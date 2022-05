Monza – Pisa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monza – Pisa del 26 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la finale di andata dei playoff di Serie B

MONZA – Giovedì 26 maggio, allo Stadio “U-Power Stadium”, andrà in scena Monza – Pisa, finale di andata dei playoff di Serie B: calcio di inizio alle ore 20.30. Il match di ritorno é in programma per domenica 29 maggio allo Stadio “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” con fischio iniziale alla stessa ora. Il regolamento prevede che in caso di parità dopo i 180′, vista l’ulteriore parità di punti in campionato (67 per entrambe), si proceda con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Monza, al termine della regular season, era risultato quarto con 67 punti, frutto di diciannove vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte con sessanta gol siglati e trentotto incassati. In semifinale ha eliminato il Brescia vincendo 1-2 all’andata e 2-1 al ritorno). Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e perso due segnando otto reti a fronte delle sette prese. Il Pisa, invece, si era classificato al terzo posto alle spalle delle promosse Lecce e Cremonese, a quota 67 punti e con un cammino di diciotto partite vinte, tredici pareggiate e sette perse e con quarantotto gol siglati e trentacinque incassati. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con tre reti realizzate e cinque incassate. In semifinale ha avuto la meglio sul Benevento (all’andata 1-0 in favore dei sanniti e 1-0 al ritorno). Nel corso del campionato il Pisa ha vinto entrambe le sfide col risultato di 2-1.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: MONZA - PISA Giovedì 26 maggio dalle ore 19.30 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la cronoaca con commento in tempo reale della partita.

La presentazione del match

QUI MONZA – Stroppa dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2, con Di Gregorio in porta e con Donati, Caldirola e Pirola a formare il pacchetto difensivo. In cabina di regia Barberis con Ciurria e Mazzitelli; sulle corsie esterne Molina e Carlos Augusto. Davanti Mota Carvalho e Gytkjaer.

QUI PISA – D’Angelo dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2 con Nicolas tra i pali e con Birindelli, Leverbe, Hermansson e Beruatto. In mezzo al campo Marin, Nagy e Mastinu. Sulla trequarti Benali, di supporto alla coppia di attacco formata da Puscas e Torregrossa.

Le probabili formazioni di Monza – Pisa

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Caldirola, Pirola; Molina, Ciurria, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Puscas, Torregrossa. Allenatore: D’Angelo

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche tramite la diretta gol della Serie B trasmessa da Sky, sul canale Sky Sport calcio; è possibile seguire la diretta streaming sulle app di Sky Go e Now. La sfida si potrà seguire anche su Sky al canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). e in streaming si SkyGo su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Biglietti

I biglietti per assistere al match possono essere acquistati:

in modalità print@home, sul sito Vivaticket

presso i PUNTI VENDITA VIVATICKET

presso la biglietteria SUD dell’U-Power Stadium (Martedì 24 maggio dalle ore 12:00 alle ore 20:00; Mercoledì 25 maggio dalle ore 12:00 alle ore 20:00; Giovedì 26 maggio dalle ore 11:00 alle ore 19:30)

alle seguenti tariffe: