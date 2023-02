Pagelle 24° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 24° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILAN – La ventiquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/ 2023 si apre con la vittoria del Napoli al “Castellani” nell’anticipo contro l’Empoli: 0-2 il risultato finale con autogol di Ismajli e rete di Osimhen, a segno per otto turni consecutivi, che consolida così il suo primo posto nella classifica dei capocannonieri con diciannove centri. Vittoria in trasferta anche per il Sassuolo, che espugna il “Via del Mare” di Lecce grazie a un colpo di testa di Thorsvedt.

La domenica si aprirà con l’Inter in campo a Bologna nel match: nerazzurri in cerca dei tre punti per blindare il secondo posto in classifica. La giornata proseguirà con due scontri importanti nella lotta per non retrocedere: Salernitana – Monza e Udinese – Spezia. In serata Milan e Atalanta si giocheranno un posto in Champions League: la squadra di Pioli sembra aver superato un momento disastroso, quella di Gasperini viene da tre sconfitte consecutive.

Lunedì andranno in scena due posticipi. Il Verona sarà a caccia di punti preziosi per lasciare la zona calda della classifica mentre la Fiorentina vorrà riscattare un periodo, in campionato, negativo. In serata la Lazio riceverà all’Olimpico la Sampdoria, in situazione alquanto disperata dopo l’ennesima sconfitta rimediata, questa volta contro il Bologna, nei minuti finali. Martedì chiuderà il programma il Derby della Mole, Juventus – Torino.

Le pagelle della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 26 febbraio 2023. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 25 febbraio

18:00

Empoli – Napoli (pagelle – tabellino)

20:45

Lecce – Sassuolo (pagelle – tabellino)

Domenica 26 febbraio

12:30

Bologna – Inter (pagelle – tabellino)

15:00

Salernitana – Monza (pagelle – tabellino)

18.00

Udinese – Spezia (pagelle – tabellino)

20:45

Milan – Atalanta (pagelle – tabellino)

Lunedì 27 febbraio

18:30

Verona – Fiorentina (pagelle – tabellino)

20.45

Lazio – Sampdoria (pagelle – tabellino)

Martedì 28 febbraio

18:30

Cremonese – Roma (pagelle – tabellino)

20:45

Juventus – Torino (pagelle – tabellino)