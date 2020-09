Elenco delle partite previste per oggi sabato 26 settembre 2020: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga

MILANO – É un sabato scoppiettante quello che ci attende quest’oggi a cominciare dalla Serie A con quattro incontri in programma: alle ore 15 si giocherà Torino-Atalanta con i Granata che hanno esordito perdendo in casa della Fiorentina mentre la Dea debutta in questo weekend. Alle ore 18 c’è Cagliari-Lazio con i sardi che hanno cominciato la stagione pareggiando in casa del Sassuolo mentre i capitolini debuttano in questo weekend al pari dell’Atalanta, le due squadre si incontreranno mercoledì. In contemporanea c’è Sampdoria-Benevento con i liguri che sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Juventus mentre i sanniti giocano la prima partita di questo campionato. Alle ore 20.45 c’è Inter-Fiorentina con i nerazzurri che devono recuperare la sfida col Benevento, in programma mercoledì, mentre la Viola ha esordito battendo il Torino.

C’è anche la Serie B con sei sfide in programma alle ore 14: spiccano Frosinone-Empoli, Lecce-Pordenone e Pescara-Chievo mentre il Brescia giocherà tra le mura amiche contro l’Ascoli. Impegno esterno per la Reggina che se la vedrà contro la Salernitana mentre il Cosenza ospiterà l’Entella. Alle ore 16.15 chiuderà il programma del sabato l’intrigante sfida tra Venezia e Vicenza. In Premier League in campo Manchester United e Chelsea con i Red Devils che giocheranno sul campo del Brighton mentre i londinesi giocheranno in casa del WBA. In Liga c’è il Real Madrid che giocherà in casa de Real Betis mentre in Bundesliga spicca Bayer Leverkusen-Lipsia mentre Gladbach e Dortmund giocheranno, rispettivamente, contro Union Berlino e Augsburg. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

AFC > AFC Champions League 2020 > Ottavi di finale

15:40 Al Ahli SFC - Shabab Al Ahli Club

19:45 Pakhtakor Tashkent - Esteghlal



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo F







Hougang United - Lao Toyota FC

Hồ Chí Minh City - Yangon United



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo G







Svay Rieng FC - United City FC

Than Quảng Ninh FC - Bali United



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo H







PSM Makassar - Tampines Rovers

Kaya FC–Iloilo - Shan United



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021







KS Kastrioti - KF Apolonia Fier

KF Bylis Ballsh - KF Skënderbeu

FK Partizani - KF Laçi

KF Teuta Durrës - FK Kukësi

FK Vllaznia - KF Tiranë



Armenia > Premier League 2020/2021

14:15 Shirak FC - FC Ararat



Australia > NPL New South Wales 2020

08:00 Marconi Stallions - Manly United



11:00



Mt Druitt Town Rangers - Sydney FC (Y)

Sydney Olympic - North Shore Mariners



Australia > NPL Queensland 2020

08:30 Brisbane City FC - Brisbane Strikers

09:45 Capalaba FC - Redlands United



Australia > NPL Northern NSW 2020



06:30



Adamstown Rosebud - Valentine Phoenix

Lambton Jaffas - Lake Macquarie City



Australia > NPL Western Australia 2020 Meisterschaft



09:00



Armadale SC - Sorrento FC

Gwelup Croatia - Floreat Athena

Cockburn City SC - ECU Joondalup



Australia > NPL Western Australia 2020 Abstieg



09:00



Bayswater City SC - Perth SC

Balcatta SC - Perth Glory (Y)

