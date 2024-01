Elenco delle partite previste per oggi, sabato 27 gennaio 2024: in campo Milan, Juve e Atalanta, ottavi di AFCON tra Nigeria e Camerun oltre a Bundesliga, Liga ed FA Cup

Weekend calcistico che propone un fitto programma di impegni per gli amanti del calcio a partire da quest’oggi, sabato 27 gennaio. In programma diverse sfide per tutti i gusti: dalla Serie A alla Coppa d’Africa, per poi passare ai cinque campionati europei, con Bundesliga e Liga in primo piano, oltre alla coppa nazionale inglese ed ai campionati minori del nostro Paese. Andiamo, come di consueto, a fare il punto della situazione sul calcio italiano per poi fare una panoramica più generale su quello estero.

Iniziamo, dunque, dal nostro massimo campionato che offre 3 match validi per la 22esima giornata. Per cominciare, alle 15, allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo si gioca Atalanta–Udinese. I friulani sono in ripresa in campionato così come i nerazzurri, reduci da una convincente vittoria per 5-0 contro il Frosinone nell’ultimo turno. Zona Champions da raggiungere contro i friulani che arrivano dalla rimonta casalinga subita dal Milan al fotofinish. Il tecnico orobico Gasperini è costretto a fare a meno di Koopmeiners (problema alla caviglia) e di Lookman (impegnato in Coppa d’Africa), ma con i soliti dubbi sui giocatori da schierare in avanti. De Ketelaere possibile centravanti, mentre probabile maglia da titolare per Pasalic. Per l’allenatore dell’Udinese Cioffi, Samardzic e Thauvin sono alla ricerca di continuità, ma il secondo dovrebbe partire in panchina. Attenzione, in orbita trasferimento al Napoli, all’impiego di Nehuen Perez.

Il pomeriggio proseguirà, alle ore 18, con la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus ed Empoli. La Vecchia Signora è chiamata a battere la squadra di Nicola, appena subentrato all’esonerato Andreazzoli, per tenere la testa della classifica, in attesa del recupero dell’Inter a causa della Supercoppa italiana. Per l’Empoli sfida da ultima spiaggia considerato il penultimo posto in graduatoria. Allegri sarà privo di Chiesa (forfait praticamente certo) e di Rabiot. Al posto del francese dovrebbe giocare ancora Miretti insieme a McKennie e Locatelli, confermati Cambiaso e Kostic sulle fasce. Nicola invece recupera Kovalenko e Baldanzi, entrambi destinati inizialmente alla panchina. Niente da fare invece per Caputo: in attacco spazio al nuovo acquisto Cerri con Cambiaghi. Da segnalare che l’ultimo precedente in casa è terminato 4-0 per i bianconeri. 0-2 invece il punteggio della partita di andata al Castellani.

Alle 20.45 abbiamo poi in programma Milan–Bologna. A San Siro la sfida fra Pioli e Thiago Motta profuma d’Europa. Il Milan è reduce da 4 vittorie consecutive in campionato dove è in serie utile a 6 giornate. Leggera flessione per i felsinei che non vincono in campionato da 3 turni con score di 1 pareggio e 2 sconfitte. 45 punti in classifica per i rossoneri, che nelle ultime settimane hanno staccato decisamente la lotta per il quarto posto, sognano di avvicinarsi al duo formato da Inter e Juventus. 37 invece per il Bologna, che sta disputando, in termini di punti, la sua miglior stagione da fine anni ’90. Milan prova a replicare la vittoria della gara di andata con lo stesso schieramento visto contro l’Udinese: Pioli è ancora privo di Thiaw e Tomori. Pronti Gabbia e Kjaer ad agire da difensori centrali. Nel Bologna assente Posch squalificato, dall’inizio spazio a De Silvestri oppure a Corazza. Sempre out Ndoye.

Programma di giornata ricco anche in Serie B con ben 8 incontri in programma, anch’essi valevoli per la 22esima della serie cadetta. Cinque iniziano alle 14, mentre tre alle 16.15. Tra quelle più importanti troviamo Parma-Modena, con i gialloblu vogliosi di allungare in testa alla classifica. Il Como secondo ha un turno propizio contro l’Ascoli, terzultimo e sempre più in crisi di vittorie (è a secco da quattro turni). Sfida insidiosa per la Cremonese terza in classifica contro il Brescia, mentre il Venezia quarto vuole rialzarsi ospitando la Ternana. Molta attenzione anche alla sfida per i bassifondi di classifica tra Lecco e FeralpiSalò. A chiudere il tutto Pisa-Spezia.

Si gioca anche in Serie C. Un’agenda che propone alcuni anticipi del 23esimo turno dei vari gironi tra le 16.15 e le 20.45. Nel gruppo A l’Alessandria fanalino di coda fa visita all’Arzignano, la Pro Patria ospita l’Albinoleffe e la Fiorenzuola il Lumezzane. Nel girone B sfida da piani alti di classifica tra Pontedera e Perugia, il Sestri Levante e la Vis Pesaro giocano in trasferta, rispettivamente, a Pescara e a Chiavari con la Virtus Entealla. Piano ben più corposo nel girone C con 6 incontri, di cui spicca quello tra Potenza e la capolista Juve Stabia che può permettere alle Vespe di creare un vuoto tra sé e le inseguitrici.

Sono previsti inoltre alcune partite del campionato di Serie D, oltre a quello di Primavera 1. Si parte dalle ore 11 con Lazio-Genoa e il big match Milan-Roma, quindi alle ore 13 sono in programma le sfide tra Bologna e Cagliari e Torino e Inter. Chiude il programma giornaliero Fiorentina-Frosinone alle ore 15. Si gioca anche in Serie A femminile con Napoli-Inter alle ore 12.30 e Roma-Sampdoria alle ore 14.30.

Capitolo Nazionali con la Coppa d’Africa in primo piano. Rispettivamente alle ore 18 e 21 italiane vanno in scena il derby sudafricano Angola–Namibia ed il big match Nigeria–Camerun, due gare valide per gli ottavi di finale della competizione. Mercoledì sera la Namibia ha fatto la storia grazie al pareggio senza reti contro il Mali che l’ha aiutata a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta della AFCON per la prima volta dopo quattro tentativi. Diverso il discorso per la Namibia che, dopo aver vinto il Gruppo E con un convincente 2-0 contro il Burkina Faso, puntano ad estromettere dal torneo i meno esperti rivali. Non ha invece bisogno di presentazioni la partita tra Nigeria e Camerun, una delle sfide più sentite in assoluto. Le Super Aquile hanno passato il turno nel gruppo A da seconde, ma sola la differenza reti ha impedito loro di vincere il girone. Anche il Camerun si è qualificato come secondo classificato nel girone C con 4 punti, ma tutti si aspettavano sicuramente di più dai Leoni Indomabili. Per quanto riguarda i precedenti, la Nigeria è leggermente avanti nel parziale, ma l’ultimo match (un’amichevole del 2021) si è concluso con uno 0-0.

Tra i principali campionati europei, invece, partiamo dalla Liga che propone 4 incontri per la 22esima giornata. Alle 14 si incomincia con Real Sociedad-Vallecano. Si continua alle 16.15 con Real Madrid-Maiorca, match da cui i Blancos provano a strappare i tre punti per riprendere la testa della classifica e scavalcare il Girona. Alle 16.15 è quindi in programma la sfida di prestigio tra Barcellona e Villarreal con i blaugrana desiderosi di rilanciarsi in campionato e di accorciare sul duo di vetta. Chiude il programma di giornata Maiorca-Betis Siviglia alle ore 21.

Spostiamoci in Bundesliga dove anche qui si giocano 6 partite: cinque in contemporanea alle 15.30, una alle 18.30. Oltre a Brema-Friburgo, Hoffeneim-Heidenheim, Stoccarda-Lipsia e Wolfsburg-Colonia, spiccano soprattutto i match tra Augusta e Bayern Monaco e Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach, con gli uomini di Xabi Alonso vogliosi di proseguire la propria cavalcata in testa alla classifica, ai danni dei bavaresi, senza aver ancora subito una sconfitta.

Andiamo in Francia dove in Ligue 1 alle 17 si gioca Nizza-Metz, mentre alle 21 troviamo un incontro di ben maggiore prestigio tra l’Olympique Marsiglia di Rino Gattuso settimo in classifica ed il Monaco quarto a -1 dalla zona Champions. In Eredivise spazio alla 19esima giornata con in programma, tra le 18.45 e le 21, le partite Psv-Almere City, Waalwijk-Sparta Rotterdam, Excelsior-Utrecht ed Heracles-Ajax.

Capitolo, infine, coppa nazionale. Troviamo l’FA Cup in cui si continua a disputare il quarto turno con 6 sfide da dentro o fuori: Ipswich-Maidstone, Everton-Luton, Leeds-Plymouth, Leicester-Birmingham, Sheffield Utd-Brighton e Fulham-Newcastle.

SERIE A

15.00

18.00

20.45

COPPA D’AFRICA

21.00

Nigeria-Camerun

LIGA

16.15

LIGUE 1

21.00

Marsiglia-Monaco

BUNDESLIGA

15.30

SERIE B

14.00

16.15

SERIE C

16.15

Alessandria-Arzignano

Potenza-Juve Stabia

Pro Patria-AlbinoLeffe

18.30

Entella-Vis Pesaro

Fiorenzuola-Lumezzane

Monterosi Tuscia-Brindisi

Pescara-Sestri Levante

Pontedera-Perugia

20.45

Programma delle partite del 27 gennaio 2024

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP – PLAY OFF

Angola – Namibia 18:00

Nigeria – Camerun 21:00

ALGERIA LIGUE 1

Ben Aknoun – El Bayadh 15:30

Biskra – Chlef 16:00

JS Kabylie – US Souf 16:00

Belouizdad – Saoura 18:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Banfield – Huracan 01:15

Ind. Rivadavia – Independiente 01:15

San Lorenzo – Lanus 21:00

Platense – Boca Juniors 23:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United – WS Wanderers 07:00

Newcastle Jets – Wellington Phoenix 08:00

Central Coast Mariners – Brisbane Roar 09:45

BELGIO JUPILER LEAGUE

Kortrijk – Leuven 16:00

Charleroi – Club Brugge 20:45

Gent – Westerlo 20:45

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Pasto – Tolima 00:10

Alianza – Dep. Cali 02:20

Santa Fe – Envigado 22:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Grecia – Herediano 22:00

CROAZIA HNL

Osijek – Rudes 14:50

Istra 1961 – Din. Zagabria 17:00

FRANCIA LIGUE 1

Nizza – Metz 17:00

Marsiglia – Monaco 21:00

FRANCIA LIGUE 2

St. Etienne – Amiens 15:00

AC Ajaccio – Concarneau 19:00

Annecy – Pau FC 19:00

Auxerre – Guingamp 19:00

Caen – Troyes 19:00

Paris FC – Dunkerque 19:00

Quevilly Rouen – Grenoble 19:00

Rodez – Laval 19:00

Valenciennes – Bastia 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Osnabruck – Paderborn 13:00

Rostock – Elversberg 13:00

Wehen – Hertha 13:00

Dusseldorf – St. Pauli 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Bayern 15:30

Brema – Friburgo 15:30

Hoffenheim – Heidenheim 15:30

Stoccarda – RB Lipsia 15:30

Wolfsburg – Colonia 15:30

Leverkusen – Monchengladbach 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

RB Lipsia D – Freiburg D 12:00

Bayern D – Hoffenheim D 14:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Panetolikos – Lamia 16:30

Panserraikos – Volos 18:30

Kifisia – Aris 19:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Guastatoya – Zacapa 18:00

Coban Imperial – Malacateco 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham – Middlesbrough Posticipata

Millwall – Preston 16:00

Sunderland – Stoke 16:00

INGHILTERRA FA CUP

Ipswich – Maidstone 13:30

Everton – Luton 16:00

Leeds – Plymouth 16:00

Leicester – Birmingham 16:00

Sheffield Utd – Brighton 16:00

Fulham – Newcastle 20:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Ballymena – Loughgall 16:00

Coleraine – Glenavon 16:00

Crusaders – Glentoran 16:00

Linfield – Dungannon 16:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Lazio U19 – Genoa U19 11:00

Milan U19 – Roma U19 11:00

Bologna U19 – Cagliari U19 13:00

Torino U19 – Inter U19 13:00

Fiorentina U19 – Frosinone U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 – Entella U19 11:00

Pisa U19 – Pescara U19 11:00

Ternana U19 – Spezia U19 11:00

Monopoli U19 – Cesena U19 11:30

Alessandria U19 – Cittadella U19 12:30

AlbinoLeffe U19 – FeralpiSalò U19 14:30

Ascoli U19 – Perugia U19 14:30

Benevento U19 – Bari U19 14:30

Brescia U19 – Como U19 14:30

Cosenza U19 – Napoli U19 14:30

Palermo U19 – Salernitana U19 14:30

Renate U19 – Padova U19 14:30

Udinese U19 – Parma U19 14:30

Venezia U19 – Südtirol U19 14:30

Vicenza U19 – Cremonese U19 14:30

Reggiana U19 – Spal U19 15:00

ITALIA SERIE A

Atalanta – Udinese 15:00

Juventus – Empoli 18:00

Milan – Bologna 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Napoli D – Inter D 12:30

Roma D – Sampdoria D 14:30

ITALIA SERIE B

Como – Ascoli 14:00

Cremonese – Brescia 14:00

Modena – Parma 14:00

Südtirol – Cosenza 14:00

Venezia – Ternana 14:00

Bari – Reggiana 16:15

FeralpiSalò – Lecco 16:15

Pisa – Spezia 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Alessandria – Arzignano 16:15

Pro Patria – AlbinoLeffe 16:15

Fiorenzuola – Lumezzane 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Entella – Vis Pesaro 18:30

Pescara – Sestri Levante 18:30

Pontedera – Perugia 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Potenza – Juve Stabia 16:15

Monterosi Tuscia – Brindisi 18:30

Audace Cerignola – Crotone 20:45

Casertana – Latina 20:45

Giugliano – Picerno 20:45

Turris – ACR Messina 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Alba – Alcione Milano 14:30

Chieri – Chisola 14:30

Derthona FbC – Gozzano 14:30

Ligorna – Borgosesia 14:30

Fezzanese – Vado 15:00

Sanremese – Bra 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Caldiero Terme – Desenzano 14:30

Clivense – Villa Valle 14:30

Crema – Club Milano 14:30

Legnano – Pro Palazzolo 14:30

Varesina – USD Casatese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Sambenedettese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

USD Ragusa – Real Casalnuovo 15:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Puebla – Toluca 02:00

Tijuana – Guadalajara 04:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Jalapa – Esteli 22:00

OLANDA EREDIVISIE

PSV – Almere City 18:45

Waalwijk – Sparta Rotterdam 18:45

Excelsior – Utrecht 21:00

Heracles – Ajax 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Sp. Luqueno – Sol De America 22:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Melgar – Cusco 01:00

Sporting Cristal – ADT Tarma 21:00

Huancayo – Sport Boys 23:30

PORTOGALLO COPPA DI LEGA – PLAY OFF

Braga – Estoril 20:45

ROMANIA LIGA 1

UTA Arad – Sepsi Sf. Gheorghe 13:00

Otelul – Petrolul 16:00

Din. Bucuresti – Rapid Bucarest 19:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Fiorentino – Tre Fiori 15:00

Folgore – La Fiorita 15:00

Libertas – Faetano 15:00

Tre Penne – Cailungo 15:00

Domagnano – Murata 18:15

SCOZIA PREMIERSHIP

St. Mirren – Rangers 13:30

Celtic – Ross County 16:00

Hearts – Aberdeen 16:00

Kilmarnock – Hibernian 16:00

Livingston – Dundee FC 16:00

St. Johnstone – Motherwell 16:00

SPAGNA LALIGA

Real Sociedad – Vallecano 14:00

Las Palmas – Real Madrid 16:15

Barcellona – Villarreal 18:30

Maiorca – Betis 21:00

SPAGNA LALIGA2

Alcorcon – Saragozza 16:15

Cartagena – Amorebieta 16:15

R. Oviedo – Leganes 18:30

Levante – Tenerife 21:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lausanne Ouchy – Winterthur 18:00

Servette – Yverdon 18:00

Basilea – Young Boys 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Alanyaspor – Pendikspor 14:00

Adana Demirspor – Hatayspor 17:00

A cura di Gianmarco Apuzzo