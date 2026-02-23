Pagelle 26° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 26° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 ha regalato gol, sorprese e scossoni in classifica, con l’Inter che consolida il proprio dominio e le inseguitrici che faticano a restare agganciate.

Il turno si è aperto con il successo netto del Sassuolo, che ha battuto il Verona per 3-0, dando un segnale forte nella corsa salvezza. Il sabato ha poi offerto un doppio colpo di scena. Nel pomeriggio il Como ha espugnato il campo della Juventus con un sorprendente 2-0, confermando la solidità della squadra di Fabregas. Alle 18 è toccato alla capolista: l’Inter ha superato il Lecce per 2-0, un successo che vale un allungo pesantissimo in vetta. In serata, invece, equilibrio totale tra Cagliari e Lazio, con lo 0-0 finale.

La domenica si è aperta con il successo del Genoa, che nel lunch match ha travolto il Torino per 3-0 grazie alle reti di Norton Cuffy, Ekuban e Messias. Alle 15 è andato in scena il big match tra Atalanta e Napoli: la Dea ha ribaltato l’iniziale vantaggio partenopeo firmato da Beukema, imponendosi 2-1 con i gol di Pasalic e Samardzic.

Alle 18 il Milan è incappato in una sconfitta pesante contro il Parma, che ha espugnato San Siro con il gol di Troilo. La serata ha visto la Roma chiudere con un netto 3-0 sulla Cremonese: a segno Cristante, Ndicka e Pisilli, tutti nella ripresa.

A completare il quadro della giornata saranno le due sfide del lunedì: Fiorentina–Pisa e Bologna–Udinese.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 26 febbraio 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 20 febbraio

20:45

Sassuolo-Verona (pagelle-tabellino)

Sabato 21 febbraio

15:00

Juventus-Como (pagelle-tabellino)

18:00

Lecce-Inter (pagelle-tabellino)

20:45

Cagliari-Lazio (pagelle-tabellino)

Domenica 22 febbraio

12:30

Genoa-Torino (pagelle-tabellino)

15:00

Atalanta-Napoli (pagelle-tabellino)

18:00

Milan-Parma (pagelle-tabellino)

20:45

Roma-Cremonese (pagelle-tabellino)

Lunedì 23 febbraio

18:30

Fiorentina-Pisa (pagelle-tabellino)

20:45

Bologna-Udinese (pagelle-tabellino)