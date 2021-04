Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 28 aprile 2021: in primo piano la Champions League con PSG-Manchester City

PARIGI – Champions League in primo piano quest’oggi con la seconda semifinale d’andata tra PSG e Manchester City: da una parte c’è la squadra di Pochettino che ha staccato il pass per questo turno eliminando il Bayern Monaco al termine di un doppio confronto stellare. In Ligue 1, i parigini sono reduci dal prezioso successo esterno contro il Metz ed in classifica occupano la seconda posizione con 72 punti, -1 dal Lille. Dall’altra parte troviamo la squadra di Guardiola che hanno centrato le semifinali, per la prima volta sotto la gestione del tecnico catalano, eliminando il Borussia Dortmund. I Citizens, inoltre, sono reduci dal successo in Coppa di Lega inglese contro il Tottenham ed in Premier League guidano saldamente la classifica con 77 punti, +10 sul Manchester United.

Sono soltanto due i precedenti in Champions League tra PSG e Manchester City e risalgono all’edizione 2015/2016, quarti di finale: spettacolare pareggio per 2-2 all’andata e successo della squadra inglese al ritorno. Le due squadre si sono affrontate anche nella fase a gironi di Coppa UEFA 2008/2009. Il Paris ha vinto 18 delle ultime 28 partite di UEFA Champions League (4 pareggi e 6 sconfitte). La sconfitta al ritorno contro il Bayern Monaco è stata appena la quinta nelle ultime 60 gare interne europee (38 vittorie e 17 pareggi), anche se tre sconfitte sono arrivate nelle ultime 10 partite. Il PSG ha perso tre delle ultime undici gare giocate contro squadre inglesi raccogliendo quattro successi e quattro pareggi. Il bilancio del Manchester City contro le squadre francesi è di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 19 gol segnati e 15 subiti. La squadra inglese ha segnato 56 gol nelle ultime 23 partite di UEFA Champions League; nelle ultime tre stagioni, il suo bilancio è 22 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con 72 gol segnati e 24 subiti. La squadra di Guardiola ha vinto 11 delle ultime 16 trasferte europee (3 pareggi e 2 sconfitte) ed entrambe le sconfitte sono arrivate in Inghilterra contro Liverpool e Tottenham. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

