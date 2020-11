Il 7 novembre 2020 si giocano gli anticipi di Serie A ma si gioca anche in Serie B, Premier League, Ligue 1 e Liga, Eliteserien. Spazio anche al Campionato Primavera e alla Serie C

CAGLIARI – Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 7 novembre ci sono gli anticipi della settima giornata di Serie A. Alle 15 il Cagliari, che viene dalla sconfitta per 3-1 rimediata a Bologna ed é dodicesimo con 7 punti, ospita la Sampdoria, reduce dal pareggio nel derby e nona con tre lunghezze in più. Alle 18 duello tra le neopromosse Benevento e Spezia mentre in serata il risultato di Parma-Fiorentina potrebbe essere decisivo per le sorti della panchina viola, undicesima a quota 7.



Sesta giornata per il campionato di Serie B. L’Empoli ospita la Reggina mentre l’altra capolista, il Chievo, fa visita al Pordenone. Impegno in trasferta per il Frosinone, che gioca a Monza, Si giocano anche Cosenza – Brescia, Cremonese – Vicenza e Pisa – Ascoli.

Per la settima giornata di Premier League si giocano Everton-Manchester United, Crystal Palace-Leeds, West Ham-Fulham e Chelsea-Sheffield United. Per la settima giornata de La Liga si giocano Barcellona-Betis, Atletico Madrid – Cadice e Huesca-Eibar mentre per l’ottava giornata di Ligue 1 troviamo Bordeaux-Montpellier e PSG-Rennes. Ampio spazio anche al Campionato Primavera e alla Serie C.

Calcio in tv oggi 7 novembre 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

10.00

Atalanta-Cagliari (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

11.00

Lazio-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00

Juventus-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Everton-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

14.00

Cosenza-Brescia (Serie B) – DAZN

Cremonese-Vicenza (Serie B) – DAZN

Monza-Frosinone (Serie B) – DAZN

Pisa-Ascoli (Serie B) – DAZN e DAZN1

Pordenone-Chievo (Serie B) – DAZN

Huesca-Eibar (Liga) – DAZN

14.30

Ascoli-Sampdoria (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

Empoli-Bologna (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

15.00

Cagliari-Sampdoria (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Giana Erminio-Piacenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Grosseto-Carrarese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Cesena-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Gubbio-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Cavese-Ternana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fano-Sudtirol (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Carpi-Legnago (Serie C) – ELEVEN SPORTS

SPAL-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

16.00

Empoli-Reggina (Serie B) – DAZN

Crystal Palace-Leeds (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.15

Barcellona-Betis (Liga) – DAZN

17.00

Bordeaux-Montpellier (Ligue 1) – DAZN

18.00

Benevento-Spezia (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Mjondalen-Stromsgodset (Eliteserien) – EUROSPORT PLAYER

18.30

Chelsea-Sheffield United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Borussia D.-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

Siviglia-Osasuna (Liga) – DAZN

Renate-Lecco (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.30

Brann-Haugesund (Eliteserien) – EUROSPORT PLAYER

20.45

Parma-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1

Pergolettese-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00

West Ham-Fulham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

PSG-Rennes (Ligue 1) – DAZN

Atletico Madrid-Cadice (Liga) – DAZN

