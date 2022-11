Elenco delle partite previste per oggi sabato 5 novembre 2022: scontri salvezza nel primo pomeriggio, gara casalinga per il Milan con lo Spezia e gli anticipi in Europa

La Serie A si è aperta ieri sera con l’anticipo tra Udinese e Lecce terminato 1-1. I giallorossi sono passati avanti giocando bene ma non hanno saputo chiudere l’incontro finendo per essere raggiunti dal solito Beto. In questo sabato 5 novembre troveremo ben quattro partite del massimo campionato italiano con un big match da non perdere. Non mancheranno gli anticipi nei principali campionati europei mentre in Italia in campo anche Serie B, Lega Pro, Primavera 1 fino al calcio femminile che ci propone la finale di Supercoppa Italia.

Indice



Andiamo per ordine e daremo la precedenza al calcio nostrano che partirà in Serie A con due incontri alla ore 15. Il primo è tra Empoli e Sassuolo. I toscani arrivano da due ko consecutivi ma possono vantare una classifica piuttosto tranquilla. Zanetti ha diversi ballottaggi da decidere e dovrebbe proporre Bajrami dietro Destro e Lammers. La squadra di Dionisi è reduce dalla batosta in casa del Napoli e viaggia a metà classifica. Non recupera Berardi e potrebbe pesare in attacco l’assenza per squalifica di Laurienté. Pertanto Pinamonti dovrebbe essere affiancato da Traoré e D’Andrea. Stesso orario per Salernitana – Cremonese. Il successo nello scontro diretto con lo Spezia e l’exploit all’Olimpico con la Lazio ha dato grande fiducia al gruppo che dovrebbe essere al completo ad esclusione del solo Gyomber. Ci sarà anche il prezioso rientro di Maggiore a centrocampo. Molto complicata la situazione in casa grigiorossa con Alvini che ha perso per infortunio Dessers e dovrà affidarsi all’esperienza di Ciofani in avanti. La squadra pur giocando un buon calcio è ancora a secco di successi e ma fare punti in questo scontro diretto potrebbe avvicinare le altre concorrenti alla salvezza.

Big match di giornata è Atalanta – Napoli delle ore 18. Due grandi assenze, una per parte ovvero Muriel e quella delle ultime ore di Kvaratskhelia per una lombalgia acuta. Il giocatore è rimasto anche vittima del furto della propria autovettura e questo potrebbe portarlo a optare per un cambio di abitazione. Queste due assenze dovrebbero portare gli allenatore a optare da una parte per l’inserimento di Zapata dal primo minuto sostenuto con tutta probabilità da Lookman ed Ederson e dell’altra a un ballottaggio tra Elmas e Raspadori. Sono 5 i punti che separano le prime della classe con i campani unica squadra ancora imbattuta. Piacevolmente sorpreso per la posizione attuale delle due squadre, Gasperini ha sottolineato il grande valore dell’avvesario che ha fatto molto bene anche nella fase a girone di Champions League nonostante fosse molto complicato: “dovremo fare qualcosa di molto forte e positivo per fare risultato. Sarà importante non concedere spazi ai loro giocatori di velocità, ma allo stesso tempo neppure abbassarci troppo. Dovremo fare una partita attenta”. Spalletti ha parlato di avversario molto organizzato ma si sente sereno perchè il gruppo ha lavorato bene. Sarà importante crescere in tutti gli aspettti perchè la Dea ha centimetri, corsa e qualità. Alle ore 20:45 il Milan ospita lo Spezia. Il momento per i liguri non è dei migliori con appena un punto nella ultime cinque partite tuttavia i rossoneri, reduci dall’inaspettato scivolone con il Torino sa che non potrà commettere altri errori magari per rossicchiare qualche punto dalla vetta approfittando dello scontro diretto. Formazione che potrebbe avere qualche variazione sulla mediana con Krunic che potrebbe dare minuti a Tonali e possibile staffetta sia tra De Ketelaere e Diaz che tra Giroud e Origi. Due assenze pesanti in casa bianconera da un lato Nikolaou fermo per squalifica e dall’altro Gyasi che accusa un problema muscolare.

