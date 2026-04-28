Pagelle 34° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 34° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentaquattresima giornata di Serie A 2025-2026 ha offerto un weekend ricco di risultati pesanti, tra lotta scudetto, corsa Champions e zona salvezza. Un turno che non ha ancora consegnato verdetti definitivi, ma che ha chiarito molte gerarchie in vista dello sprint finale.

La giornata si era aperta venerdì con il netto 4-0 del Napoli sulla Cremonese, un successo che ha consolidato il secondo posto dei partenopei e confermato il momento di forma della squadra. Sabato il programma ha visto il 1-0 del Parma sul Pisa, la vittoria esterna della Roma a Bologna per 2-0 e lo 0-0 tra Verona e Lecce, risultato che tiene entrambe in piena bagarre salvezza.

La domenica si è aperta con un altro pareggio senza reti: Fiorentina–Sassuolo 0-0 nel match delle 12.30, una gara bloccata che non ha spostato gli equilibri di classifica. Alle 15 il Como ha firmato uno dei colpi più pesanti del turno, imponendosi 2-0 a Marassi contro il Genoa e agganciando la Roma al quinto posto.

Alle 18 è andata in scena una delle sfide più attese: Torino–Inter, terminata 2-2. I nerazzurri, avanti e poi raggiunti in rimonta, hanno mancato l’allungo decisivo ma restano comunque padroni del proprio destino. Alla squadra di Chivu basterà infatti una vittoria contro il Parma nel prossimo turno per conquistare matematicamente lo scudetto.

La domenica si è chiusa con il big match di San Siro, Milan–Juventus, terminato 0-0. Una gara intensa ma povera di occasioni, che ha lasciato invariata la distanza tra le due squadre nella corsa Champions.

Nei due posticipi del lunedì, il Cagliari ha compiuto un passo fondamentale verso la salvezza battendo in casa l’Atalanta, mentre all’Olimpico è andato in scena un pirotecnico 3-3 tra Lazio e Udinese, una partita ricca di ribaltamenti e colpi di scena.

La classifica, ora, parla chiaro: Inter 79 punti, seguita da Napoli 69, Milan 67, Juventus 64, e dalla coppia Como–Roma a quota 61. Un quadro che lascia aperta la corsa Champions, mentre in vetta l’Inter vede sempre più vicino il tricolore.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da martedì 28 aprile 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 24 aprile

20:45

Napoli–Cremonese (pagelle–tabellino)

Sabato 25 aprile

15.00

Parma–Pisa (pagelle–tabellino)

18:00

Bologna–Roma (pagelle–tabellino)

20:45

Verona–Lecce (pagelle–tabellino)

Domenica 26 aprile

12:30

Fiorentina–Sassuolo (pagelle–tabellino)

15:00

Genoa–Como (pagelle–tabellino)

18:00

Torino–Inter (pagelle–tabellino)

20:45

Milan–Juventus (pagelle–tabellino)

Lunedì 27 aprile

18:30

Cagliari–Atalanta (pagelle-tabellino)

20:45

Lazio–Udinese (pagelle-tabellino)