Rockingham City FC - Inglewood United



Australia > NPL South Australia 2020



07:30



Cumberland United - Adelaide Olympic

Para Hills Knights SC - Campbelltown City SC

Adelaide United (Y) - Adelaide Blue Eagles

Adelaide City FC - Modbury Jets SC

MetroStars SC - Croydon Kings SC

11:45 Adelaide Comets - Adelaide Raiders



Australia > NPL Tasmania 2020



06:15



South Hobart FC - Olympia FC Warriors

Clarence Zebras - Riverside Olympic

Devonport City - Kingborough Lions United

08:30 Launceston City FC - Glenorchy Knights



Austria > Regionalliga Salzburg 2020/2021 Herbst

17:00 Austria Salzburg - FC Pinzgau Saalfelden



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2020/2021 Herbst

16:00 Schwarz-Weiß Bregenz - FC Rotenberg

17:00 FC Lauterach - VfB Hohenems



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021

16:00 Səbail FK - Sabah FK

18:15 Keşlə FK - Zira FK



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021

16:15 K Beerschot VA - Waasland-Beveren

18:30 KV Mechelen - Sint-Truidense VV

20:45 KAA Gent - Oud-Heverlee Leuven



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021

20:45 RWDM Brussels FC - Union St. Gilloise



Bielorussia > Cempionat 2020

13:00 Energetik-BGU Minsk - FK Isloch Minsk

15:00 FK Gorodeya - FK Slaviya Mozyr

17:00 Torpedo-BelAZ Zhodino - Neman Grodno

19:00 BATE Borisov - Dinamo Brest



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021

16:00 Olimpic Sarajevo - Borac Banja Luka

18:00 Velež Mostar - Radnik Bijeljina



Brasile > Série B 2020



00:15



Botafogo - SP - CR Brasil - AL

Chapecoense - América - MG

02:30 Cruzeiro - Avaí - SC

16:00 Figueirense - SC - Guarani - SP

21:00 CSA - AL - Juventude - RS

21:30 Vitória - BA - Oeste - SP



Brasile > Série C 2020 Gruppe B

01:00 Criciúma - SC - São José - RS

21:00 São Bento - SP - Boa Esporte - MG



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020



20:00



Grêmio Porto Alegre - Botafogo - RJ

Palmeiras - Sport - PE

Vasco da Gama - Vitória - BA



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021

17:45 PFC Ludogorets Razgrad - PFC Beroe

20:00 Botev Plovdiv - Levski Sofia



Cile > Primera División 2020

16:00 Colo-Colo - Antofagasta

21:00 Everton - Universidad Católica



Cile > Primera B 2020

18:30 Deportes Temuco - Barnechea



Cina > League One 2020

10:00 Taizhou Yuanda - Beijing Renhe FC

13:35 Jiangxi Liansheng - Guizhou Hengfeng

14:00 Sichuan Jiuniu - Changchun Yatai



Cipro > First Division 2020/2021







Apollon Limassol - Omonia Nikosia

Nea Salamina - Ermis Aradippou

19:30 AEK Larnaca - AEL Limassol



Colombia > Primera A 2020

01:00 Jaguares de Córdoba - La Equidad

03:05 Once Caldas - Atlético Nacional



Colombia > Primera B 2020

21:00 Llaneros FC - Leones FC



22:00



Barranquilla FC - Cortuluá

Boca Juniors de Cali - Real Cartagena



Corea del Sud > K League 1 2020 Relegation

07:00 Suwon Bluewings - FC Seoul



Corea del Sud > K League 2 2020

09:00 FC Anyang - Bucheon FC 1995

11:30 Suwon FC - Seoul E-Land FC



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura

22:00 Municipal Grecia - Santos de Guápiles



Croazia > 1. HNL 2020/2021







Dinamo Zagabria - HNK Rijeka

Slaven Belupo - Lokomotiva Zagreb

17:00 NK Istra 1961 - HNK Šibenik

19:05 NK Osijek - HNK Gorica



Croazia > 2. HNL 2020/2021



16:00



NK Dugopolje - NK Croatia Zmijavci

NK Kustošija - Hrvatski Dragovoljac

NK Sesvete - NK Solin



19:00



NK Međimurje - NK Junak Sinj

NK Inter Zaprešić - NK Osijek II



Danimarca > Superliga 2020/2021

17:00 FC Midtjylland - Randers FC



Danimarca > 1. Division 2020/2021

14:00 Skive IK - Fremad Amager



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021

13:00 Vanløse IF - BK Avarta

13:30 FA 2000 - Slagelse B&I



15:00



Nykøbing FC - Brønshøj BK

Skovshoved IF - AB Tårnby



Ecuador > Serie A 2020

21:45 Mushuc Runa - Guayaquil City



Ecuador > Serie B 2020



22:00



Gualaceo SC - América de Quito

Fuerza Amarilla - Atlético Santo Domingo

Santa Rita - 9 de Octubre







América de Quito - Manta

Independiente Juniors - Santa Rita

9 de Octubre - Atlético Porteño

Atlético Santo Domingo - Gualaceo SC

Chacaritas FC - Fuerza Amarilla



Ecuador > Femminile Superliga 2020 > Gruppo B

ESPE - Quito FC

17:00 Ñañas - El Nacional



Ecuador > Femminile Superliga 2020 > Gruppo D

22:00 Emelec - 7 de Febrero



Egitto > Premiership 2019/2020

20:00 Tanta - Al-Ahly



Estonia > Meistriliiga 2020

12:00 Tulevik Viljandi - FC Kuressaare

15:00 Paide Linnameeskond - JK Tallinna Kalev



Finlandia > Ykkönen 2020

14:00 KPV Kokkola - Vaasan PS



16:00



AC Kajaani - Myllykosken Pallo −47

Musan Salama - MP Mikkeli

17:30 IF Gnistan - SJK Seinäjoki Akatemia



Francia > Ligue 1 2020/2021

17:00 AS Saint-Étienne - Stade Rennes

21:00 Olympique Marseille - FC Metz



Francia > Ligue 2 2020/2021

15:00 Toulouse FC - AJ Auxerre



19:00



AC Ajaccio - FC Sochaux

AS Nancy - Le Havre AC

EA Guingamp - Grenoble Foot 38

FC Chambly - LB Châteauroux

Chamois Niortais - Paris FC

Valenciennes FC - SM Caen

Rodez AF - USL Dunkerque

Amiens SC - Pau FC



Francia > National 2 Groupe A 2020/2021

16:00 SM Caen (CFA) - Châteaubriant Voltigeurs



18:00



AS Poissy - Vannes OC

C'Chartres Football - FC Rouen

St-Pryvé St-Hilaire - US Granvillaise

US Fleury-Mérogis - FC Lorient (CFA)

US Saint-Malo - FC Versailles

18:30 Stade Plabennec - Sainte-Geneviève-des-Bois

19:00 EA Guingamp (CFA) - Blois Foot 41



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021

16:00 AJ Auxerre (CFA) - Stade Reims (CFA)

17:00 Paris 13 Atletico - GFC Ajaccio



18:00



AF Bobigny - ASM Belfort

CS Sedan - AS Beauvais

FC Metz (CFA) - RC Lens (CFA)

US Lusitanos - Entente SSG

Olympique Saint-Quentin - FCSR Haguenau



Francia > National 2 Groupe C 2020/2021



18:00



Fréjus-St. Raphaël FC - Louhans-Cuiseaux

Hyères FC - RC Grasse

FC Martigues - SC Toulon

Monts d'Or Azergues Foot - AS Monaco (CFA)

Olympique Lyon (CFA) - Aubagne FC

Olympique Marseille (CFA) - FC Rumilly

AS Saint-Priest - Marignane Gignac



Francia > National 2 Groupe D 2020/2021



18:00



Bourges Foot - Moulins Yzeure Foot

Bergerac Foot - Bourges 18

FC Nantes (CFA) - Vendée Les Herbiers

Angers SCO II - AS Béziers

SO Romorantin - Canet Roussillon

US Colomiers - Le Puy Foot 43

19:00 Stade Montois - Trélissac FC



Francia > Femminile Division 1 2020/2021



14:30



EA Guingamp - Dijon FCO

Paris FC - Le Havre AC

GPSO 92 Issy - FC Fleury 91

ASJ Soyaux - Montpellier HSC



Galles > Premier League 2020/2021

15:30 Cefn Druids - Cardiff Metropolitan

18:45 Flint Town United - Barry Town United



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30



Bor. Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin

Bayer Leverkusen - RB Leipzig

Mainz 05 - Stoccarda

Augsburg - Borussia Dortmund

Arminia Bielefeld - Colonia

18:30 Schalke 04 - Werder Bremen



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



13:00



Fortuna Düsseldorf - Würzburger Kickers

SV Darmstadt 98 - Jahn Regensburg

Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel



Germania > 3. Liga 2020/2021



14:00



MSV Duisburg - FSV Zwickau

Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden

1. FC Saarbrücken - Hansa Rostock

SC Verl - Bayern München II

TSV 1860 München - 1. FC Magdeburg

Hallescher FC - FC Ingolstadt 04



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord

13:00 1. FC Phönix Lübeck - Weiche Flensburg 08



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Süd



13:00



Hannover 96 II - FC Oberneuland

VfL Wolfsburg II - VfB Oldenburg

14:00 Werder Bremen II - VfV Hildesheim

16:00 Atlas Delmenhorst - Schwarz-Weiß Rehden



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021



13:30



SV Babelsberg 03 - TeBe Berlin

Germania Halberstadt - SV Lichtenberg 47

VfB Auerbach - ZFC Meuselwitz

FC Viktoria 1889 Berlin - BSG Chemie Leipzig

FC Carl Zeiss Jena - FSV 63 Luckenwalde



Germania > Regionalliga West 2020/2021



14:00



Bor. Mönchengladbach II - Wuppertaler SV

FC Schalke 04 II - SV 19 Straelen

Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte

Fortuna Köln - 1. FC Köln II

Rot Weiss Ahlen - SC Wiedenbrück

Rot-Weiß Oberhausen - VfB Homberg

SV Lippstadt 08 - Rot-Weiss Essen

SV Rödinghausen - SV Bergisch Gladbach 09



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021

FC Gießen - FC-Astoria Walldorf



14:00



Eintracht Stadtallendorf - SV 07 Elversberg

Bayern Alzenau - 1. FSV Mainz 05 II

Hessen Kassel - FC 08 Homburg

VfB Stuttgart II - FSV Frankfurt



Germania > Femminile Bundesliga 2020/2021

18:00 Bayern München - SC Freiburg



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021

11:00 1. FC Magdeburg - Holstein Kiel

11:30 Eimsbütteler TV - FC St. Pauli



13:00



Chemnitzer FC - Hertha BSC

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Werder Bremen - Hamburger SV

15:00 Dynamo Dresden - Hallescher FC



Germania > Primavera Bundesliga West 2020/2021

15:00 Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021



11:00



Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05

1. FC Kaiserslautern - FC Ingolstadt 04

1. FC Nürnberg - SC Freiburg

Kickers Offenbach - 1. FC Heidenheim 1846

13:00 Bayern München - FC Augsburg

14:00 SpVgg Greuther Fürth - SSV Ulm 1846

16:30 1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021



11:00



Dynamo Dresden - Holstein Kiel

Energie Cottbus - Werder Bremen



13:00



Hertha Zehlendorf - RB Leipzig

Hertha BSC - VfL Wolfsburg

1. FC Union Berlin - Chemnitzer FC

FC Viktoria 1889 Berlin - Hallescher FC



Germania > Primavera B Bundesliga West 2020/2021

VfL Bochum - Wuppertaler SV



11:00



SG Unterrath 12/24 - FC Schalke 04

Borussia Dortmund - SC Paderborn 07



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021

12:00 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart

13:00 SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC



Giappone > J1 League 2020

07:00 Nagoya Grampus - Shimizu S-Pulse

11:00 Urawa Red Diamonds - Yokohama FC

12:00 Vissel Kobe - Hokkaido Consadole Sapporo



Giappone > J2 League 2020

07:00 Albirex Niigata - Ventforet Kofu

11:30 Kyoto Sanga FC - Omiya Ardija



12:00



Tokushima Vortis - Matsumoto Yamaga

Ehime FC - Zweigen Kanazawa



Giappone > J3 League 2020

07:00 Fukushima United - Blaublitz Akita



Giappone > Japan Football League 2020

06:00 Tegevajaro Miyazaki - Nara Club

11:00 Honda FC - Tokyo Musashino City FC



Grecia > Super League 2020/2021

Asteras Tripolis - Apollon Smyrnis

17:30 Volos NFC - PAOK Saloniki

19:30 Olympiakos Piräus - Panetolikos



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona A

19:00 Deportivo Malacateco - Comunicaciones

21:00 Santa Lucía - Iztapa



Inghilterra > Premier League 2020/2021

13:30 Brighton & Hove Albion - Manchester United

16:00 Crystal Palace - Everton FC

18:30 West Bromwich Albion - Chelsea FC

21:00 Burnley FC - Southampton FC



Inghilterra > Championship 2020/2021



13:30



Watford FC - Luton Town

Wycombe Wanderers - Swansea City



16:00



Birmingham City - Rotherham United

Cardiff City - Reading FC

Derby County - Blackburn Rovers

Barnsley FC - Coventry City

Millwall FC - Brentford FC

Preston North End - Stoke City

Queens Park Rangers - Middlesbrough FC



Inghilterra > League Two 2020/2021

Walsall FC - Leyton Orient



16:00



Barrow AFC - Colchester United

Bolton Wanderers - Newport County

Bradford City - Stevenage FC

Cambridge United - Tranmere Rovers

Cheltenham Town - Grimsby Town

Mansfield Town - Exeter City

Oldham Athletic - Crawley Town

Port Vale FC - Harrogate Town

Salford City - Forest Green Rovers

Scunthorpe United - Carlisle United

Southend United - Morecambe FC



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2020/2021

14:00 Arsenal FC U23 - Tottenham Hotspur U23

17:30 Southampton FC U23 - West Ham United U23



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 South

11:30 Chelsea FC - Southampton FC



12:00



Arsenal FC - Crystal Palace

West Ham United - Fulham FC

12:30 Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur



13:00



Aston Villa - Reading FC

Norwich City - Leicester City



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 North



12:00



Everton FC - Stoke City

Liverpool FC - Manchester City

Middlesbrough FC - Sunderland AFC

12:30 Manchester United - Burnley FC

13:00 Blackburn Rovers - Wolverhampton Wanderers

14:00 Derby County - Newcastle United



Irlanda > Premier Division 2020

18:00 Waterford FC - Sligo Rovers

20:30 St Patrick's Athletic - Shelbourne FC



Irlanda > First Division 2020

16:00 Shamrock Rovers II - UC Dublin



Islanda > 1. deild 2020



16:00



Leiknir Reykjavík - Afturelding

Þróttur Reykjavík - ÍB Vestmannaeyja

Leiknir Fáskrúðsfirði - Víkingur Ólafsvík

IF Vestri - Keflavík ÍF

Þór Akureyri - Fram Reykjavík

17:00 UMF Grindavík - ÍF Magni



Israele > Ligat ha'Al 2020/2021

Beitar Jerusalem - Hapoel Hadera FC

17:00 Hapoel Haifa - Hapoel Tel Aviv

19:15 Beitar Jerusalem - Ironi Kiryat Shmona

20:00 Maccabi Tel Aviv - Maccabi Netanya



Italia > Serie A 2020/2021

15:00 Torino - Atalanta



18:00



Cagliari - Lazio

Sampdoria - Benevento

20:45 Inter - Fiorentina



Italia > Serie B 2020/2021



14:00



Brescia - Ascoli

Cosenza Calcio - Virtus Entella

Pescara - Chievo Verona

Frosinone - Empoli

Lecce - Pordenone

Salernitana - Reggina

16:00 Unione Venezia - Vicenza



Italia > Serie C Girone A 2020/2021

20:45 Calcio Lecco 1912 - Giana Erminio



Italia > Serie C Girone B 2020/2021

20:45 Vis Pesaro - Legnago



Italia > Serie C Girone C 2020/2021

20:45 Cavese - Vibonese



Italia > Serie D Girone C 2020/2021

15:00 Virtus Bolzano - Luparense



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

11:00 Milan - Atalanta

13:00 SPAL 2013 Ferrara - Inter

15:00 Bologna - Cagliari

17:00 Ascoli Calcio - Fiorentina



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2020/2021 > 1. Giornata

15:00 Udinese - Vicenza



Kazakhstan > Premier Liga 2020

12:00 FK Taraz - Tobyl Kostanay

Zhetysu Taldykorgan - Irtysh Pavlodar



Kosovo > Superliga 2020/2021



16:00



KF Trepça - KF Llapi

KF Feronikeli - FK Drenica



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021

15:00 FK Borec - FK Rabotnički



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020

20:15 Hassania US Agadir - FUS de Rabat







CR Khemis Zemamra - Raja Beni Mellal

Raja Casablanca - FAR de Rabat

Moghreb de Tétouan - Olympique de Khouribga

Olympique de Safi - Renaissance de Berkane

Hassania US Agadir - Mouloudia Oujda

Rapide Oued Zem - Ittihad Tanger

FUS de Rabat - Wydad AC

Youssoufia Berrechid - Difaâ d'el Jadida



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura

02:30 Puebla FC - Gallos Blancos

04:30 FC Juárez - Atlas Guadalajara



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Apertura

19:00 Coyotes de Tlaxcala - Atlante



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A

00:00 Mazorqueros - Saltillo FC

19:00 Atlético San Luis II - Cimarrones de Sonora II



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo B

22:00 Cañoneros Marina - Inter Playa



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Apertura

19:00 CF América - Mazatlán FC



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00



Deportivo Guadalajara - Mazatlán FC

CF Monterrey - UANL Tigres



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura

18:15 Deportivo Guadalajara - Mazatlán FC

18:30 CF Monterrey - UANL Tigres



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021

15:00 Dacia Buiucani - Dinamo Auto

18:00 Speranţa Nisporeni - FC Milsami

FC Sfîntul Gheorghe - Dinamo Auto



Norvegia > Eliteserien 2020

18:00 Molde FK - Sandefjord Fotball

20:30 Strømsgodset IF - Sarpsborg 08



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2020



16:00



Florø SK - Kjelsås Fotball

IF Fløya - IL Hødd

Eidsvold TF - Alta IF



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2020



16:00



Asker SK - Fram Larvik

Levanger FK - Sotra SK

Bærum SK - Bryne FK

Flekkerøy IL - Egersunds IK

Notodden FK - Nardo FK



Norvegia > Femminile Toppserien 2020



15:00



LSK Kvinner - Røa IL

Kolbotn IL - Rosenborg BK Kvinner



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021

16:30 NAC Breda - Jong PSV



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2020/2021



14:30



VV GOES - Excelsior '31

Harkemase Boys - ODIN '59

DVS'33 - VV Sint Bavo

ACV Assen - HSV Hoek

AFC Ajax Zaterdag - VVOG Harderwijk

Sportlust '46 - VV DOVO Veenendaal

VV Staphorst - BVV Barendrecht

15:00 Ter Leede - SteDoCo

18:00 FC Lisse - Sparta Nijkerk



Paraguay > Primera División 2020 Apertura

00:00 Guaireña FC - 12 de Octubre de Itauguá



Peru > Primera División 2020 Apertura

01:00 Sport Boys - Deportivo Municipal

20:00 Universidad Técnica - Cienciano

