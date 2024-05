Elenco delle partite previste per oggi, sabato 25 maggio 2024: Milan e Juventus chiudono la regular season, City e United si giocano la coppa nazionale in Inghilterra. Ultimo atto anche di Coupe de France, di DFB Pokal e di Women’s Champions League

Verdetti, traguardi e titoli da assegnare. E’ un sabato 25 maggio molto intenso che propone sfide calcistiche decisive e per tutti i gusti. In programma ci sono i soliti due anticipi di Serie A, a cui si aggiungono le gare dei play off che sono di scena sia in Serie B che in Serie C. Tutto ciò senza dimenticare le finali di coppa nazionale in agenda in Inghilterra, Germania e in Francia, e il calcio femminile con l’ultimo atto della Women’s Champions League. Andiamo, dunque, a compiere un’ampia panoramica sulla situazione del nostrano per poi rivolgere, come sempre, lo sguardo all’estero.

La nostra analisi parte dunque dalla Serie A. Due i match in programma e validi per la 38esima ed ultima giornata della stagione, che verrà completata domani da altri sei incontri. In ordine cronologico, alle 18, all’Allianz Stadium si gioca Juventus–Monza. Partita senza pressioni o quasi per entrambe le squadre. I bianconeri in particolare, rinfrancati almeno in parte della deludente stagione grazie alla vittoria della Coppa Italia, provano a ritrovare un successo in campionato assente da oltre un mese per raggiungere almeno il podio nel testa a testa finale con il Bologna. In caso di arrivo a pari punti a spuntarla sarebbero proprio i felsinei alla luce degli scontri diretti in parità e dei tre gol in più di differenza rispetto ai piemontesi. Non hanno però nulla da chiedere al torneo nemmeno i biancorossi, il cui ruolino di marcia ha subito un brusco rallentamento nelle ultime settimane, interrompendo così ogni sogno di piazzamento europeo. Diversi ballottaggi nella Juve per mister Paolo Montero, alla sua seconda e ultima panchina in bianconero. Sarà ancora 3-5-2 con Danilo e Alex Sandro a contendersi una maglia da titolare nel terzetto di difesa. Weah è in vantaggio su Miretti per un posto a centrocampo. In avanti ancora Chiesa al fianco di Vlahovic. Consueto 4-2-3-1 dall’altra parte per l’allenatore dei biancorossi Palladino, pronto a schierare D’Ambrosio e Izzo in una linea difensiva completata da Birindelli e Kyriakopoulos. Gagliardini è favorito nel ballottaggio su Akpa-Akpro per una maglia da titolare in mediana.

In serata poi, alle ore 20.45, luci puntate su Milan-Salernitana, ‘saturday night’ di questo ultimo turno di massima serie. Festa di fine anno in quel di San Siro per i rossoneri, certi già da tempo del secondo posto in classifica e della qualificazione per la prossima Champions League. I meneghini sono però desiderosi di riscatto dopo lo scivolone di Torino. L’imperativo quello di conquistare i tre punti per rendere onore alla maglia e salutare al meglio i propri tifosi. Sarà inoltre la serata di commiato del Milan scudettato. Sono certi praticamente dell’addio il tecnico Pioli, Giroud e Kjaer, con allegati dubbi sulla permanenza di altri assoluti protagonisti come Theo Hernandez, Maignan e Leao. Anche per i granata sarà addio, ma alla Serie A visto l’ultimo posto in graduatoria occupato ed una retrocessione certificata da diverse settimane e mai messa in discussione. Agli ospiti non resta dunque che chiudere con un acuto per concludere in maniera degna il massimo campionato: il pareggio esterno a sorpresa di due uscite fa contro la Juventus potrebbe infondere morale. Undici tipo per l’ultima in panchina di Pioli. Unici assenti Loftus-Cheek e Maignan per infortunio. Grande emergenza, invece, per il tecnico dei campani Colantuono. Sono certamente out Boateng, Dia, Ochoa, Gyomber, Martegani e Bradaric, oltre allo squalificato Basic. A centrocampo possibile tandem Maggiore-Coulibaly, mentre in avanti Vignato e Tchaouna si candidano per supportare l’unica punta Simy.