Anticipi in Europa. Partiamo dalla Ligue 1 dove alle 17 c’è Ajaccio – Strasburgo e alle 21 Angers – Lens. In Bundesliga ben sei gli incontri con il turno casalingo con il Bochum per il Dortmund e la trasferta con l’Hertha per il Bayern Monaco. In Inghilterra ricco programma tra Premier League e FA Cup. Per il massimo campionato sono cinque gli incontri a partire dalle ore 16 con il City impegnato in casa contro il Gulham mentre alle 18:30 sfida tra Everton e Leicester. Nella Liga si parte invece con Getafe – Cadice delle ore 14 mentre il Barcellona ospita l’Almeria alle ore 21. Porto e Sporting in campo invece nella Liga Portugal rispettivamente alle ore 19 contro il Ferreira in casa e alle 21:30 sempre a domicilio contro il Guimaraes. Nel resto del mondo ricordiamo le due partite in A-League delle 07 e 09:45 con Melbourne City – Perth Glory e WS Wanderers – Central Coas Mariners. In Sud America troviamo la Primera Division in Cile, la Primera A in Colombia. C’è anche la finale della MLS in USA alle ore 21 tra Los Angeles e Philadelphia Union con la presenza di Giorgio Chiellini a lottare per il primo titolo in terra americana dopo aver vinto facilmente nella finale di Western Conference contro l’Austin.

Chiudiamo con una breve rassegna sugli altri campionati in Italia. In Serie B sono ben otto gli incontri in programma con due alle ore 16:15. Parliamo di Frosinone – Perugia e di Palermo – Parma. Tra le sfide più attese troviamo Brescia – Ascoli per puntare alle primissime posizioni mentre potrebbe essere un turno favorevole per la Ternana che ospita la SPAL. In Lega Pro fari puntati quasi esclusivamente sul girone B con nove partite su dieci. Due scontri diretti che impegnano le due capoliste: alle ore 14:30 il Gubbio fa visita al Cesena mentre alle ore 21 la Virtus Entella ospita la Reggiana. Si gioca anche Pro Vercelli – Albinoleffe per il girone A. Per il campionato Primavera 1 dopo il successo esterno nell’anticipo del Bologna in trasferta contro la Sampdoria troviamo altri 4 inconti. In evidenza alle ore 13 per il derby laziale tra Frosinone e Roma, di grande interesse per la classifica. Alle ore 14:30 si gioca anche la Supercoppa Femminile tra Roma e Juventus. Gara importanta ha sottolineato il tecnico Spugna dove si dovrà fare attenzione ai particolari visto che si gioca in cara secca al Tardini di Parma. Si tratta della 26esima edizione e prima volta per le giallorosse mentre le bianconere hanno già ottenuto tre successi e una sconfitta.

SERIE A

15:00

18:00

20:45

SERIE B

14:00

16:15

LEGA PRO

14:30

Carrarese-Fermana

Cesena-Gubbio

Vis Pesaro-Siena

17:30

Lucchese-Alessandria

San Donato-Ancona

21:00

Virtus Entella-Reggiana

LIGA

21:00

ALGERIA LIGUE 1

Arba – Constantine 15:00

Belouizdad – El Bayadh 15:00

Magra – Chlef 15:00

Setif – Chelghoum 17:00

Oran – Paradou 18:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat – Noah 14:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City – Perth Glory 07:00

WS Wanderers – Central Coast Mariners 09:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

Hartberg – A. Lustenau 17:00

Ried – A. Klagenfurt 17:00

Wolfsberger – Salzburg 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

KV Mechelen – Waregem 16:00

Cercle Brugge – Leuven 18:15

Seraing – St. Truiden 18:15

Eupen – St. Liege 20:45

BRASILE SERIE A

Fluminense – Sao Paulo 20:30

Santos – Avai 20:30

Bragantino – America MG 23:00

Goias – Juventude 23:00

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Plovdiv – Botev Vratsa 11:45

CSKA 1948 Sofia – Pirin Blagoevgrad 14:00

Beroe – Arda 16:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

O’Higgins – Everton 16:30

Palestino – Huachipato 16:30

U. De Chile – Cobresal 16:30

CIPRO FIRST DIVISION

Anorthosis – Nea Salamis 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Aguilas – America De Cali 22:30

CROAZIA HNL

Slaven Belupo – Lok. Zagreb 15:00

Hajduk Split – Osijek 17:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Tallinna Kalev – Flora 13:15

Legion – Tammeka 16:00

Levadia – Narva 18:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Defence Force – Welayta Dicha 15:00

