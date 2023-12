Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 22 dicembre 2023: trasferta per Lazio, Fiorentina e Milan, si sfidano per la Coppa del Mondo per Club in finale Manchester City e Fluminense

Giornata ricca di incontri quella di venerdì 22 dicembre. La Serie A apre la due giorni pre natalizia con la 17esima giornata. Saranno quattro gli incontri in programma suddivisi nella fascia delle ore 18.30 e quella delle 20.45. Spicca anche la finale dalla Coppa del Mondo per Club delle ore 19 tra Manchester City e Fluminense.

Nella prima fascia oraria troviamo Empoli–Lazio. I toscani arrivano dalla sconfitta con il Torino e sono a secco di vittorie da 4 turni . Hanno l’attacco peggiore dal campionato con 10 gol e non battono i laziali da nove precedenti. La squadra di Sarri non sta disputando la miglior stagione per lo meno in campionato per come aveva fatto abituare i propri tifosi. Non vince in trasferta dal 21 ottobre e arriva dalla sconfitta in Champions League con l’Atletico Madrid e da quella in campionato con l’Inter in casa. Senza Lazzari squalificato e con un’altra importante defezione in difesa come Romagnoli dovrebbe trovar spazio Marusic e Pellegrini sulle fasce e Patric centrale. Non dovrebbero invece esserci problemi a centrocampo per Luis Alberto.

Sfida salvezza tra Sassuolo e Genoa con le due squadre appaiate in 14esima posizione con 16 punti. Anche le ultime due giornate le ha viste seguire un percorso simile con una sconfitta e un pari nell’ultima. Dionisi si dice fiducioso per quanto visto dal gruppo nell’ultimo turno a Udine. Un pareggio in rimonta che ha però anche una vena di amarezza per aver concesso il doppio vantaggio agli avversari e guarda con grande rispetto questo nuovo avversario. Un bottino magro quello di un solo successo dall’inizio di ottobre per i neroverdi mentre la squadra di Gilardino appare carica dopo il pari strappato alla Juventus. Nei precedenti non vince del gennaio 2020.

Ci aspettiamo una grande serata di calcio in Monza–Fiorentina. Gara molto aperta anche nel pronostico con i viola che contendono la 5° posizione con il Napoli appena dietro il Bologna. Affronta un avversario che ha perso solo una volta in casa ma viene dal pesante 3-0 con il Milan. Una trasferta insidiosa che Italiano dovrebbe affrontare con Beltran di punta supportato da Barak con Ikoné e Kouame esterni.

Il Milan sarà impegnato in casa della Salernitana. I campani sono stati travolti nella ripresa dall’Atalanta dopo aver sbloccato per prima il match. Inzaghi deve fare i conti con un attacco poco incisivo e una difesa che prende gol da 19 partite consecutive. Ritroverà il club che da calciatore ha vestito la maglia per 300 partite ottenendo grandi riconoscimenti e trofei. I rossoneri arrivano dal successo con il Monza brillante ma Pioli non prende sotto gamba il match definendolo “difficile” e da affrontare con la qualità presenti nei suoi giocatori. Sarà importante scendere in campo con la stessa mentalità di giocare come se fosse l’ultima spiaggia. Sul capitolo infermeria ha sottolineato come c’è ancora emergenza ma è una situazione che si vuole normalizzare al più presto.

In Italia ricordiamo che si giocano anche le partite di Serie C nei tre gironi. Programma corposo dove spicca nel girone A la sfida di alta classifica tra Triestina e Padova alle ore 20.45 mentre il Mantova alle 18.30 è impegnato in casa del Legnago. Nel girone B la Torres alle 18.30 ospita un coriaceo Pineto mentre tutto da gustare il derby toscano tra Pontedera e Carrarese delle 20.45. Nel C la capolista Juve Stabia alle ore 18.30 nella tana del Picerno seconda forza del campionato con la Casertana e nelle condizioni di poter accorciare in vetta. Altro big match quello tra Cortone e Avellino della 20.45. Tanti gli incontri anche nel campionato Primavera 1 dove l’Inter capolista va a Lecce mentre la Lazio sarà impegnata nel derby con la Roma e il Milan ospita il Verona.

In Premier League si gioca la 18esima giornata tra Aston Villa e Sheffield United alle ore 21. Contro il fanalino di coda in coabitazione con il Burnley e appena 8 punti all’attivo la squadra di casa può sognare una notte in vetta alla classifica superando temporaneamente Arsenal e Liverpool.

Nella Coppa del Mondo FIFA per Club alle ore 19 in scena la finale. Si contenderanno questo titolo il Manchester City e la Fluminense. La squadra di Guardiola in semifinale si è sbarazzata dei giapponesi dell’Urawa per 3-0 mentre i brasiliani per 2-0 degli egiziani dell’Al Ahly. Proseguono i record dei Cityzens che hanno vinto 17 delle ultime 22 gare di coppa portando a casa ben sei trofei. Non si prevedono turn over per centrare un appuntamento definito dal tecnico “irripetibile nella nostra vita”. L’entusiasmo non mancherà alla Fluminense dopo che lo scorso mese ha conquistato la sua prima Copa Libertadores ai supplementari contro il Boca Juniors.

