (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Lucchese-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254)

Pontedera-Rimini (Serie C) – ELEVEN SPORTS

San Donato Tavarnelle-Ancona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Radomlje-Olimpija (Campionato sloveno) – ONEFOOTBALL

18.00

Atalanta-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.15

Levante-Sporting de Huelva (Liga Feminina) – DAZN

18.30

Everton-Leicester (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Celta-Osasuna (Liga) – DAZN

Werder-Schalke (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

19.00

Porto-Paços Ferreira (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

20.30

Fluminense-San Paolo (Brasileirão) – SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL

20.45

Milan-Spezia (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Barcellona-Almeria (Liga) – DAZN

Angers-Lens (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Los Angeles FC-Philadelphia Union (Finale MLS) – DAZN

Entella-Reggiana (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

21.30

Sporting-Vitoria Guimarães (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

23.00

Bragantino-America MG (Brasileirão) – SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL

