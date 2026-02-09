Pagelle 24° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 24° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

VERONA – La ventiquattesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si è aperta con il delicato incrocio salvezza tra Verona e Pisa. Una sfida molto tattica che non ha prodotto reti e che si è chiusa con un pareggio a reti bianche.

Ben più spettacolare il confronto di sabato pomeriggio tra Genoa e Napoli, terminato con un pirotecnico 2-3. La partita è stata decisa nel recupero da un rigore trasformato da Hojlund, che ha completato una partita ricca di emozioni. In serata la Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Torino.

La domenica si è aperta con il derby emiliano tra Bologna e Parma, una gara intensa e nervosa in cui entrambe le squadre sono rimaste in dieci. A spuntarla sono stati i Ducali, capace di imporsi di misura e portare a casa tre punti preziosi. Nel pomeriggio il Lecce ha superato l’Udinese con una vittoria sofferta ma meritata, mentre l’Inter ha dominato il Sassuolo al Mapei Stadium con un netto cinque a zero. I nerazzurri hanno trovato il gol con Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique, confermando la loro superiorità in ogni fase del gioco. La serata ha regalato un altro big match, Juventus‑Lazio, terminato sul 2-2. I biancocelesti hanno colpito con Pedro e Isaksen, ma la Juventus ha reagito con determinazione trovando il pareggio grazie alle reti di McKennie e Kalulu.

Il turno si completerà lunedì con Atalanta‑Cremonese e Roma‑Cagliari. Milan‑Como invece è stata rinviata al 18 febbraio per l’indisponibilità di San Siro, impegnato nei lavori legati alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 9 febbraio 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 6 febbraio

20:45

Verona-Pisa (pagelle-tabellino)

Sabato 7 febbraio

18:00

Genoa-Napoli (pagelle-tabellino)

20:45

Fiorentina-Torino (pagelle-tabellino)

Domenica 8 febbraio

12:30

Bologna-Parma (pagelle-tabellino)

15:00

Lecce-Udinese (pagelle-tabellino)

18:00

Sassuolo-Inter (pagelle-tabellino)

20:45

Juventus-Lazio (pagelle-tabellino)

Lunedì 9 febbraio

18:30

Atalanta-Cremonese (pagelle-tabellino)

20:45

Roma-Cagliari (pagelle-tabellino)

Mercoledì 18 febbraio

20:45

Milan-Como (pagelle-tabellino)