Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 1 marzo 2024: i biancocelesti all’ultima chiamata per l’Europa che conta e anticipi nei top 5 campionati europei

Sta per iniziare un nuovo weekend calcistico. Tanti gli appuntamenti attesi dagli amanti di questo sport a partire da quest’oggi, venerdì 1 marzo. In programma, infatti, c’è il solito anticipo di Serie A, ma non solo. Si gioca anche nei tornei minori del nostro Paese, così come nei principali campionati europei. Andiamo, come di consueto, a fare il punto della situazione sul calcio italiano per poi fare una panoramica più generale su quello estero.

Indice



Partiamo, come al solito, dall’Italia e dalla massima serie che, alle ore 20.45, offre il friday night della 27esima giornata tra Lazio ed Milan. All’Olimpico la posta in palio potrebbe significare l’Europa che conta. Da un lato c’è infatti la squadra di Pioli, ormai fuori dalla lotta per il vertice e al centro delle critiche dopo la sconfitta ed il pareggio raccolti nelle ultime due di campionato. I rossoneri potrebbero tuttavia mettere una seria ipoteca sul piazzamento Champions, avvicinando contestualmente il secondo posto della Juve distante 4 lunghezze. Dall’altro lato i padroni di casa, noni in classifica e protagonisti di una stagione fatta più di bassi che di alti, vogliono riscattare il ko di Firenze per provare a restare in scia al treno della lotta per il quinto o quarto posto e sognare l’accesso alla più importante competizione continentale per club. Ultima chiamata per invertire il trend di questa annata, dunque, per i biancocelesti di mister Maurizio Sarri, pronto a lanciare dal 1′ Gila in difesa e Zaccagni nel tridente. Per il ruolo di centravanti è ballottaggio aperto fra Immobile e Castellanos. Il tecnico dei rossoneri Pioli dovrebbe invece schierare dall’inizio Gabbia e uno fra Thiaw e Kjaer, nonostante abbia ritrovato in settimana Tomori e Kalulu in gruppo.

Scendendo di categoria, non va in scena questa volta il solito anticipo di Serie B. In agenda ci sono solo 7 incontri di Serie C, 5 valevoli per la 29esima del girone A e 2 per il girone B, tutti con fischio d’inizio alle 20.45. Per il primo raggruppamento, infatti, ci sono in agenda Trento-Pro Patria, Virtus Verona-Pro Sesto, Lumezzane-Arzignano, il derby lombardo Albinoleffe-Giana Erminio e il match salvezza tra Pergolettese e il fanalino di coda Alessandria. D’altro canto, nel girone B, il Cesena capolista ospita a domicilio la Virtus Entella, mentre il Pineto fa visita alla Carrarese terza in classifica. Ricordiamo, inoltre, che si gioca il Campionato Primavera 1 con Monza-Empoli alle ore 14.30 e valida per la 24esima giornata.

Sguardo anche al resto d’Europa, dove troviamo ben quattro anticipi nei cinque principali campionati. Cominciamo dalla Bundesliga che, alle 20.30, propone il match tra Friburgo e Bayern Monaco per il 24esimo turno del massimo campionato tedesco. I bavaresi, ritornati al successo nella sfida contro il Lipsia dopo 3 k.o consecutivi, sono costretti a vincere per mantenere vive le speranze di titolo, man mano sempre più ridotte al lumicino a causa dello straordinario cammino compiuto fin qui dal Bayer Leverkusen, imbattuto e in fuga a + 8 proprio sui campioni di Germania in carica. I padroni di casa bianconeri sono, invece, a secco di vittorie in campionato dallo scorso 20 gennaio e la sesta posizione, la prima utile per l’accesso l’Europe League, dista appena 5 lunghezze.

Anticipo del venerdì anche in Spagna e in Liga che, alle 21, propone il match Celta Vigo-Almeria, valido per la 27esima giornata. Anche qui si tratta di una gara decisiva per la permanenza nella categoria delle due formazioni. Gli andalusi, reduci da 3 pareggi nelle ultime 3 di campionato, si trovano in fondo alla classifica, con nove punti in 26 partite, mentre il Celta è 17°, a soli tre punti dalla zona calda.

Friday night anche in Francia e in Ligue 1 con Monaco-Paris Saint Germain che inizia alle ore 21 ed apre il 24esimo turno. Partita di cartello tra i monegaschi, la terza forza del torneo grazie al colpaccio di Lens della scorsa giornata, e la capolista in solitaria che, in caso di bottino pieno, allungherebbe a 14 i punti di vantaggio sul Brest secondo, ipotecando così il 12esimo titolo nazionale della propria storia.