Wolkite Ketema – Ethio Electric 18:00

St. George – Arba Menche 18:00

FRANCIA LIGUE 1

AC Ajaccio – Strasburgo 17:00

Angers – Lens 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Nimes – Bordeaux 15:00

Annecy – Sochaux 19:00

Bastia – Paris FC 19:00

Dijon – Guingamp 19:00

Laval – Niort 19:00

Pau FC – Amiens 19:00

Quevilly Rouen – Le Havre 19:00

Rodez – Grenoble 19:00

Valenciennes – Caen 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf – St. Pauli 13:00

Heidenheim – Paderborn 13:00

Karlsruher – Kiel 13:00

Bielefeld – Kaiserslautern 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Francoforte 15:30

Dortmund – Bochum 15:30

Hertha – Bayern 15:30

Hoffenheim – RB Lipsia 15:30

Magonza – Wolfsburg 15:30

Brema – Schalke 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

Freiburg D – Bayern D 13:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

C-Osaka – Nagoya 06:00

Iwata – Kyoto 06:00

Kashima – G-Osaka 06:00

Kashiwa – Shonan 06:00

Kobe – Yokohama M. 06:00

Sagan Tosu – Hiroshima 06:00

Sapporo – Shimizu 06:00

Tokyo – Kawasaki 06:00

Urawa – Avispa Fukuoka 06:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Lamia – Volos 14:45

OFI Crete – Ionikos 17:30

Atromitos – Aris 18:00

PAOK – Giannina 20:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sheffield Utd – Burnley 13:30

Blackburn – Huddersfield 16:00

Blackpool – Luton 16:00

Middlesbrough – Bristol City 16:00

Millwall – Hull 16:00

QPR – West Brom 16:00

Rotherham – Norwich 16:00

Stoke – Birmingham 16:00

Sunderland – Cardiff 16:00

Swansea – Wigan 16:00

Watford – Coventry 16:00

INGHILTERRA FA CUP

South Shields – Forest Green 13:00

Bradford City – Harrogate 13:30

Bolton – Barnsley 15:00

AFC Fylde – Gillingham FC 16:00

Barnet – Chelmsford 16:00

Barrow – Mansfield 16:00

Boreham Wood – Eastleigh 16:00

Bristol Rovers – Rochdale 16:00

Burton – Needham Market 16:00

Buxton – Merthyr Town 16:00

Carlisle – Tranmere 16:00

Charlton – Coalville 16:00

Cheltenham – Alvechurch 16:00

Chesterfield – Northampton 16:00

Chippenham – Lincoln 16:00

Crawley – Accrington 16:00

Crewe – Leyton Orient 16:00

Doncaster – King’s Lynn 16:00

Ebbsfleet – Halifax 16:00

Fleetwood – Oxford City 16:00

Gateshead – Stevenage 16:00

Grimsby – Plymouth 16:00

Maidenhead – Dagenham & Red. 16:00

Milton Keynes – Taunton 16:00

Newport – Colchester 16:00

Peterborough – Salford 16:00

Port Vale – Exeter 16:00

Shrewsbury – York 16:00

Solihull Moors – Hartlepool 16:00

Stockport – Swindon 16:00

Sutton – Farnborough 16:00

Weymouth – Wimbledon 16:00

Wycombe – Walsall 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Leeds – Bournemouth 16:00

Manchester City – Fulham 16:00

Nottingham – Brentford 16:00

Wolves – Brighton 16:00

Everton – Leicester 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers – Coleraine 16:00

Cliftonville – Glenavon 16:00

Glentoran – Dungannon 16:00

Portadown – Linfield 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Tel Aviv – Nes Tziona 14:00

Hapoel Hadera – Netanya 16:30

H. Haifa – Hapoel Jerusalem 17:00

Kiryat Shmona – Sakhnin 17:00

Ashdod – H. Tel Aviv 18:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Lecce U19 – Torino U19 11:00

Sassuolo U19 – Empoli U19 11:00

Frosinone U19 – Roma U19 13:00

Fiorentina U19 – Cesena U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 – Benevento U19 11:00

