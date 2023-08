Elenco delle partite previste per oggi, domenica 20 agosto 2023: si gioca la finale del Mondiale femminile, in Serie A in campo Roma, Atalanta, Lazio e Juventus

Domenica 20 agosto, atto conclusivo della Coppa del Mondo femminile, che vedrà alle 12 ore italiana la finalissima tra Spagna e Inghilterra. In Serie A, debutto in campionato per la Roma di Jose Mourinho, impegnata alle 18:30 all’Olimpico con la Salernitana. Contemporaneamente Sassuolo–Atalanta, a seguire alle 20:45 esordio anche per Lazio e Juventus impegnate rispettivamente sui campi di Lecce e Udinese. Ricordiamo che negli anticipi del sabato per la sfide del pomeriggio vittoria esterna del Napoli per 3-1 a Frosinone e di misura del Verona a Empoli; in serata l’Inter ha battuto a domicilio il Monza e la Fiorentina ha calato il poker a Genova. La domenica di Serie B, si apre alle 18:00 con Sudtirol – Spezia, mentre a seguire scenderanno in campo le seguenti sfide: Cittadella-Reggiana, Parma – Feralpi Salò e Venezia-Como.

Nella Ligue 1, il programma della seconda giornata si concluderà il lunch match delle 13 tra Lilla e Nantes, alle 15 è la volta di Le Havre – Brest, Lorient-Nizza e Reims –Clermont. Alle 19, il Monaco ospiterà lo Strasburgo e per finire il posticipo delle 20:45 tra Lens e Rennes. Per quanto riguarda la prima giornata della Bundesliga, chiuderanno il programma le due sfide pomeridiane che vedranno Union Berlino e Francoforte ospitare rispettivamente Magonza e Darmstadt. Fari puntati anche in Premier League, dove alle 15 l’Aston Villa riceverà l’Everton e alle 17:30 il Chelsea andrà a far visita al West Ham in un derby tutto londinese.

Il programma domenicale della Liga spagnola, vedrà di scena alle 19 il Girona con il Getafe, poco dopo i campioni in carica del Barcellona ospitare il Cadice, per riscattare l’opaco pareggio all’esordio sul campo proprio del Getafe. Chiuderà alle 21:30 l’Atletico Madrid di Simeone in casa del Betis Siviglia. Quattro sfide in programma, valevoli per la seconda giornata dell’Eredivisie, a partire dalle 12:15 tra Utrecht e Heerenveen. Alle 14:30 è la volta di Feyenoord e Zwolle, impegnate entrambe in trasferta sui rispettivi campi di Sparta Rotterdam e Twente. Alle 16:45, si chiude con Waalwijk – AZ Alkmaar.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

18.30

20.45

LIGA

19.30

MONDIALI FEMMINILI

12.00

Spagna-Inghilterra

SERIE B



18.30

20.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 20 agosto 2023

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICAZIONE

Jwaneng Galaxy (Bot) – Vipers (Uga) 15:00

UD Songo (Moz) – Green Mamba (Esw) 15:00

Primeiro de Agosto (Ang) – AS Vita Club (Drc) 16:00

Otoho d’Oyo (Con) – Al-Merreikh (Sud) 16:30

Dragon FC (Gnq) – Big Bullets (Mal) 17:00

Nouadhibou (Mrt) – Al Ahly Tripoli (Lby) 18:00

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP – QUALIFICAZIONE

Academica (Ang) – La Passe (Sey) 15:00

Hay al-Arab (Sud) – Aigle Noir (Bur) Vittoria per Ritiro

Olympique Beja (Tun) – Abu Salim (Lby) 17:00

Casa (Sen) – Etoile Filante (Bfa) 18:00

FUS Rabat (Mar) – FC Loto (Ben) 22:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Velez Sarsfield – Barracas Central 02:00

Arsenal Sarandi – Instituto 19:00

Sarmiento Junin – Tigre 21:00

Rosario – Atl. Tucuman 21:15

Lanus – San Lorenzo 23:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

West Armenia – Ararat-Armenia 15:00

Urartu – Pyunik 17:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Austria Vienna – Wolfsberger 17:00

BW Linz – Rapid Vienna 17:00

Hartberg – Salzburg 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Anderlecht – Westerlo 13:30

Genk – Charleroi 16:00

Gent – St. Truiden 16:00

Club Brugge – RWDM 18:30

Kortrijk – Eupen 19:15

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slavia Mozyr – Dynamo Brest 14:30

Slutsk – Din. Minsk 16:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Independiente Petrolero – Vaca Diez 02:00

