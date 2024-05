Elenco delle partite previste per oggi, domenica 26 maggio 2024: ultimi verdetti nei principali campionati di Italia e Spagna e finale di coppa nazionale in evidenza in Portogallo

E’ una giornata molto importante per gli appassionati del calcio italiano ed internazionale. Quest’oggi domenica 26 maggio termina la regular season nei principali campionati di Italia e Spagna. In Serie A è ora di assegnare gli ultimi verdetti. In ballo, da una parte, la conquista di un posto in Conference League e, dall’altra, la lotta per la salvezza con Empoli, Udinese e Frosinone coinvolte. Tutto ciò senza trascurare la finale di coppa nazionale di scena in Portogallo e il calcio femminile: in primo piano c’è il match Napoli Femminile-Ternana Women, ritorno dello spareggio valevole un posto nella prossima edizione della Serie A. Andiamo, dunque, ad effettuare il solito punto della situazione sul calcio italiano, per poi rivolgere un’ampia panoramica sulle partite in programma all’estero.

Indice

La nostra analisi parte come sempre dalla Serie A. In palinsesto ben sei gare volte a completare il 38esimo ed ultimo turno di massima serie. Andando in ordine cronologico, troviamo innanzitutto Atalanta-Torino e Napoli-Lecce, i due incontri delle 18.30. Se per i bergamaschi e i pugliesi, visti i rispettivi obiettivi stagionali di qualificazione alla Champions e di salvezza ampiamente raggiunti, gli impegni odierni rappresentano solo delle passerelle per salutare al meglio i propri tifosi, lo stesso non può dirsi per le compagini partenopea e granata. Le due squadre, divise in classifica da appena una lunghezza con i piemontesi in vantaggio, si sfidano a distanza per la conquista della nona piazza. Una posizione che, in caso di vittoria della Conference League mercoledì prossimo da parte della Fiorentina, potrebbe incredibilmente valere un pass qualificazione per la prossima edizione della predetta manifestazione.

Successivamente abbiamo ben quattro partite che si disputano in contemporanea alle 20.45. Serve a poco o niente la classifica per Lazio e Sassuolo, desiderose tuttavia di onorare quest’ultimo impegno. I biancocelesti non hanno più nulla da chiedere al campionato dopo aver centrato la qualificazione aritmetica all’Europa League. I neroverdi invece, accolto con estremo dolore e delusione il deludente verdetto sulla retrocessione diretta in B, si congederanno dalla Serie A. E’ ormai pronto il ritorno a distanza di undici anni in serie cadetta, complice un’annata disastrosa sotto ogni punto di vista. Senza alcuna pressione sono anche Hellas Verona e Inter. I nerazzurri cercheranno di salutare il campionato con la vittoria numero 30. Un risultato che li proietterebbe alla spaventosa quota finale di 96 punti. Anche gli scaligeri rimangono tuttavia tranquilli in virtù dell’obiettivo salvezza centrato grazie all’affermazione nella scorsa uscita di Salerno.

Si respira grande tensione, invece, per Empoli-Roma e Frosinone-Udinese. Sfide decisive per le chance di permanenza nella categoria di toscani, ciociari e friulani. Ad oggi a retrocedere sarebbero proprio gli azzurri, visto il punto di distanza che li separa in graduatoria dalle due dirette concorrenti. Per la formazione di Nicola non sarà dunque ammesso il minimo margine d’errore: una vittoria potrebbe di fatto sancire la permanenza in A dei toscani, che così scavalcherebbero in classifica una tra Udinese e Frosinone, la vincente dello scontro salvezza. Non resta che sperare invece ai giallorossi capitolini. Gli uomini di De Rossi, sesti e impossibilitati a superare chi li precede, dovranno confidare in un risultato negativo dell’Atalanta per scoprire se la posizione occupata varrà o meno una qualificazione alla prossima Champions League.

Passiamo ad esaminare le gare in agenda nel resto del mondo.

Anche in Liga spagnola si disputa l’ultimo turno. Quattro i match in programma, uno alle 14, due alle 16.15 e l’ultimo alle 21. Nessun traguardo da conquistare per le squadre in campo quest’oggi. Si giocano Getafe-Maiorca, Celta Vigo-Valencia, Las Palmas-Alaves e Siviglia-Barcellona.

Restando sempre nella penisola iberica, segnaliamo che questo pomeriggio alle ore 18.15 Porto e Sporting si affrontano allo Stadio Nazionale di Lisbona per la finale di Coppa del Portogallo, la Taça de Portugal. I Dragoes, vincitori di questa competizione per 23 volte nonché campioni in carica, puntano con decisione alla riconferma contro i freschi vincitori del campionato lusitano.

Sguardo ora all’Olanda. In Eredivisie, terminata la stagione regolare, si deve stabilire la seconda compagine ammessa al turno numero due di qualificazione alla prossima Conference League. in campo alle 18 Utrecht e G.A. Eagles. Si gioca in gara unica in casa della squadra meglio piazzata in classifica.

