Pagelle 36° giornata Serie A 2023/2024: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 36° giornata del Campionato di Serie A 2024-2025: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 ha regalato emozioni e colpi di scena, iniziando venerdì con la vittoria del Milan contro il Bologna per 3-1. I rossoneri, in una prestazione caratterizzata da grande determinazione, hanno ribaltato il vantaggio iniziale degli emiliani, firmato da Orsolini, grazie a una doppietta di Gimenez e al gol di Pulisic.

Il sabato è proseguito con un incontro di alto profilo: Lazio e Juventus hanno concluso la loro sfida sul punteggio di 1-1. A salvare i biancocelesti è stato Vecino, che al minuto 96 ha realizzato un gol fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione a competizioni europee. L’Empoli ha ottenuto una vittoria importantissima contro il Parma, chiudendo il match con un 2-1 che permette ai ragazzi di D’Aversa di risalire dalla penultima alla quartultima posizione, un passo importante nella lotta per la salvezza. Il Como ha dominato il Cagliari con un convincente 3-1, contribuendo ulteriormente al tumultuoso finale di stagione: sono ben sei le vittorie consecutive dei lariani.

La giornata di domenica si é aperta con il Monza che ha trionfato in trasferta per 2-1 contro l’Udinese, mentre il match tra Verona e Lecce si è concluso in parità, 1-1, senza che alcuna delle due squadre riuscisse a prendere un vantaggio decisivo nella lotta per evitarsi la retrocessione. Il Nel tardo pomeriggio l’Inter ha vinto 2-0 contro il Torino. La squadra nerazzurra ha sbloccato il risultato al 14′ con un destro a giro di Zalewski, seguito, nella ripresa, da un rigore trasformato da Asllani al 49′, portando l’Inter a pari punti con il Napoli in testa alla classifica.

Il Napoli, però, non è rimasto a guardare, pareggiando 2-2 contro il Genoa in un incontro ricco di emozioni. I padroni di casa hanno trovato il gol del vantaggio al quindicesimo grazie a Lukaku, ma non sono riusciti a contenere la reazione del Genoa, che ha pareggiato con un’autorete di Meret su un colpo di testa di Ahanor. Raspadori ha riportato in vantaggio il Napoli al 64′, ma la gioia è stata breve, poiché Vasquez ha trovato il gol del pareggio all’84esimo, lasciando il punteggio finale sul 2-2 e mantenendo aperta la lotta per il titolo.

Lunedì si concluderà questa intensa giornata di campionato con due sfide, Venezia-Fiorentina alle 18.30 e Atalanta-Roma alle 20.45, promettendo ulteriore suspence e tensione in vista del gran finale di stagione.

Venerdì 9 maggio 2025

20.45

Milan-Bologna (pagelle – tabellino)

Sabato 10 maggio 2025

15.00

Como-Cagliari (pagelle – tabellino)

18.00

Lazio-Juventus (pagelle – tabellino)

20.45

Empoli-Parma (pagelle – tabellino)

Domenica 11 maggio 2025

12.30

Udinese-Monza (pagelle – tabellino)

15.00

Hellas Verona-Lecce (pagelle – tabellino)

18.00

Torino-Inter (pagelle – tabellino)

20.45

Napoli-Genoa (pagelle – tabellino)

Lunedì 12 maggio 2025

18.30

Venezia-Fiorentina (pagelle – tabellino)

20.45

Atalanta-Roma (pagelle – tabellino)