Universitario de Vinto – Always Ready 21:00

Nacional Potosi – Wilstermann 23:30

BRASILE SERIE A

Cruzeiro – Corinthians 02:00

Vasco – Atletico-MG 16:00

Bahia – Bragantino 21:00

Coritiba – Flamengo 21:00

Santos – Gremio 21:00

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Plovdiv – Krumovgrad 18:00

Cherno More – Ludogorets 20:15

Levski – Pirin Blagoevgrad Posticipata

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Forge – HFX Wanderers 01:00

Cavalry – York Utd 23:00

CILE COPPA DEL CILE

Colo Colo – U. Catolica 21:00

CINA SUPER LEAGUE

Changchun Yatai – Cangzhou 13:35

CIPRO CYTA CHAMPIONSHIP

Zakakiou – APOEL 19:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

U. Magdalena – Santa Fe 01:10

La Equidad – Junior 03:20

Pasto – Chico 23:00

Envigado – America De Cali Posticipata

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Zeledon – AD Santos 01:00

Saprissa – Cartagines 04:00

Guanacasteca – Sporting San Jose 23:00

CROAZIA HNL

Rudes – Hajduk Split 18:50

Osijek – Gorica 21:00

Rijeka – Lok. Zagreb 21:05

DANIMARCA SUPERLIGA

Silkeborg – Nordsjaelland 14:00

Lyngby – Randers 16:00

Midtjylland – Brondby 18:00

Odense – Aarhus 20:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare – Levadia 13:30

Tallinna Kalev – Flora 17:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Inter Turku – HJK 13:00

KuPS – SJK 15:00

FRANCIA LIGUE 1

Lilla – Nantes 13:00

Le Havre – Brest 15:00

Lorient – Nizza 15:00

Reims – Clermont 15:00

Monaco – Strasburgo 19:00

Lens – Rennes 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Schalke 13:30

Kiel – Magdeburg 13:30

Osnabruck – Norimberga 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Union Berlino – Magonza 15:30

Francoforte – Darmstadt 17:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Yokohama FC – C-Osaka 11:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Giannina – Kifisias 1-0 (Da finire)

OFI Crete – Aris 18:30

PAOK – Asteras T. 19:00

Olympiakos – Panserraikos 21:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA

UPNFM – Genesis 01:00

Real Sociedad – Victoria 23:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Norwich – Millwall 13:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa – Everton 15:00

West Ham – Chelsea 17:30

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Klaksvik – 07 Vestur Sorvagur 16:00

Vikingur – TB Tvoroyri 16:00

Streymur – Argir 18:00

ITALIA SERIE A

Roma – Salernitana 18:30

Sassuolo – Atalanta 18:30

Lecce – Lazio 20:45

Udinese – Juventus 20:45

ITALIA SERIE B

Südtirol – Spezia 18:00

Cittadella – Reggiana 20:30

Parma – FeralpiSalò 20:30

Venezia – Como 20:30

LETTONIA COPPA

FK Liepaja – Beitar 15:00

RFS – Alberts JDFS 16:00

LITUANIA A LYGA

Dainava Alytus – Zalgiris 16:55

Hegelmann – Kauno Zalgiris 18:00

LUSSEMBURGO BGL LIGUE

Differdange – Mondercange 16:00

Dudelange – Racing Luxembourg 16:00

Hesperange – Victoria Rosport 16:00

Jeunesse Esch – Fola 16:00

Marisca Mersch – Wiltz 16:00

Mondorf – Kaerjeng 16:00

Schifflange – Niedercorn 16:00

Union Titus Petange – UNA Strassen 18:30

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Bregalnica – KF Gostivar 17:00

Rabotnicki – Makedonija GP 17:00

Shkupi – Sileks 17:00

Tikves – Shkendija 17:00

Voska Sport – Vardar 17:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Celaya – Tepatitlan de Morelos 01:05

Cancun – Atl. Morelia 03:05

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A

Aguacateros de Periban – Montaneses 00:00

Inter de Queretaro – Escorpiones 00:00

Gavilanes de Matamoros – Correcaminos 2 00:30

Canamy – Halcones de Zapopan 01:00

Irapuato – Lobos ULMX 01:00

Porto Palmeiras – Cafetaleros 03:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Atalanta U23 (Ita) – Sestri Levante (Ita) 17:00