Scendiamo di categoria. In Serie B Cremonese e Catanzaro si sfidano alle 20.30 allo Zini nel secondo atto della semifinale che stabilirà l’altra finalista di questa fase dopo il Venezia. Arbitro del match il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. I padroni di casa partono da una posizione di discreto vantaggio, potendo contare su due risultati su tre a disposizione grazie al 2-2 maturato al Ceravolo nella gara d’andata. I grigiorossi infatti possono permettersi anche di pareggiare per staccare il pass per il turno successivo. E ciò grazie anche al miglior posizionamento in classifica (il regolamento vigente non prevede la disputa di tempi supplementari) con il quarto posto finale conquistato. I calabresi rimangono tuttavia speranzosi. Il sogno Serie A non è ancora tramontato del tutto: indicativo a tal proposito è il ruolino di marcia esterno tenuto in campionato, uno dei migliori della serie cadetta visti gli otto successi totali collezionati in trasferta.

Restando in Italia sarà una giornata molto importante anche per la Serie C. Alle 20.30 si giocano in simultanea i quattro match di ritorno della seconda fase nazionale dei playoff per la corsa alla serie B. In caso di punteggio cumulato in parità, a qualificarsi sarà la squadra meglio piazzatasi (che disputa il secondo atto in casa) nella stagione regolare, ovvero la testa di serie. Non sono infatti previsti eventuali supplementari e calci di rigore. In palio l’accesso alla Fase della Final Four. L’1-1 dell’andata, costringe la Juventus Next Gen a un solo risultato contro la Carrarese in trasferta: la vittoria. Ad Avellino e Torres serve invece un’affermazione di misura per ribaltare tra le mura amiche le sconfitte per 0-1 dell’andata contro Catania e Benevento, mentre dovrà compiere una vera e propria impresa per qualificarsi il Padova, costretto a rimontare lo 0-2 maturato tre giorni fa a Vicenza.

Match di prestigio anche in quarta serie. Alle 18 riflettori puntati sulla finale di andata di Coppa Italia Serie D tra Trapani e Follonica Gavorrano. Qualora dovesse registrarsi un punteggio di totale parità al termine della gara di ritorno, saranno i rigori a decretare la formazione vincente.

Si scende in campo anche nel Campionato Primavera 1. Prosegue il primo turno dei play off con il match Lazio-Milan in agenda alle 18.30 al centro sportivo Viola Park.

Capitolo sul calcio europeo e internazionale. Si respira l’atmosfera delle grandi occasioni in tutto il Regno Unito: in palinsesto alle ore 16 nel suggestivo teatro di Wembley c’è la finalissima di FA Cup tra il Manchester City e il Manchester United, remake della passata stagione, quando gli uomini di Guardiola ebbero la meglio, imponendosi sui cugini col risultato di 2-1. Un derby molto importante per le ambizioni delle due compagini. I Citizens puntano al double dopo la vittoria della Premier League al fotofinish ai danni dell’Arsenal. I Red Devils provano invece a riscattare una stagione deludente, condita dall’ottava piazza assoluta in Premier.

Finale di coppa nazionale in programma anche in Francia. Alle 21 Lione e Paris Saint Germain si contendono il trofeo al Pierre Mauroy di Lille. Partita suggestiva per entrambe, anche se un po’ di più per i parigini: nel mirino un doppio titolo che manca dal 2020 per salutare al meglio Kylian Mbappè, all’ultima gara con questa maglia.

Ultimo atto in programma anche in Coppa di Germania, la DFB Pokal. Il Bayer Leverkusen, archiviata la delusione per la cocente disfatta in finale di Europa League contro l’Atalanta, prova a conquistare anch’essa un altro trofeo, messa in bacheca la prima storica Bundesliga, sfidando in quel dell’Olympiastadion di Berlino alle 20 la rivelazione Kaiserslautern, squadra di seconda divisione teutonica.

Termina la stagione regolare anche in Liga. Cinque le gare in programma per la 38esima del massimo campionato spagnolo in attesa delle altre quattro di domani. Nessun obiettivo in gioco o pressione particolare per le squadre in gara quest’oggi. In ordine cronologico troviamo alle 14 Osasuna-Villarreal, alle 16.15 Real Sociedad-Atletico Madrid, alle 18.30 in simultanea Almeria-Cadice e Rayo Vallecano-Athletic Bilbao e dunque all 21 Real Madrid-Betis.

Sguardo all’Eerste Divisie, la seconda serie olandese. Alle 16.30 spazio a FC Emmen-Breda, quindi alle 20 a Excelsior-Den Haag, semifinali di ritorno dei play off promozione. 1-1 e 2-1 per i padroni di casa i rispettivi risultati parziali.

