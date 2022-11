Inter – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Bologna di Mercoledì 9 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

MILANO – Mercoledì 9 novembre, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, l’Inter di Simone Inzaghi affrontrà il Bologna di Thiago Motta nella gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

Per i nerazzurri, dopo quattro successi di fila, domenica scorsa é arrivato il k.o. contro la Juventus. Il quarto contro una big, dopo quelli contro Lazio, Milan e Roma. Un passo falso che é costato carissimo perché ora, complice l’1-2 del Napoli contro l’Atalanta, sono salite a undici le lunghezze che li separano dalla vetta della classifica; attualmente sono settimi, fuori dalla zona Europa, a quota 24, con un percorso di otto partite vinte e cinque perse, venticinque reti realizzate e diciannove incassate per una difesa che in trasferta risulta la peggiore. Occorre una svolta, prima che sia troppo tardi. A San Siro, però, arriva il Bologna dell’ex Thiago Motta (con la maglia nerazzurra ha raccolto 83 presenze ufficiali, realizzando 12 gol e vincendo 6 titoli: 1 scudetto, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana), che, invece, sembra aver ritrovato smalto e lucidità. I felsinei sono reduci da tre successi consecutivi, ultimo dei quali quello in rimonta contro il Torino e sono dodicesimi con 16 punti, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e cinque partite perse, sedici reti realizzate e diciannove incassate. Sarà la centocinquantunesima sfida tra le due compagini in Serie A: il bilancio è di settantatré vittorie nerazzurre, trentacinque pareggi e quarantadue vittorie rossoblù. Nella passata stagione, a Milano, finì col roboante risultato di 6-1 in favore dei nerazzurri mentre al ritorno i felsinei si riscattarono vincendo 2-1.

Cronaca della partita con commento e tabellino

L’arbitro

A dirigere il match sarà Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Zingarelli; quarto uomo Sacchi, Al Var ci sarà Mazzoleni, assistito da Di Martino.

Presentazione del match

QUI INTER – Simone Inzaghi, che dovrà ancora fare a meno di Lukaku e D’Ambrosio, dovrebbe rispondere col consueto modulo 3-5-2 con Onana tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Calhanoglu, affiancato da Barella e Mkhytarian, mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e di Dimarco. Coppia di attacco formata da Correa e Dzeko, con Lautaro lasciato a riposo.

QUI BOLOGNA – Out il solo Bonifazi. Thiago Motta dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e con De Silvestri, Soumaoro, Lucumi e Cambiaso pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Medel e Schouten. Unica punta Arnautovic, supportato dai trequartisti Aebischer, Vignato e Dominguez.

Le probabili formazioni di Inter – Bologna

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Medel; Aebischer, Dominguez, Vignato; Arnautovic Allenatore: Thiago Motta.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 215 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.