Procedendo con la disamina, troviamo spareggi cruciali per l’assegnazione del titolo in Superliga danese. Alle 17 fari puntati in contemporanea su Brøndby-Aarhus, Midtjylland-Silkeborg e su FC Copenaghen-Nordsjælland.

In nottata e in tarda serata, per concludere la rassegna, è inoltre di scena un ricco programma di gare in Sud e Nord America. Si gioca in Cile, Brasile, Colombia, MLS e soprattutto in Liga Profesional Argentina con ben quattro incontri in programma tra le 01.00 e le 22.45 italiane, oltre che in diversi campionati panamericani.

Capitolo sul calcio giovanile. Prende il via la terza ed ultima giornata della fase a gironi degli Europei U17, di scena fino al prossimo 5 giugno in quel di Cipro. In attesa dell’impegno della selezione italiana, in campo domani per il proprio girone contro i pari età della Svezia, si gioca nel Gruppo B con Austria-Danimarca e Galles-Croazia in simultanea alle 17. Quindi alle 19.30 spazio al Gruppo B e a Repubblica Ceca-Serbia e Ucraina-Cipro.

Breve parentesi, per concludere la rassegna, anche sul calcio femminile. Di scena quest’oggi il ritorno dello spareggio per assegnare il decimo posto nel campionato di Serie A 2024/25. A sfidarsi alle ore 16 allo stadio Gubbiotti di Narni il Napoli Femminile, squadra giunta penultima in graduatoria della massima divisione nazionale, e la Ternana, seconda classificata della Serie B. Si riparte dal 2-1 maturato per le azzurre nella gara di andata. Da precisare che in caso di parità nelle reti complessive al termine del match, si giocherebbero due tempi supplementari della durata di 15′ ciascuno. Qualora, tuttavia, nessuna delle formazioni riuscisse ad avere la meglio sull’altra, la promozione verrebbe alla fine decisa ai calci di rigore.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

18.00

20.45

LIGA

21.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 26 maggio 2024

ALBANIA SUPER LEAGUE – PLAY OFF

Partizani – Egnatia 19:00

ALGERIA LIGUE 1

Belouizdad – El Bayadh 17:45

Biskra – Constantine 17:45

JS Kabylie – MC Alger 17:45

Khenchela – Saoura 17:45

Oran – Ben Aknoun 17:45

Paradou – US Souf 17:45

Setif – Magra 17:45

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Boca Juniors – Talleres Cordoba 01:00

Huracan – Instituto 20:30

Sarmiento Junin – Ind. Rivadavia 22:30

Gimnasia L.P. – Banfield 22:45

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – Ararat-Armenia 15:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Anversa – Anderlecht 18:30

Club Brugge – Cercle Brugge 18:30

Royale Union SG – Genk 18:30

BELGIO JUPILER LEAGUE – SPAREGGIO

Kortrijk – Lommel SK 13:30

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Arsenal Dzyarzhynsk – BATE 14:00

Soligorsk – Smorgon 16:00

Slavia Mozyr – Din. Minsk 18:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Blooming – Tomayapo 01:00

Guabira – Nacional Potosi 21:00

Wilstermann – Always Ready 23:30

BULGARIA PARVA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Levski – Ludogorets 17:00

Cherno More – Krumovgrad 17:30

Lok. Plovdiv – CSKA Sofia 19:30

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Vancouver FC – Pacific FC 00:00

Cavalry – Valour 23:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

O’Higgins – Cobresal 02:00

Copiapo – A. Italiano 21:00

U. De Chile – Nublense 23:30

CINA SUPER LEAGUE

Shenzhen Xinpengcheng – Shanghai Shenhua 12:00

Beijing Guoan – Nantong Zhiyun 13:00

Qingdao Hainiu – Tianjin Jinmen Tiger 13:00

Changchun Yatai – Henan Songshan Longmen 13:35

Chengdu Rongcheng – Qingdao West Coast 13:35

Shanghai Port – Cangzhou 14:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA – QUADRANGOLARE

Pereira – Millonarios 00:00

Junior – Bucaramanga 02:30

CROAZIA HNL

Rijeka – Slaven Belupo 15:00

Din. Zagabria – Rudes 17:30

DANIMARCA 1ST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Helsingor – B.93 14:00

Koge – Naestved 14:00

DANIMARCA SUPERLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Brondby – Aarhus 17:00

FC Copenhagen – Nordsjaelland 17:00

Midtjylland – Silkeborg 17:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Barcellona SC – Tecnico U. 03:00

Delfin – Aucas 03:00

LDU Quito – U. Catolica 03:00

Macara – Ind. del Valle 03:00

El Nacional – Mushuc Runa 22:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

