Pagelle 37° giornata Serie A 2024/2025: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 37° giornata del Campionato di Serie A 2024-2025: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 ha regalato emozioni e colpi di scena, iniziando venerdì con la vittoria dell’Atalanta sul campo del Genoa per 2-3. Gli orobici, saldamente terzi, ahnno risposto alla doppietta di Pinamenti con Sulemana, Maldini e Retegui,

Domenica sera, con fischio d’inizio alle 20.45, ben nove partite si sono svolte in contemporanea. Gli occhi erano puntati soprattutto sulla lotta per lo Scudetto, riservata a Napoli e Inter, Chi voleva vedere il tricolore assegnato con una giornata di anticipo, però, é rimasto deluso. Soltanto all’ultimo minuto di questa avvincente stagione si saprà chi saranno i Campioni d’Italia, L’Inter ha faticato contro la Lazio, chiudendo la partita sul 2-2 dopo una serie di ribaltamenti. I nerazzurri erano riusciti a sbloccare il risultato grazie a Bisseck, ma gli uomini di Baroni hanno risposto con un gol di Pedro al 90’, beffando la squadra di Inzaghi. L’Inter si ritrova ad una lunghezza dal Napoli, che, dal canto suo, non é riuscito ad andare oltre lo 0-0 a parma nonostante le traverse colpite da Politano e McTominay.

La Juventus ha ottenuto un convincente 2-0 contro l’Udinese, grazie alle reti di Gonzales e Vlahovic, edè vicina alla qualificazione in Champions. Il Milan, invece, sconfitto dalla Roma, ha fallito l’accesso alle competizioni europee. Passati in svantaggio solo dopo tre minuti, i rossoneri hanno pareggiato con Joao Felix subendo poi le reti decisive di Paredes e Cristante. La Fiorentina ha battuto il Bologna in una sfida affascinante, finita 3-2. Dopo un avvio promettente della Viola, i felsinei hannp messo a segno un pareggio, ma gli uomini di Palladino, spinti dalla voglia di raggiungere l’Europa, hanno trovato la forza per tornare in vantaggio definitivamente.

Sul fronte salvezza, il Lecce ha festeggiato una vittoria molto importante contro il Torino, mantenendo vive le speranze di restare nella massima serie. Bene anche l’’Empoli, con un travolgente 3-0 contro il Monza già matematicamente retrocesso. Il Cagliari ha inguaiato ulteriormente il Venezia con una vittoria per 3-0. Il Como, dopo sei successi consecutivi, ha pareggiato sul campo del Verona, che, così, non ha potuto conquistare la matematica salvezza.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 19 maggio 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 17 maggio

20.45

Genoa-Atalanta (pagelle – tabellino)

Domenica 18 maggio

20.45

Cagliari-Venezia (pagelle – tabellino)

Fiorentina-Bologna (pagelle – tabellino)

Hellas Verona-Como (pagelle – tabellino)

Inter-Lazio (pagelle – tabellino)

Juventus-Udinese (pagelle – tabellino)

Lecce-Torino (pagelle – tabellino)

Monza-Empoli (pagelle – tabellino)

Parma-Napoli (pagelle – tabellino)

Roma-Milan (pagelle – tabellino)