Elenco delle partite previste per oggi giovedì 10 novembre 2022: nei posticipi bianconeri a Verona, biancocelesti all’Olimpico con il Monza. United in EFL Cup, Real Madrid nella Liga

Giovedì 10 novembre si chiude il programma della Serie A con i posticipi Lazio-Monza e Verona-Juventus. La classifica è saldamente guidata dal Napoli che approfittando del pareggio del Milan si è portata a +8 creando un primo vero solco tra la vetta e il resto della classifica che invece resta molto corta. Lo sanno bene le squadre di Sarri e Allegri che possono dare l’assalto chi al secondo chi al terzo posto. In questa giornata si chiude anche la giornata nella Liga mentre nella ELF Cup in campo il Manchester United con l’Aston Villa.

Indice



Veniamo nel dettaglio dei due posticipi del massimo campionato italiano. Alle ore 18:30 si gioca Hellas Verona – Juventus. I bianconeri, dopo l’amarezza per l’uscita anticipata dalla Champions League sembra avere ingranato la marcia giusta in campionato dove ha inanellato quattro successi consecutivi e iniziato a rivedere in formazione pezzi da novanta come Chiesa. Al Bentegodi affronterà un avversario molto agguerrito alla disperata ricerca di punti. Ancora piuttosto larga l’infermeria con il nuovo stop per Faraoni ma recupera Lazovic. Bocchetti ha ancora da sciogliere le ultime sull’attacco con Kallon e Henry che dovrebbero essere i più sicuri della maglia. Allegri ancora senza Vlahovic recupera sia Kean che Paredes e potrebbe presentarsi con un 3-5-1-1 dove Di Maria agirebbe alla spalla proprio di Kean. Il tecnico bianconero ricorda con dispiacere come negli ultimi 5 confronti gli scaligeri li hanno battuti ben 3 volte e che non ha raccolto quanto seminato nella ultime partite, ragion per cui sarà una partita non semplice dove fare molta attenzione alle palle inattive. Quindi ha sottolineato la necessità di compiere un passo per volta e pensare a chiudere nel migliore dei modi prima della sosta per poi tornare a dicembre con una nuova preparazione e amichevoli fino alla ripartenza. Alle ore 20:45 troviamo la Lazio impegnata con il Monza. Immobile nel gruppo, una buona notizia per Sarri che ha potuto avere il bomber per l’intero allenamento. Possibile pachina per lui e graduale rientro sul terreno di gioco. Tuttavia sarà assente l’ex Zaccagni, out per un trauma distrattivo al polpaccio, spazio a Cancellieri. A centrocampo si rivede Milinkovic-Savic dopo la squalifica. La vittoria nel derby ha dato grande spinta al gruppo che ora vede più vicino l’obiettivo di raggiungere il Milan in classifica. Sarà necessario battere la squadra di Palladino che è tornata a vincere nell’ultimo turno contro il Verona, allontanandosi di alcuni punti dalle zone calde della classifica. Sempre in Italia ma per la Coppa Italia femminile alle ore 12 si gioca Tavagnacco – Pomigliano.

Nel resto d’Europa ricordiamo in particolare in Inghilterra il sedicesimo di finale della EFL Cup tra Manchester United e Aston Villa alle ore 21. Nella Liga sono tre i posticipi di questa giornata. Alle ore 19 partiamo con Vallecano – Celta Vigo quindi alle ore 20 sarà il momento di Valencia – Betis e dulcis in fundo troviamo il Real Madrid che ospita il Cadice con fischio d’inizio alle ore 21:30. Per la squadra di Ancelotti la necessità di vincere per non perdere terreno dal Barcellona che dopo il Clasico non si è più fermato portandosi temporaneamente a +5 in vetta alla classifica. Per il calcio sudamericano già in campo Fortaleza – Bragantino per la Serie A brasiliana mentre si stanno concludendo tre incontri iniziati nella giornata di ieri. Si gioca la Coppa in Danimarca, Polonia e Turchia mentre in Svezia sono in programma alcuni spareggi tra Allsvenskan e Superattan.

SERIE A

18:30

20:45

Programma delle partite del 10 novembre 2022

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – Urartu 11:00

Ararat-Armenia – Pyunik 14:00

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Beveren – Antwerp 20:00

RWDM 47 – Kortrijk 20:00

Lierse K. – Anderlecht 20:45

BRASILE SERIE A

Fortaleza – Bragantino 00:30

Atletico GO – Athletico-PR 01:30

Juventude – Flamengo 01:30

Palmeiras – America MG 01:30

CIPRO FIRST DIVISION

Paphos – Anorthosis 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Santa Fe – Pereira 00:00

Junior – Millonarios 02:20

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Viborg – Midtjylland 17:30

Aarhus – Nordsjaelland 19:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

St. George – Wolkite Ketema 14:00

Dire Dawa – Defence Force 17:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Magdeburg – Darmstadt 20:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Volos – Giannina 18:00

Ionikos – PAOK 20:30

INGHILTERRA EFL CUP

Manchester Utd – Aston Villa 21:00

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Tavagnacco D – Pomigliano D 12:00

ITALIA SERIE A

Verona – Juventus 18:30

Lazio – Monza 20:45

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Atlante – Celaya 03:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Costa Rica – Nigeria 03:00

Panama – Arabia Saudita 13:00

Iran – Nicaragua 17:00

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Italia U23 D – Portogallo U23 D 11:00

Montenegro D – Estonia D 13:00

Italia U17 D – Danimarca U17 D 15:00

Svizzera U19 D – Danimarca U19 D 15:00

Belgio U23 D – Spagna U23 D 16:00

OLANDA EREDIVISIE

Feyenoord – Cambuur 20:00

POLONIA COPPA DI POLONIA

Z. Gora – Radomiak Radom 12:00

Pogon Siedlce – R. Rzeszow 17:30

SERBIA SUPER LIGA

Partizan – Sp. Subotica 16:30

Cukaricki – Stella Rossa 18:45

SPAGNA LALIGA

Vallecano – Celta Vigo 19:00

Valencia – Betis 20:00

Real Madrid – Cadice 21:30

SVEZIA ALLSVENSKAN – SPAREGGIO

Öster – Varberg 19:00

SVEZIA SUPERETTAN – SPAREGGIO

Falkenberg – Östersund 19:00

Sandviken – Orgryte 19:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Bizertin – Etoile Sahel 14:30

Metlaoui – Sidi Bouzid 14:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Istanbulspor – Etimesgut 11:00

Goztepe – 1928 Bucaspor 12:00

Tuzlaspor – Isparta 32 Spor 12:00

Rizespor – Kirklarelispor 13:00

Denizlispor – Sanliurfaspor 15:00

Karagumruk – Kirsehir Belediyespor 17:00

Kayserispor – Sivas Belediyespor 19:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Lviv – Rukh Lviv 12:00

Minaj – Ch. Odessa 12:00

Dyn. Kyiv – Oleksandriya 14:00