Nella notte e in tarda serata è inoltre di scena un ricco programma di gare in Sud America. Si gioca in Cile, Brasile, Ecuador, Perù e soprattutto in Liga Profesional Argentina con ben sei incontri in programma tra le 00.00 e le 22.30 italiane, oltre che in diversi campionati panamericani.

Parentesi, per concludere la rassegna, sul calcio femminile. E’ un pomeriggio decisivo per quanto riguarda la Women’s Champions League. Assenti le formazioni italiane poiché l’unica in gara, la Roma, è stata eliminata dalla manifestazione direttamente nella fase a gironi. Alle 18 fari puntati sull’ultimo atto del prestigioso torneo che vede contrapposte Lione e Paris Saint Germain. Teatro della sfida il San Mamés di Bilbao. Si tratta dell’undicesima finale assoluta per le francesi. Discorso leggermente diverso per le spagnole, campionesse in carica, alla difesa del titolo per la quarta volta consecutiva, la quinta in sei stagioni.

SERIE A

18.00

20.45

FA CUP

16.00

FINALE WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

18.00

LIGA

21.00

Real Madrid-Betis

PLAYOFF SERIE B

20.30

PLAYOFF SERIE C

20.30

COPPA ITALIA SERIE D

18.00

Trapani-Follonica Gavorrano

Programma delle partite del 25 maggio 2024

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Al Ahly – Esperance Tunis 19:00

ALGERIA LIGUE 1

USM Alger – Chlef 18:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Tigre – Racing Club 00:00

Belgrano – Central Cordoba 02:15

Lanus – Estudiantes 02:15

Argentinos Jrs – River Plate 20:00

Godoy Cruz – San Lorenzo 22:30

Newells Old Boys – Defensa y Justicia 22:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – West Armenia 15:30

Shirak – Pyunik 15:30

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Al-Ain (Uae) – Yokohama M. (Jpn) 18:00

AUSTRALIA A-LEAGUE – PLAY OFF

Central Coast Mariners – Melbourne Victory 11:45

AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Auckland City (Nzl) – Pirae (Tah) 06:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Gent – St. Truiden 20:30

KV Mechelen – St. Liege 20:30

Leuven – Westerlo 20:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Universitario de Vinto – Aurora 21:00

Bolivar – Santa Cruz 23:30

BULGARIA PARVA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Botev Vratsa – Beroe 19:30

Hebar – Etar 19:30

Lok. Sofia – Pirin Blagoevgrad 19:30

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd – HFX Wanderers 01:00

Atl. Ottawa – Forge 21:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Calera – Coquimbo 01:00

Huachipato – Everton 18:30

Deportes Iquique – Colo Colo 21:00

U. Catolica – Cobreloa 23:30

CINA SUPER LEAGUE

Shandong Taishan – Zhejiang Professional 13:35

Wuhan Three Towns – Meizhou Hakka 14:00

CROAZIA HNL

Varazdin – Osijek 17:00

Lok. Zagreb – Hajduk Split 19:10

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Hvidovre IF – Lyngby 15:00

Randers – Vejle 15:00

Viborg – Odense 15:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Imbabura – Emelec 02:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

El Daklyeh – Arab Contractors 17:00

EMIRATI ARABI UAE LEAGUE

Ittihad Kalba – Bani Yas 15:15

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FEMMINILE – PLAY OFF

Barcellona D – Lyon D 18:00

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Lione – PSG 21:00

GERMANIA DFB POKAL

Kaiserslautern – Leverkusen 20:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Iwata – Shonan 07:00

