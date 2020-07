Pagelle 31° giornata Serie A 2019/2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 31° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

LECCE – La trentunesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020, dodicesima del girone di ritorno, si apre con la vittoria del Lecce sulla Lazio che permette ai salentini di uscire dalla zona retrocessione; i biancocelesti restano invece a -7 dalla Juventus, travolta in serata dal Milan. A San Siro rimonta da parte della compagine di Pioli che sale momentaneamente in quinta posizione.

Mercoledì si giocano quattro partite. Si comincia alle 19.30 con Fiorentina – Cagliari. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 1-2 sul campo del Parma e in classifica sono tredicesimi con 34 punti. A quota 39 il Cagliari, undicesimo e reduce dalla sconfitta casalinga per 0-1 contro l’Atalanta. Alla stessa ora scendono in campo Genoa e Napoli. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno pareggiato in extremis per 2-2 sul campo dell’Udinese e in classifica sono diciassettesimi con 27 punti.

A quota 48 il Napoli, sesto e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro la Roma. In serata, l’Atalanta che viene da cinque vittorie di file ed é quarta con 63 punti, riceve la Sampdoria, quattordicesima a quota 32 e reduce dal successo casalingo per 3-0 contro il Lecce. Il Bologna, che nell’ultimo turno disputato ha vinto per 1-2 a San Siro contro l’Inter e che in classifica é nono con 41 punti, riceve il Sassuolo, decimo a quota 4o e reduce dalla vittoria casalinga per 4-2 contro il Lecce.

Giovedì si giocano i due posticipi. Alle 19.30 tocca a Spal – Udinese. I padroni di casa provengono dalla pesante sconfitta per 2-1 a Marassi contro la Sampdoria, che li ha fatti precipitare all’ultimo posto; l’Udinese é reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Genoa ed é quindicesima con 32 punti Alle 21.45 si disputa Verona – Inter. I padroni di casa provengono dalla sconfitta per 2-0 rimediata a Brescia e ora sono ottavi con 42 punti; a quota 64 l’Inter, che enll’ultimo turno ha pero in casa contro il Bologna.

Dove e quando trovare le pagelle della trentunesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da mercoledì 8 luglio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Martedì 7 luglio

19.30

Lecce-Lazio (pagelle – tabellino)

21.45

Milan-Juventus (pagelle – tabellino)

Mercoledì 8 luglio

19.30

Fiorentina-Cagliari (pagelle – tabellino)

Genoa-Napoli (pagelle – tabellino)

21.45

Torino-Brescia (pagelle – tabellino)

Roma-Parma (pagelle – tabellino)

Atalanta-Sampdoria (pagelle – tabellino)

Bologna-Sassuolo (pagelle – tabellino)

Giovedì 9 luglio

19.30

Spal-Udinese (pagelle – tabellino)

21.45

Verona-Inter (pagelle – tabellino)