22:00 Carlos Stein - Alianza Lima



Polonia > I Liga 2020/2021

12:40 Miedź Legnica - Korona Kielce

16:00 Górnik Łęczna - Radomiak Radom



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021

12:00 Sporting Covilhã - Varzim SC



Portogallo > U23 Liga Revelação 2020/2021



12:00



CD Cova Piedade - GD Estoril

FC Famalicão - Académica de Coimbra



Romania > Liga 1 2020/2021

13:45 Academica Clinceni - Gaz Metan Mediaş

20:30 FC Viitorul Constanța - Astra Giurgiu



Russia > Premier Liga 2020/2021

13:00 FK Tambov - Spartak Moskva

15:30 Zenit St. Petersburg - FK Ufa

19:00 FK Sochi - FK Krasnodar



Scozia > Premiership 2020/2021



16:00



Hamilton Academical - Dundee United

Livingston FC - St. Johnstone FC

St. Mirren FC - Kilmarnock FC



Serbia > Super Liga 2020/2021



16:00



FK Čukarički-Stankom - FK Mačva Šabac

FK Javor - FK Zlatibor

Radnik Surdulica - FK Rad Beograd

TSC Bačka Topola - Spartak Subotica

18:00 Mladost Lučani - Crvena Zvezda



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021

15:30 NK Tabor Sežana - NK Maribor

17:30 ND Gorica - NK Aluminij



Spagna > Primera División 2020/2021

13:00 CD Alavés - Getafe CF

16:00 Valencia CF - SD Huesca

18:30 Elche CF - Real Sociedad

21:00 Real Betis - Real Madrid



Spagna > Segunda División 2020/2021

16:00 Real Zaragoza - UD Las Palmas



18:15



Málaga CF - AD Alcorcón

Sporting Gijón - Girona FC

UD Logroñés - CD Castellón

20:30 CF Fuenlabrada - Albacete



Svezia > Allsvenskan 2020

15:00 Örebro SK - IK Sirius



Svezia > Superettan 2020

13:00 Norrby IF - Degerfors IF

15:00 Dalkurd FF - Akropolis IF



17:30



Halmstads BK - Ljungskile SK

IK Brage - Östers IF

Västerås SK - Jönköpings Södra IF



Svezia > Division 1 Norra 2020

13:00 Örebro Syrianska IF - Vasalunds IF



Svezia > Division 1 Södra 2020



15:00



FK Karlskrona - Qviding FIF

Torns IF - Motala AIF



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2020

14:00 Växjö DFF - Kristianstads DFF



Svizzera > Super League 2020/2021



19:00



FC Sion - BSC Young Boys

FC Zurigo - FC Lugano



Svizzera > Promotion League 2020/2021

15:00 FC Black Stars Basel - SC Cham



16:00



FC Köniz - FC Rapperswil-Jona

SC Brühl - FC Sion II

FC Zürich II - FC Bavois

SC YF/Juventus Zürich - FC Basel II



18:00



Etoile Carouge FC - FC Breitenrain Bern

Stade Nyonnais - AC Bellinzona



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021



16:00



FC Wohlen - FC Solothurn

Zug 94 - SC Goldau

Grasshopper Club Zürich II - FC Baden

17:00 SV Muttenz - SC Buochs



Svizzera > Femminile Women's Super League 2020/2021

16:00 FC Luzern - FC Zürich Frauen

18:00 Servette FCCF - Grasshopper Club Zürich



Turchia > SüperLig 2020/2021

12:30 Kayserispor - BB Erzurumspor



15:00



Göztepe - Gaziantep FK

Hatayspor - Kasımpaşa SK

18:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor



Turchia > 1. Lig 2020/2021

13:00 Ümraniyespor - İstanbulspor AŞ



18:00



Akhisar Belediyespor - Balıkesirspor

Bursaspor - Giresunspor



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021

13:00 FC Mynai - Dinamo Kiev

16:00 Vorskla Poltava - FK Mariupol

18:30 FC Oleksandriya - SK Dnipro-1



Uruguay > Primera División 2020 Apertura

20:00 Liverpool - Nacional



USA > Major League Soccer 2020

21:30 Nashville SC - Houston Dynamo



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020 Fall Series > Partite

19:00 Chicago Red Stars - Washington Spirit

21:30 Utah Royals FC - Reign FC



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020







Orlando Pride - Chicago Red Stars

Utah Royals FC - Washington Spirit



Uzbekistan > Super League 2020



15:00



Navbahor Namangan - Nasaf Qarshi

FC AGMK - Qizilqum Zarafshon



Vietnam > V.League 1 2020



12:00



Than Quảng Ninh FC - Bình Dương FC

SHB Đà Nẵng FC - Hải Phòng FC

FLC Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai

Thể Công FC - Sài Gòn FC

Quảng Nam FC - Hà Nội FC

Hồ Chí Minh City - DPM Nam Dinh