Mantova (Ita) – Rimini (Ita) 17:30

Pescara (Ita) – S. N. Notaresco (Ita) 17:30

Pro Patria (Ita) – AlbinoLeffe (Ita) 18:00

Turris (Ita) – Nocerina (Ita) 18:00

Varesina (Ita) – Solbiatese (Ita) 19:30

MONDO MONDIALI – FEMMINILE – PLAY OFF

Spagna D – Inghilterra D 12:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Arsenal Tivat – Jedinstvo 17:30

Rudar – Mladost DG 18:00

Sutjeska – Buducnost 19:30

Decic – Mornar 20:00

Jezero – OFK Petrovac 20:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Ocotal – Masachapa 03:00

Matagalpa – Jalapa 23:00

NORD E CENTRO AMERICA LEAGUES CUP – PLAY OFF

Philadelphia Union – Monterrey 00:00

Nashville SC – Inter Miami 03:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Brann – Aalesund 17:00

Ham-Kam – Rosenborg 17:00

Haugesund – Bodo/Glimt 17:00

Tromsø – Sandefjord 17:00

Viking – Stabaek 17:00

Strömsgodset – Lilleström 19:15

OLANDA EREDIVISIE

Utrecht – Heerenveen 12:15

Sparta Rotterdam – Feyenoord 14:30

Twente – Zwolle 14:30

Waalwijk – Alkmaar 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Libertad – Sportivo Trinidense 01:30

Sp. Luqueno – Cerro Porteno 23:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Huancayo – Carlos Mannucci 00:45

U. de Deportes – Deportivo Garcilaso 02:30

Sporting Cristal – Dep. Municipal 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

LKS Lodz – Pogon Szczecin 15:00

Slask – Lech 17:30

Legia – Korona 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estoril – Rio Ave 16:30

FC Porto – Farense 19:00

Vizela – Arouca 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Bohemians 15:00

Hradec Kralove – Zlin 15:00

Plzen – Sigma Olomouc 15:00

Slavia Praga – Ostrava 18:00

ROMANIA LIGA 1

Rapid Bucarest – Farul Constanta 17:15

FCSB – Poli Iasi 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

F. Voronezh – Pari NN 16:30

Sp. Mosca – Zenit 18:30

Akhmat Grozny – Orenburg 19:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – Partizan Posticipata

Radnik – Novi Pazar 17:15

Javor – TSC 19:30

Napredak – Mladost 19:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Rogaska – Maribor 17:30

Domzale – Celje 20:15

SPAGNA LALIGA

Girona – Getafe 19:00

Barcellona – Cadice 19:30

Betis – Atl. Madrid 21:30

SPAGNA LALIGA2

R. Oviedo – Ferrol 17:00

Gijon – Mirandes 19:30

Albacete – Amorebieta 22:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Pohang – Daejeon 12:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

TS Galaxy – Kaizer Chiefs 15:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Hacken – Sirius 15:00

Malmo FF – Djurgarden 15:00

Elfsborg – Mjallby 17:30

Kalmar – Hammarby 17:30

SVEZIA SUPERETTAN

Trelleborg – Öster 15:00

SVIZZERA COPPA DI SVIZZERA

Cham – Schaffhausen 14:00

FC Widnau – St. Gallen 14:00

FC Winkeln SG – Luzern 14:00

Kleinhuningen – Xamax 14:00

Saint-Blaise – Basilea 14:00

Saviese – Bulle 14:00

SV Schaffhausen – Grasshoppers 16:15

Collina d’Oro – Wil 17:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

CS Sfaxien – Bizertin 17:30

Metlaoui – US Tataouine 17:30

TURCHIA SUPER LIG

Basaksehir – Karagumruk 18:15

Besiktas – Pendikspor 20:45

Gaziantep – Sivasspor 20:45

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 – Obolon 14:00

Ch. Odessa – Dyn. Kyiv 16:00

Kryvbas – Shakhtar 18:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Boston River – Racing Montevideo 15:00

Danubio – Montevideo City 17:30

Liverpool M. – Nacional 20:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Hartford Athletic – Miami FC 01:00

Detroit – Las Vegas Lights 01:30

Loudoun – Sacramento Republic 01:30

Rio Grande – Phoenix Rising 02:00

San Antonio – Monterey Bay 03:00

El Paso – Indy Eleven 03:30

San Diego Loyal – New Mexico 03:30

Oakland Roots – Colorado Springs 04:00

Orange County SC – Charleston 04:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Turon – Bunyodkor 16:00

Buxoro – Termez Surkhon 17:00

VENEZUELA LIGA FUTVE

Zamora – La Guaira 02:20

Metropolitanos – Caracas 22:40