Sapporo – Kashima 07:00

Albirex Niigata – Avispa Fukuoka 09:00

Kawasaki – Kashiwa 09:00

GRECIA SUPER LEAGUE 2 – GRUPPO PROMOZIONE

Athens Kallithea – Kalamata 15:30

INGHILTERRA FA CUP

Manchester City – Manchester Utd 16:00

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

HB Torshavn – Fuglafjordur 18:00

Runavik – B36 Torshavn 18:00

Vikingur – 07 Vestur Sorvagur 20:00

ITALIA COPPA ITALIA SERIE D

Trapani – Follonica Gavorrano 18:00

ITALIA PRIMAVERA 1 – PLAY OFF

Lazio U19 – Milan U19 18:30

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OFF PROMOZIONE

Benevento U19 – Venezia U19 11:00

Udinese U19 – Ascoli U19 14:30

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OUT

Crotone U19 – Alessandria U19 10:30

ITALIA SERIE A

Juventus – Monza 18:00

Milan – Salernitana 20:45

ITALIA SERIE B – PLAY OFF

Cremonese – Catanzaro 20:30

ITALIA SERIE C – PLAY OFF PROMOZIONE

Avellino – Catania 20:30

Carrarese – Juventus U23 20:30

Padova – L.R. Vicenza 20:30

Torres – Benevento 20:30

LETTONIA VIRSLIGA

Metta – Grobina 15:00

Tukums 2000 – RFS 17:00

LITUANIA A LYGA

Hegelmann – Dziugas Telsiai 15:00

FK Panevezys – Kauno Zalgiris 18:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Galles U16 – Turchia U16 10:00

Polonia U16 – Repubblica Ceca U16 10:00

Marocco U20 – DR Congo U20 19:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

BFC Dynamo (Ger) – Monaco (Fra) 19:00

OLANDA EREDIVISIE – PLAY OFF RETROCESSIONE

FC Emmen – Breda 16:30

Excelsior – Den Haag 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Nacional Asuncion – Sol De America 23:00

Tacuary – Cerro Porteno 23:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cusco – A. Lima 01:00

Cesar Vallejo – Grau 03:30

Huancayo – Cajamarca 18:00

Comerciantes Unidos – Sporting Cristal 22:00

Deportivo Garcilaso – Melgar 22:00

U. de Deportes – Los Chankas 22:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Jagiellonia – Warta Poznan 17:30

Lech – Korona 17:30

Legia – Zaglebie 17:30

LKS Lodz – Stal Mielec 17:30

Pogon Szczecin – Gornik Zabrze 17:30

Puszcza – Piast 17:30

Radomiak Radom – Widzew Lodz 17:30

Rakow – Slask 17:30

Ruch – Cracovia 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL – SPAREGGIO

Portimonense – AVS 20:45

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Hradec Kralove – Teplice 18:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Bohemians – Pardubice 18:00

Jablonec – Zlin 18:00

Karvina – Ceske Budejovice 18:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Baltika – Lok. Mosca 15:30

CSKA Mosca – Ural 15:30

F. Voronezh – Akhmat Grozny 15:30

Kazan – Sochi 15:30

Krasnodar – Din. Mosca 15:30

Orenburg – Sp. Mosca 15:30

Samara – Pari NN 15:30

Zenit – FK Rostov 15:30

SERBIA SUPER LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Partizan – Radnicki 1923 18:00

Stella Rossa – Cukaricki 19:00

Vojvodina – Mladost 19:00

SPAGNA LALIGA

Osasuna – Villarreal 14:00

Real Sociedad – Atl. Madrid 16:15

Almeria – Cadice 18:30

Vallecano – Ath. Bilbao 18:30

Real Madrid – Betis 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Jeonbuk – Gimcheon Sangmu 07:00

Ulsan HD – Daejeon 09:30

Incheon – Gwangju 12:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu – Golden Arrows 15:00

Cape Town Spurs – Kaizer Chiefs 15:00

Chippa United – Sekhukhune 15:00

Mamelodi – Cape Town City 15:00

Orlando – Supersport 15:00

Polokwane – TS Galaxy 15:00

Richards Bay – Stellenbosch 15:00

Swallows – Royal AM 15:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

GAIS – Hacken 16:00

Mjallby – Djurgarden 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Lugano – Servette 20:30

St. Gallen – Zurigo 20:30

Young Boys – Winterthur 20:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Etoile Sahel – Stade Tunisien 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk – Samsunspor 15:00

Sivasspor – Kayserispor 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Ch. Odesa – Dnipro-1 14:30

Kryvbas – Minaj 14:30

Metalist 1925 – Veres-Rivne 14:30

Obolon – Oleksandriya 14:30

Rukh Lviv – Dyn. Kyiv 14:30

Zhytomyr – Shakhtar 14:30

Zorya – Kolos Kovalivka 14:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Miramar – Wanderers 17:30

Liverpool M. – Rampla Juniors 20:00

Nacional – Danubio 23:00

USA USL CHAMPIONSHIP

Charleston – El Paso 01:30

Hartford Athletic – Monterey Bay 01:30

FC Tulsa – Oakland Roots 02:30

Rhode Island – Louisville City 22:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA – QUADRANGOLARE

Inter de Barinas – Metropolitanos 23:30

VIETNAM V.LEAGUE 1

Quang Nam – Hanoi FC 12:00

Ho Chi Minh – Gia Lai 14:15