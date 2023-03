Nella guida tv del 17 marzo 2023 gli anticipi di Serie A e Serie B saranno trasmessi in diretta su DAZN; Atalanta – Empoli e Palermo – Modena anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 17 marzo 2023 ci sono gli anticipi dei campionati italiani e europei. Partiamo dalla Serie A. Si parte alle 18.30 con Sassuolo – Spezia. I neroverdi vengono da tre successi di fila: dopo quelli contro il Lecce e contro la Cremonese, é arrivato quello per 3-4 ottenuto all’Olimpico contro la Roma; sono tredicesimi con 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e undici sconfitte, trentaquattro reti realizzate e quaranta incassate. Gli Aquilotti, con Leonardo Semplici in panchina, hanno prima pareggiato sul campo dell’Udinese e in casa col Verona e poi battuto l’Inter per 2-1. Ora sono quartultimi, a +5 dalla zona retrocessione, a quota 24 punti grazie a un percorso di cinque partite vinte, nove pareggiate e dieci perse, ventitré reti realizzate e quarantadue incassate. Nelle ultime cinque sfide gli emiliani hanno raccolto dieci punti, i liguri sei.

In serata il secondo anticipo, Atalanta – Empoli. Gli orobici andranno in cerca di punti preziosi in ottica Champions League ma non stanno attraversando un buon momento: oltre ad essere stati eliminati dalla Coppa Italia per opera dell’Inter, nelle ultime quattro partite di campionato ne hanno collezionati soltanto quattro e sabato scorso, pur disputando un buon primo tempo, hanno ceduto al Napoli. La squadra di Gasperini ora é sesta con 42 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, quarantadue gol fatti e trenta subiti. I toscani hanno come obiettivo stagionale una salvezza tranquilla e per ora stanno rispettando il ruolino di marcia, anche se non stanno attraversando un buon momento. La squadra di Zanetti, infatti ha raccolto soltanto due punti nelle ultime cinque partite e viene da tre k.o. consecutivi, ultimo dei quali quello di sabato scorso contro l’Udinese; occupa il quattordicesimo posto, a +10 dalla zona retrocessione, con 28 punti grazie a un percorso di sei partite vinte, dieci pareggiate e dieci perse, ventitré reti realizzate e trentaquattro incassate.

La gara di apertura della trentesima giornata di Serie B é Palermo – Modena. I rosanero vengono da cinque pareggi di fila: contro Frosinone (1-1), Sudtirol (1-1) Ternana (0-0) Pisa (1-1) e da ultimo contro il Cittadella (3-3). Attualmente sono noni, a due lunghezze dalla zona playoff, a quota 39 e con un percorso fatto di nove partite vinte, dodici pareggiate e otto perse, trentatré reti realizzate e trentacinque incassate. I Canarini, dopo tre k.o consecutivi, hanno battuto di misura il Pisa e ora si trovano in decima posizione con 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e tredici sconfitte, trentanove reti realizzate e trentotto incassate. Sono ventiquattro i precedenti, in terra siciliana, tra le due compagini, con il bilancio di undici successi del Palermo, nove pareggi e quattro affermazioni del Modena.

Per la ventiseiesima giornata di Bundesliga il Monchengladbach, che viene dalla sconfitta esterna per 3-0 contro il Lipsia ed é decimo con 30 punti, ospita il Brema, undicesimo a quota 30 e reduce dalla sconfitta interno per 2-3 contro il Bayer Leverkusen. Anticipo anche in Premier League dove il Nottingham, che viene dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Tottenham ed é quattordicesimo con 26 punti, riceve il Newcastle, quinto a quota 44 e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Wolverhampton. In Ligue 1 il Lione, che viene dal pareggio esterno per 3-3 contro il Lilla ed é decimo con 40 punti, affronta il Nantes, quattordicesimo a quota 29 e reduce dal pari casalingo per 2-2 contro il Nizza.

E last but not least si sapranno le avversarie in Champions League di Inter, Milan e Napoli; in Europa League di Juventus e Roma e in Conference League di Fiorentina e Lazio.

Calcio in tv oggi 17 marzo 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.00

Sporting Cristal-Huracan (Copa Libertadores) – MOLA

09.45

Adelaide United-Wellington Phoenix (A-League) – ONEFOOTBALL

12.00

Sorteggio quarti Champions League – CANALE 20, SKY SPORT 24, AMAZON PRIME VIDEO, UEFA.COM

13.00

Sorteggio quarti Europa League – DAZN, SKY SPORT 24, UEFA.COM

14.00

Sorteggio quarti Conference League – DAZN, SKY SPORT 24, UEFA.COM

18.00

Fiorentina-Roma (Serie A femminile) – TIMVISION

18.30

Sassuolo-Spezia (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

19.00

Barcellona-Valencia (Liga femminile) – DAZN

20.30

Palermo-Modena (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Borussia M.-Werder Brema (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

20.45

Atalanta-Empoli (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Nottingham Forest-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT UNO

Valladolid-Athletic Bilbao (Liga) – DAZN

Gli incontri trasmessi da potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.