Entella U19 – Ternana U19 11:00

Spezia U19 – Pescara U19 11:00

Pisa U19 – Lazio U19 13:00

Como U19 – Parma U19 14:00

AlbinoLeffe U19 – Cittadella U19 14:30

Cosenza U19 – Reggina U19 14:30

FeralpiSalò U19 – Alessandria U19 14:30

Padova U19 – Cremonese U19 14:30

Pordenone U19 – Brescia U19 14:30

Reggiana U19 – Vicenza U19 14:30

Salernitana U19 – Monopoli U19 14:30

Spal U19 – Genoa U19 14:30

Venezia U19 – Monza U19 14:30

Viterbese U19 – Imolese U19 14:30

ITALIA SERIE A

Empoli – Sassuolo 15:00

Salernitana – Cremonese 15:00

Atalanta – Napoli 18:00

Milan – Spezia 20:45

ITALIA SERIE B

Benevento – Bari 14:00

Brescia – Ascoli 14:00

Cittadella – Modena 14:00

Pisa – Cosenza 14:00

Südtirol – Cagliari 14:00

Ternana – Spal 14:00

Frosinone – Perugia 16:15

Palermo – Parma 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Pro Vercelli – AlbinoLeffe 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Carrarese – Fermana 14:30

Cesena – Gubbio 14:30

Recanatese – Fiorenzuola 14:30

Torres – Montevarchi 14:30

Vis Pesaro – Siena 14:30

Lucchese – Alessandria 17:30

Pontedera – Rimini 17:30

San Donato – Ancona 17:30

Entella – Reggiana 21:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Real Monterotondo – Palmese 1914 14:30

ITALIA SUPERCOPPA FEMMINILE

Juventus D – Roma D 14:30

LITUANIA A LYGA

Kauno Zalgiris – FK Panevezys 13:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

FK Skopje – Sileks 13:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Jeunesse Sportive Soualem – Raja Casablanca 16:00

Maghreb Fez – Mouloudia Oujda 18:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Francia U16 – Italia U16 16:00

OLANDA EREDIVISIE

Vitesse – Sparta Rotterdam 16:30

Sittard – FC Emmen 18:45

Excelsior – Heerenveen 21:00

PARAGUAY COPA PARAGUAY

Nacional Asuncion – Ameliano 00:000

POLONIA EKSTRAKLASA

Piast – Warta 12:30

Cracovia – Jagiellonia 15:00

Pogon Szczecin – Gornik Z. 17:30

Rakow – Plock 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Vizela – Arouca 16:30

FC Porto – Ferreira 19:00

Sporting – Guimaraes 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians – Zlin 15:00

Ceske Budejovice – Brno 15:00

Sigma Olomouc – Jablonec 15:00

Plzen – Sparta Praga 18:00

ROMANIA LIGA 1

FC Arges – Sepsi Sf. Gheorghe 14:00

Petrolul – UTA Arad 17:00

Univ. Craiova – U. Cluj 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Sochi – Sp. Mosca 12:00

F. Voronezh – Krasnodar 14:30

Zenit – Akhmat Grozny 14:30

CSKA Mosca – Nizhny Novgorod 17:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Fiorentino – La Fiorita 15:00

Libertas – Cailungo 15:00

Murata – Tre Fiori 15:00

Virtus – Tre Penne 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Celtic – Dundee Utd 16:00

Ross County – St. Mirren 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – Radnik 13:00

Radnicki Nis – Kolubara 16:00

Sp. Subotica – Vojvodina 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Gorica – Celje 15:00

Radomlje – O. Ljubljana 17:30

SPAGNA LALIGA

Getafe – Cadice 14:00

Valladolid – Elche 16:15

Celta Vigo – Osasuna 18:30

Barcellona – Almeria 21:00

SPAGNA LALIGA2

Burgos CF – Tenerife 16:15

Andorra – Racing Santander 18:30

Huesca – Villarreal B 18:30

Leganes – Ponferradina 21:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

St. Gallen – Grasshoppers 18:00

Luzern – Winterthur 20:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Esperance Tunis – US Tataouine 14:30

Etoile Sahel – Chebba 14:30

TURCHIA SUPER LIG

Giresunspor – Istanbulspor 12:30

Galatasaray – Besiktas 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Oleksandriya – Kolos Kovalivka 12:00

Zorya – Metalist Kharkiv 12:00

Metalist 1925 – Veres-Rivne 14:00

Shakhtar – Inhulets 14:00

USA MLS – PLAY OFF

Los Angeles FC – Philadelphia Union 21:00