National Bank Egypt – Ismaily 15:00

El Gaish – Baladiyat El Mahalla 18:00

Future FC – Al Masry 18:00

EMIRATI ARABI UAE LEAGUE

Al Wasl – Al-Ahli Dubai 17:40

EUROPA EUROPEI U17

Austria U17 – Danimarca U17 17:00

Galles U17 – Croazia U17 17:00

Repubblica Ceca U17 – Serbia U17 19:30

Ucraina U17 – Cipro U17 19:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kobe – Verdy 07:00

C-Osaka – Hiroshima 08:00

Nagoya – Kyoto 08:00

Tokyo – G-Osaka 08:00

Urawa – Machida 09:00

GRECIA SUPER LEAGUE 2 – GRUPPO PROMOZIONE

Levadiakos – AEK B 16:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP – PLAY OFF

Leeds – Southampton 16:00

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Klaksvik – Toftir 16:00

Streymur – Skala Itrottarfelag 16:00

ITALIA SERIE A

Atalanta – Torino 18:00

Napoli – Lecce 18:00

Empoli – Roma 20:45

Frosinone – Udinese 20:45

Lazio – Sassuolo 20:45

Verona – Inter 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – SPAREGGIO

Napoli D – Ternana D 16:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Anguilla – Saint Martin 21:00

Grenada – Saint Vincent e Grenadine 22:00

OLANDA EREDIVISIE – CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Utrecht – G.A. Eagles 18:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Guarani – Sp. Luqueno 01:30

Ameliano – Libertad 20:30

Olimpia Asuncion – Sportivo Trinidense 23:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Alianza Atl. – Carlos Mannucci 21:30

Sport Boys – ADT Tarma 22:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ostrava – Slovacko 16:00

Slavia Praga – Mlada Boleslav 16:00

Sparta Praga – Plzen 16:00

ROMANIA LIGA 1 – CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Univ. Craiova – U. Cluj 19:00

SCOZIA PREMIERSHIP – SPAREGGIO

Ross County – Raith 13:00

SPAGNA LALIGA

Getafe – Maiorca 14:00

Celta Vigo – Valencia 16:15

Las Palmas – Alaves 16:15

Siviglia – Barcellona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Albacete – Mirandes 18:30

Amorebieta – Espanyol 18:30

Burgos CF – Tenerife 18:30

Cartagena – Huesca 18:30

Elche – Eldense 18:30

Ferrol – Leganes 18:30

Gijon – Eibar 18:30

Levante – Alcorcon 18:30

R. Oviedo – Andorra 18:30

Racing Santander – Saragozza 18:30

Valladolid – Villarreal B 18:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu – Gangwon 09:30

Jeju – Suwon FC 12:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Hammarby – Sirius 14:00

Västerås SK – Brommapojkarna 16:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE – SPAREGGIO

Grasshoppers – Thun 16:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Ben Guerdane – Metlaoui 16:30

Gafsa – US Tataouine 16:30

Marsa – Olympique Beja 16:30

Soliman – Bizertin 16:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Monastir – CS Sfaxien Posticipata

TURCHIA SUPER LIG

Adana Demirspor – Basaksehir 18:00

Fenerbahce – Istanbulspor 18:00

Hatayspor – Rizespor 18:00

Kasimpasa – Besiktas 18:00

Konyaspor – Galatasaray 18:00

Pendikspor – Gaziantep 18:00

Trabzonspor – Ankaragucu 18:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro CA – River Plate 17:30

Cerro Largo – Defensor Sp. 20:00

Maldonado – Fenix 22:30

USA MLS

Atlanta Utd – Los Angeles FC 01:30

CF Montreal – Nashville SC 01:30

Charlotte – Philadelphia Union 01:30

DC United – Chicago Fire 01:30

New England Revolution – New York City 01:30

Orlando City – Columbus Crew 01:30

Toronto FC – Cincinnati 01:30

FC Dallas – Real Salt Lake 02:30

St. Louis City – Seattle Sounders 02:30

Colorado Rapids – Minnesota 03:30

Los Angeles Galaxy – Houston Dynamo 04:30

Portland Timbers – Sporting Kansas City 04:30

San Jose Earthquakes – Austin FC 04:30

Vancouver Whitecaps – Inter Miami 04:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Indy Eleven – Phoenix Rising 01:00

Miami FC – North Carolina 01:00

Tampa Bay – Las Vegas Lights 01:30

Memphis – Pittsburgh 02:30

New Mexico – San Antonio 03:00

Orange County SC – Loudoun 04:00

Sacramento Republic – Birmingham 04:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA – QUADRANGOLARE

Universidad Central – La Guaira 02:00

Angostura – Puerto Cabello 23:30

VIETNAM V.LEAGUE 1

Song Lam Nghe An – Binh Duong 12:00

Khanh Hoa – Binh Dinh 13:00

Thanh Hoa – Nam Dinh 13:00

Cong An – Viettel 14:15

Hai Phong – Hong Linh Ha Tinh 14:15