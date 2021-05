Pagelle 38° giornata Serie A 2020/2021: i voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 38° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

NAPOLI – Il campionato di Serie A 2020/2021 é giunto alla sua trentottesima e ultima giornata, chesi articolerà. In attesa di conoscere chi andrà in Champions League, visto che l’Atalanta é già qualificata, e a contenderseli sono in tre: Milan, Napoli e Juventus. In attesa di conoscere il verdetto, si sono giocati tre anticipi, inutili ai fini della classifica.

Il Genoa si congeda dal campionato espugnando il campo del Cagliari grazie al gol di Shomurodov. La Sampdoria si separa da Ranieri con un 3-0 contro il Parma: a segno Quagliarella, Colley e Gabbiadini. Finisce a reti bianche Crotone – Fiorentina.

Domani, per quanto riguarda le sfide in ottica Champions, impegni in trasferta per Milan e Juventus, rispettivamente, contro Atalanta e Bologna; il Napoli, invece, ospita il Verona. Alle 15 l’Inter ospita l’Udinese; ale 20.45 calcio di inizio per Sassuolo-Lazio, Spezia-Roma e Torino-Benevento.

Le pagelle della trentottesima giornata di Serie A 2020/2021

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da sabato 22 maggio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 22 maggio

20.45

Cagliari-Genoa (pagelle – tabellino)

Crotone-Fiorentina (pagelle – tabellino)

Sampdoria-Parma (pagelle – tabellino)

Domenica 23 maggio

15.00

Inter-Udinese (pagelle – tabellino)

20.45

Atalanta-Milan (pagelle – tabellino)

Bologna-Juventus (pagelle – tabellino)

Napoli-Hellas Verona (pagelle – tabellino)

Sassuolo-Lazio (pagelle – tabellino)

Spezia-Roma (pagelle – tabellino)

Torino-Benevento (pagelle – tabellino)