In Eredivisie, per concludere la rassegna, spazio all’anticipo della 24 esima giornata: alle 20 l’FC Volendam, ultima ruota del carro, ospiterà il Nijmegen in piena bagarre per la zona Europa.

Servizio a cura di Gianmarco Apuzzo

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

20.45

BUNDESLIGA

20.30

Friburgo-Bayern Monaco

LIGUE 1

21.00

Monaco-PSG

SERIE C

20.45

AlbinoLeffe-Giana Erminio

Lumezzane-Arzignano

Pergolettese-Alessandria

Trento-Pro Patria

Virtus Verona-Pro Sesto

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 1° marzo 2024

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Al Ahly (Egy) – Young Africans (Tan) 17:00

Belouizdad (Alg) – Medeama (Gha) 17:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Din. Tirana 13:30

Laci – Skenderbeu 13:30

Partizani – Kukesi 17:00

ALGERIA LIGUE 1

Magra – Oran 16:00

Khenchela – Belouizdad Post.

USM Alger – JS Kabylie Post.

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Abha – Al Taee 15:00

Al Akhdoud – Al Riyadh 15:00

Al-Hilal – Al-Ittihad FC 18:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Huracan – Rosario 01:15

Ind. Rivadavia – Barracas Central 01:15

Tigre – Central Cordoba 23:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Macarthur FC – Melbourne City 09:45

BELGIO JUPILER LEAGUE

Westerlo – Charleroi 20:45

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Ji-Parana – Paysandu 01:30

BULGARIA PARVA LIGA

Cherno More – Botev Vratsa 16:30

CINA SUPER LEAGUE

Shandong Taishan – Changchun Yatai 11:00

Qingdao West Coast – Henan Songshan Longmen 12:35

Shanghai Port – Wuhan Three Towns 13:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Ind. Medellin – Pasto 01:45

Envigado – Jaguares de Cordoba 22:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Midtjylland – FC Copenhagen 19:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Pharco – National Bank Egypt 15:00

Ceramica Cleopatra – Arab Contractors 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Monaco – PSG 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hertha – Kiel 18:30

Schalke – St. Pauli 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Friburgo – Bayern 20:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kawasaki – Iwata 11:00

Yokohama M. – Avispa Fukuoka 11:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Vida – Olancho 00:00

Olimpia – UPNFM 02:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

West Brom – Coventry 21:00

IRLANDA DEL NORD COPPA

Portadown – Cliftonville 20:45

IRLANDA PREMIER DIVISION

Bohemians – Dundalk 20:45

Derry City – St. Patricks 20:45

Galway – Waterford 20:45

Sligo Rovers – Shelbourne 20:45

Shamrock Rovers – Drogheda 21:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Monza U19 – Empoli U19 14:30

ITALIA SERIE A

Lazio – Milan 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Giana Erminio 20:45

Lumezzane – Arzignano 20:45

Pergolettese – Alessandria 20:45

Trento – Pro Patria 20:45

Virtus Verona – Pro Sesto 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Cesena – Entella 20:45

Pineto – Carrarese 20:45

MAROCCO BOTOLA PRO

Chabab Mohammedia – FUS Rabat 18:00

Union Touarga – Youssoufia Berrechid 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Tepatitlan de Morelos – Celaya 02:05

Atl. Morelia – Cimarrones de Sonora 04:05

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP

New England Revolution – Independiente 02:15

OLANDA EREDIVISIE

FC Volendam – Nijmegen 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Guarani – Cerro Porteno 23:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

ADT Tarma – A. Lima 21:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Cracovia – Warta Poznan 18:00

Ruch – Piast 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves – Arouca 21:15

ROMANIA LIGA 1

Poli Iasi – Din. Bucuresti 19:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

FK Rostov – Samara 17:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – IMT Novi Beograd 14:00

Cukaricki – Napredak 18:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Aluminij – Mura 17:30

SPAGNA LALIGA

Celta Vigo – Almeria 21:00

SPAGNA LALIGA2

Gijon – Albacete 20:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Colo Colo (Chi) – Godoy Cruz (Arg) 01:30

SUD AMERICA RECOPA SUDAMERICANA

Fluminense – LDU Quito 01:30

TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa – Sivasspor 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Zhytomyr – LNZ Cherkasy 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro CA – Progreso 21:00

Miramar – Cerro Largo 23:30

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Metropolitanos – Carabobo 21:00