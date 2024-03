Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 11 marzo 2024: i biancocelesti affrontano i friulani per restare agganciati al treno Europa, monday night in Serie B, C, Premier e Liga

Inizia una nuova settimana calcistica. E’ un lunedì 11 marzo che propone alcuni interessanti posticipi. sfide che chiudono il quadro di giornata in Serie A, Serie B, Liga e Premier League, senza dimenticare la Serie C.

Iniziamo, come di consueto, da casa nostra e dalla massima serie, dove alle 20.45 è in programma il monday night della 28esima di Serie A, Lazio–Udinese. Obiettivo ormai quasi impossibile per i biancocelesti noni in classifica quello di provare una disperata rimonta per raggiungere il quarto posto Champions. Le 11 lunghezze di distanza dal Bologna sembrano apparentemente incolmabili e gli strascichi delle ultime due gare perse, in campionato contro il Milan e in Champions contro il Bayern Monaco (quest’ultima costata l’uscita dalla competizione), rischiano di farsi sentire. La zona Europa League è però ancora alla portata: 2 le partite di distanza, ecco perché per la squadra di Sarri questa sera non sono ammessi margini di errore. 24 sono invece i punti dei friulani, in piena bagarre per la lotta salvezza e reduci dal pareggio interno contro la Salernitana. I bianconeri sono a secco di successi dall’impresa dello scorso 12 febbraio sul campo della Juventus e vanno alla ricerca di un risultato favorevole, che possa consentire loro di non restare ulteriormente impantanati nelle sabbie mobili di classifica. Guai grossi per il tecnico dei laziali Sarri senza gli squalificati Marusic, Pellegrini e Guendouzi, oltre agli acciaccati Patric e Rovella. Lazzari e Hysaj pronti sugli esterni, mentre Vecino completerà la cerniera di centrocampo assieme a Cataldi e Luis Alberto. Grana squalifiche anche per mister Cioffi, privo di Ebosele e Walace. Chiavi del centrocampo in mano a Payero e in attacco il tandem Thauvin-Lucca.

Scendendo di categoria, in serata, fischio d’inizio alle 20.45, si completa la 29esima giornata di Serie B, con il posticipo Sampdoria–Ascoli. I blucerchiati, nonostante la precaria condizione di classifica, non hanno abbandonato del tutto il sogno playoff, ma, per provare a raggiungerlo, devono per forza di cose provare a bissare davanti al proprio pubblico l’affermazione in trasferta ottenuta nell’ultima uscita contro la Feralpisalò. Dall’altro lato, i marchigiani, in serie positiva da quattro turni e tiratisi quasi fuori dalla zona retrocessione diretta, cercano di ottenere l’intera posta in palio nel tentativo di ridurre il ritardo di 4 lunghezze dalla quindicesima posizione occupata proprio dai liguri.

Restando ancora nel nostro Paese e andando ancor più giù di categoria, segnaliamo che in serata, fischio d’inizio tra le 20.30 e 20.45, si chiude la 31esima giornata di Serie C, con ben 7 incontri in agenda. Nel girone A si gioca Fiorenzuola-Atalanta U23 e Renate-Pro Sesto, sfide che mettono in gioco pesanti punti in palio per la parte alta e quella calda della graduatoria. Nel gruppo B va in scena la sfida disperata per la permanenza in categoria tra Sestri Levante e Recanatese, mentre la capolista Cesena, ormai ad un passo dalla promozione in Serie B, scende in campo contro un Gubbio da inizio anno stabilmente in zona play-off. Nel raggruppamento C oltre al derby campano Turris-Casertana e su AZ Picerno- Monterosi Tuscia, spazio a Juve Stabia-Taranto, appuntamento da cui le vespe vogliono strappare 3 punti per tenere a bada il Benevento secondo. Attenzione, tuttavia, alla voglia di riscatto della squadra pugliese, penalizzata, alcuni giorni fa, di 4 punti in classifica per violazioni amministrative. Ricordiamo anche il posticipo della 25esima del Campionato Primavera 1 Lazio-Bologna, calcio d’inizio alle ore 15.

Passando al resto d’Europa, riflettori puntati in Premier League alle 21 su Chelsea-Newcastle, match valido per il 24esimo turno del massimo campionato inglese, tra due compagini piuttosto deluse alla luce degli obiettivi altisonanti di inizio stagione. Nonostante le enormi spese in sede di calciomercato, entrambe occupano le posizioni della parte centrale della classifica e sono distanziate da quattro lunghezze con le Magpies davanti. I Blues hanno però una gara da recuperare, con la possibilità quindi di accorciare ancor di più il gap sui rivali odierni.

Trasferiamoci, per concludere la rassegna, in Spagna e in Liga, dove anche qui si gioca il monday night nonché derby dell’Andalusia tra Almeria e Siviglia, valevole per la 28esima giornata. Una sfida da cui gli ospiti, ormai piuttosto al riparo dalla spauracchio retrocessione dopo una prima metà decisamente negativa di stagione, hanno ottime chance di ottenere il massimo risultato per rilanciarsi ulteriormente in graduatoria. A confermarlo è la condizione dei padroni di casa, ultimissimi con appena 9 punti e ancora a digiuno di successi in questa annata.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

20.45

SERIE B

20.30

SERIE C

20.30

Cesena-Gubbio

20.45

Fiorenzuola-Atalanta U23

Juve Stabia-Taranto

Picerno-Monterosi Tuscia

Sestri Levante-Recanatese

Turris-Casertana

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite dell’11 marzo 2024

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi – Laci 14:00

Din. Tirana – Teuta 17:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Boca Juniors – Racing Club 01:30

Tigre – Lanus 23:00

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Al Nassr FC (Sau) – Al-Ain (Uae) 20:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Oriente Petrolero – Blooming 00:30

BULGARIA PARVA LIGA

Pirin Blagoevgrad – Hebar 16:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Nublense – Copiapo 01:00

U. Catolica – Everton 23:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Jaguares de Cordoba – Millonarios 00:20

Patriotas – Pereira 02:30

DANIMARCA SUPERLIGA

Randers – Midtjylland 19:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Cumbaya – LDU Quito 00:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ittihad – Future FC 20:30

FRANCIA LIGUE 2

Grenoble – Laval 20:45

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Wolfsburg D – RB Lipsia D 19:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Harbour View – Molynes 00:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Olimpia – Genesis 00:15

Victoria – Real Sociedad 02:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Chelsea – Newcastle 21:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Haifa – H. Beer Sheva 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Lazio U19 – Bologna U19 15:00

ITALIA SERIE A

Lazio – Udinese 20:45

ITALIA SERIE B

Sampdoria – Ascoli 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Fiorenzuola – Atalanta U23 20:45

Renate – Pro Sesto 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Cesena – Gubbio 20:30

Sestri Levante – Recanatese 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Juve Stabia – Taranto 20:45

Picerno – Monterosi Tuscia 20:45

Turris – Casertana 20:45

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Cimarrones de Sonora – Cancun 02:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Monterrey – Mazatlan FC 02:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Ferretti – Diriangen 02:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Sp. Luqueno – Guarani 00:30

Libertad – Ameliano 23:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Warta Poznan – LKS Lodz 19:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Gil Vicente – Chaves 21:15

ROMANIA LIGA 1

Otelul – Poli Iasi 19:00

SPAGNA LALIGA

Almeria – Siviglia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Amorebieta – Leganes 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Gaziantep – Besiktas 18:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro Largo – Rampla Juniors 20:30

Wanderers – Maldonado 23:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

La Guaira – Metropolitanos 00:00