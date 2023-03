Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 17 marzo 2023: si gioca Sassuolo-Spezia e Atalanta-Empoli, in campo anche nei principali campionati europei

Ci lasciamo alle spalle una tre giorni quasi perfetta per le italiane in Coppa. Dopo che il Napoli ha firmato il tris in Champions League con le milanesi avanti nella competizione, è toccato anche a Juventus, Fiorentina e Roma fare la parte del leone. Unica eccezione è stata la Lazio che con gli olandesi dell’AZ non riescono a ribaltare il 2-1 subito all’Olimpico e incassano una nuova sconfitta con lo stesso score. Sarri ha focalizzato nell’episodio del pareggio di Paulidīs la svolta negativa dopo il vantaggio di Felipe Anderson che aveva illuso. Voltiamo pagina per tuffarci nuovamente nei principali campionati europei che venerdì 17 marzo propongono le gare d’anticipo. Prima di vedere la situazione in Italia dove in Serie A si giocano due incontri, vediamo cosa trovare negli altri principali campionati.

Indice



Partiamo in ordine di orario dalla Bundesliga che apre la sua 25esima giornata con Borussia Monchengladbach-Brema alle ore 20.30. Appaiate a 30 punti proprio a metà classifica le due squadre sono equidistanti delle zone Europa e retrocessione. Hanno raccolto poco nelle ultime 5 gare con appena un successo e una vittoria per i bianconeri e una vittoria e ben 4 sconfitte dei biancoverdi. Le partite di anticipo dei prossimi tre campionati sono tutte con inizio alle ore 21. In Ligue 1 si gioca Lione-Nantes per la 28esima giornata. Arrivano entrambe da un periodo non molto brillante. La squadra di Blanc ha perso forse definitivamente terreno dalla zona Europa mentre i gialloverdi rischiano di essere risucchiati nelle zone pericolanti della classifica. Si tratta di un assaggio di quanto rivedremo in salsa Coupe de France dove si affronteranno per le semifinali. In Premier League siamo dentro alla 28esima giornata con Nottingham-Newcastle. I Tricky Trees vengono dalla sconfitta con il Tottenham che ha ridotto il vantaggio sulla zona retrocessione ad appena 2 punti mentre il Newcastle (che non perdono lo scontro diretto dal 1988) è tornato a sorridere dopo il successo casalingo con il Wolves che ha consentito di riprendersi la 5° posizione con ancora due partite da recuperare e un Tottenham che non sempre più così distante anche per il discorso Champions League. In Liga troviamo Valladolid-Athletic Bilbao per la 26esima giornata. La squadra di casa continua la sua corsa salvezza mentre gli ospiti non vincono a 4 turni dove hanno raccolto solo un punto. Adesso anche la qualificazione alla Conference League sembra più distante con un Villarreal che sta iniziando a correre. In Liga Portugal saranno Santa Clara e Rio Ave ad aprire la 25esima giornata alle 21.15.

Veniamo all’Italia dove Sassuolo e Spezia aprono il 27esimo turno alle ore 18.30. Gran periodo per i neroverdi che con il terzo successo consecutivo e che successo quello colto all’Olimpico con la Roma ha fatto un gran balzo in avanti, forse decisivo per la salvezza. Anche i bianconeri hanno allontanato un pò i fantasmi della retrocessione tornando al successo con l’Inter anche se il +5 sul Verona terz’ultimo non è ancora una sentenza. Sarà un match che potrebbe regalare gol grazie a due protagonisti che appaiono in gran forma: da una parte Laurienté, vero mattatore nell’ultimo turno e dell’altro Nzola che ha trascinato i liguri per tanti incontri in una delle sua stagioni più importanti. Alle 20.45 l’Atalanta ospita l’Empoli. Non ha portato bene il successo esterno alla Dea che invece di cambiare marcia in campionato viene da appena un punto nelle ultime tre gare, uno scialbo 0-0 con l’Udinese in casa. Non può certo dirsi migliore il momento dei toscani che non vincono da ben 7 turni e hanno incassato 3 ko consecutivi. Secondo il tecnico Zanetti sarebbe da imputare a un problema psicologico più che di forma fisica. L’attenuante del +9 sul Verona non deve giustificare proseguire su questo cammino. Tra gli assenti troveremo da una parte Toloi squalificato oltre a Djimsiti e ai lungodegenti Koopmeiners e Hateboer, in dubbio Zapata. Dall’altra parte out Vicario e Cambiaghi con Piccoli e Destro che tornano a disposizione. In Serie B troviamo un’interessante sfida tra neo promosse alle 20.30. Palermo e Modena a caccia di punti pesanti per agganciare la zona playoff. I rosanero stanno inanellando una serie infinita di pareggi mentre i gialloblù hanno rotto il filotto di sconfitte consecutive superando di misura il Pisa che si è fatta ora più vicina. Nel calcio femminile al via i playoff di Championship con Fiorentina-Roma alle ore 18. Partecipano anche Inter, Juventus e Milan e servirà per assegnare i due posti disponibili per la qualificazione alla prossima Women’s Champions League.

SERIE A



18:30

20:45

SERIE B

20:30

Programma delle partite del 17 marzo 2023

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Al-Merreikh (Sud) – Esperance Tunis (Tun) 14:00

Cotonsport (Cmr) – Al Ahly (Egy) 17:00

Belouizdad (Alg) – Zamalek (Egy) 20:00

ALGERIA LIGUE 1

Biskra – Arba 15:00

JS Kabylie – El Bayadh Posticipata

MC Alger – Belouizdad Posticipata

Oran – Constantine 15:00

Paradou – USM Alger Posticipata

Saoura – Magra Posticipata

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Feiha – Al Adalh 14:00

Damac – Al Batin 14:00

Al Wehda – Al-Taawon 18:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – Shirak 12:00

Van – Ararat-Armenia 12:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Adelaide United – Wellington Phoenix 09:45

BELGIO JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge – Genk 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

FC Minsk – Slavia Mozyr 16:00

BOLIVIA LEAGUE CUP

Universitario de Vinto – Independiente Petrolero 20:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Gremio – Ferroviario 00:00

Vasco – ABC 01:30

BULGARIA PARVA LIGA

Cherno More – Septemvri Sofia 14:00

Lok. Sofia – Slavia Sofia 16:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Nublense – Curico Unido 23:00

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Chloraka – Paralimni 18:00

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

APOEL – Paphos 18:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Bogota – Petrolera 00:00

Quindio – Cucuta 02:05

CROAZIA HNL

Varazdin – Gorica 17:00

FRANCIA LIGUE 1

Lione – Nantes 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Bielefeld – Norimberga 18:30

Heidenheim – Karlsruher 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Monchengladbach – Brema 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

Wolfsburg D – Potsdam D 19:15

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Nottingham – Newcastle 21:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Larne – Ballymena 20:45

IRLANDA PREMIER DIVISION

Cork City – Shelbourne 18:00

Shamrock Rovers – St. Patricks 18:00

Bohemians – UC Dublin 20:45

Derry City – Sligo Rovers 20:45

ITALIA SERIE A

Sassuolo – Spezia 18:30

Atalanta – Empoli 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Fiorentina D – Roma D 18:00

ITALIA SERIE B

Palermo – Modena 20:30

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Jelgava – BFC Daugavpils 17:00

LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Union Titus Petange – Kaerjeng 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Cancun – Zacatecas Mineros 02:05

Tapatio – Cimarrones de Sonora 04:05

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A – CLAUSURA

Catedraticos Elite – Correcaminos 2 23:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Paraguay U17 – Argentina U17 21:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

Leon – Tauro 01:00

Pachuca – Motagua 03:15

OLANDA EREDIVISIE

FC Volendam – Sittard 20:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Sport Boys – Deportivo Garcilaso 21:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Gornik Z. – Plock 18:00

Radomiak Radom – Legia 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Santa Clara – Rio Ave 21:15

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

FC Voluntari – FC Hermannstadt 16:30

Petrolul – UTA Arad 19:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Tre Penne – Libertas 21:15

SERBIA SUPER LIGA

Partizan – Radnik 16:00

Mladost GAT – Radnicki 1923 18:00

SPAGNA LALIGA

Valladolid – Ath. Bilbao 21:00

SPAGNA LALIGA2

Malaga – Levante 21:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Sporting Cristal (Per) – Huracan (Arg) 01:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Stellenbosch – AmaZulu 18:30

Swallows – Golden Arrows 18:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CS Sfaxien – Club Africain 14:30

TURCHIA SUPER LIG

Konyaspor – Galatasaray 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Metalist Kharkiv – Oleksandriya 12:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Plaza Colonia – La Luz 23:15

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Olympic – OKMK 13:00

Buxoro – Nasaf Qarshi 14:30

Pakhtakor – Navbahor Namangan 15:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Mineros – Puerto Cabello 22:00