CHAMPIONS LEAGUE

21.00

SERIE C

15.00

UEFA > Champions League 2020/2021 > Semifinali

21:00 Paris Saint-Germain - Manchester City



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > Gruppo 1

02:30 Palmeiras - Independiente del Valle



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > Gruppo 2

02:30 Internacional - Deportivo Táchira



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > Gruppo 3

02:30 Boca Juniors - Santos FC



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > Gruppo 7



00:15



Flamengo RJ - Unión La Calera

LDU Quito - Vélez Sarsfield



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > Gruppo 8

00:15 Atlético Mineiro - América de Cali



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Gruppo A

02:30 Huachipato - 12 de Octubre de Itauguá



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Gruppo B

00:15 Bahia - BA - CD Guabirá



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Gruppo C

02:30 Arsenal de Sarandí - Ceará - CE



CONCACAF > CONCACAF Champions League 2021 > Quarti di finale

02:00 Atlanta United FC - Philadelphia Union

04:00 Toronto FC - Cruz Azul



AFC > AFC Cup 2021 > Playoff-Runde

Bengaluru FC - Abahani / Eagles



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021



13:00



KF Apolonia Fier - KS Kastrioti

KF Skënderbeu - KF Bylis Ballsh



16:00



FK Kukësi - KF Teuta Durrës

KF Laçi - FK Partizani

KF Tiranë - FK Vllaznia



Argentina > Copa Argentina 2020 > Sedicesimi di finale

20:10 Deportivo Madryn - Banfield



Australia > A-League 2020/2021

11:05 Central Coast Mariners - Brisbane Roar



Brasile > Campeonato Paulista 2021

02:30 São Bento - SP - Grêmio Novorizontino - SP



Brasile > Campeonato Sergipano 2021 Primeira Fase



21:00



Confiança - SE - Freipaulistano - SE

Lagarto - SE - Atlético Gloriense - SE



Cina > Super League 2021

12:00 Shanghai Port FC - Beijing Guoan

14:00 Dalian Pro - Hebei FC



Cipro > First Division 2020/2021 Abstieg

15:00 Enosis Neon Paralimni - Paphos FC

17:00 Doxa Katokopias - Karmiotissa Polemidion



Croazia > 2. HNL 2020/2021



17:00



NK Croatia Zmijavci - NK Dugopolje

NK Opatija - Hrvatski Dragovoljac

15:00 Dinamo Zagreb II - NK Osijek II



Croazia > Nogometni Kup 2020/2021 > Semifinali

18:00 Dinamo Zagabria - HNK Gorica



Francia > Ligue 2 2020/2021

19:00 USL Dunkerque - Amiens SC



Francia > National 2020/2021

18:00 US Orléans - FC Villefranche Beaujolais



Galles > Premier League 2021 Championship

20:45 Bala Town - Connah's Quay Nomads



Georgia > Erovnuli Liga 2021

14:30 FC Telavi - Lokomotiv Tbilisi

16:30 Dila Gori - FC Samtredia



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021

18:30 SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen



Germania > 3. Liga 2020/2021

19:00 Dynamo Dresden - MSV Duisburg



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd

Eintracht Frankfurt II - Würzburger Kickers

12:00 FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken

13:00 1. FC Köln - Bayern München II

18:00 1. FFC 08 Niederkirchen - SG 99 Andernach



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Nord

VfL Wolfsburg II - BV Cloppenburg

11:00 Turbine Potsdam II - Bor. Mönchengladbach

13:30 Borussia Bocholt - RB Leipzig

14:00 SV Berghofen - FC Carl Zeiss Jena

18:30 Arminia Bielefeld - FSV Gütersloh 2009



Grecia > Super League 2 2021 Aufstieg



14:30



Ionikos Nikea - Levadiakos

Xanthi FC - Chania Kissamikos

Ergotelis - Diagoras Rhodos



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Clausura > Interzona

21:00 Sanarate - Xelaju MC



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Clausura



03:00



Olimpia - Marathón

Honduras Progreso - Real de Minas

Lobos UPNFM - Vida

Platense - Motagua

Real España - Real Sociedad



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021

16:00 KÍ Klaksvík - HB Tórshavn

17:00 TB Tvøroyri - B36 Tórshavn



20:00



07 Vestur - EB/Streymur

B68 Toftir - ÍF Fuglafjørður

NSÍ Runavík - Víkingur



Italia > Serie C Girone A 2020/2021

15:00 Pontedera - Pro Vercelli



Italia > Serie C Girone C 2020/2021

15:00 Cavese - Turris



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



15:00



Casale - Derthona

Vado - Citta di Varese



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



15:00



Porto Tolle - AC Belluno

Trento Calcio 1921 - Clodiense



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



15:00



Ghivizzano Borgo - Mezzolara

Seravezza - Rimini

Correggese - Bagnolese



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



15:00



Badesse Calcio - Montevarchi

Montespaccato - Robur Siena



Italia > Serie D Girone F 2020/2021



15:00



Olympia Agnonese - ASD Pineto Calcio

Porto Sant'Elpidio - Montegiorgio Calcio



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



15:00



ASD Carbonia Calcio - Team Nuova Florida

Latina - Cassino Calcio 1924



Italia > Serie D Girone H 2020/2021



15:00



US Bitonto - Team Altamura

ACD Nardò - Città di Fasano

Aversa Normanna - Taranto FC



Italia > Serie D Girone I 2020/2021

15:00 ASD San Luca - Licata



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

11:00 Torino - Empoli



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021

15:00 AC Reggiana 1919 - US Cremonese

11:30 Benevento Calcio - US Salernitana 1919



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2020/2021 > Finale

18:00 Fiorentina - Lazio



Kazakhstan > Premier Liga 2021

11:00 Kaspiy Aktau - Tobyl Kostanay

13:00 FK Astana - FK Akzhayik

14:00 FK Taraz - FK Aktobe

16:00 FK Arys - FK Atyrau



Kuwait > Premier League 2020/2021 Championship



21:00



Al Shabab - Al Sahel

Kazma SC - Khaitan SC



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021



19:30



Etzella Ettelbruck - Union Titus Pétange

FC Differdange 03 - UNA Strassen

Swift Hesperange - FC Wiltz 71

US Hostert - RM Hamm Benfica

Jeunesse Esch - RFCU Luxemburg

US Mondorf - Progrès Niedercorn

FC Rodange 91 - F91 Dudelange

Victoria Rosport - CS FOLA Esch



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021



13:00



Akademija Pandev - FK Renova

FK Belasica - Sileks Kratovo

FK Borec - Vardar Skopje

FK Rabotnički - KF Shkëndija 79

Makedonija GP - FK Pelister

FC Struga - KF Shkupi



Polonia > I Liga 2020/2021



16:00



Sandecja Nowy Sącz - Resovia Rzeszów

OKS Stomil Olsztyn - Korona Kielce



17:00



Odra Opole - Chrobry Głogów

Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia

17:40 ŁKS Łódź - Radomiak Radom

20:00 Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Puszcza Niepołomice



Repubblica Ceca > Pohár FAČR 2020/2021 > Quarti di finale

14:00 Sigma Olomouc - Slavia Praha



Repubblica Ceca > Pohár FAČR 2020/2021 > Semifinali

17:00 Viktoria Plzeň - FK Teplice



Romania > Liga 1 2020/2021 Relegation

13:00 Chindia Târgoviște - Astra Giurgiu



Romania > Liga 1 2020/2021 Championship

15:30 Sepsi OSK - Academica Clinceni

18:00 CFR Cluj - FC Botoşani



Russia > 1. Division 2020/2021

13:00 Spartak Moskva 2 - Fakel Voronezh

13:30 FK Tom Tomsk - FK Chayka

15:00 Irtysh Omsk - SKA-Khabarovsk

16:00 Alania Vladikavkaz - FK Krasnodar 2

16:30 Volgar Astrakhan - Shinnik Yaroslavl



17:00



Dinamo Bryansk - Veles Moskva

Krylia Sovetov - Torpedo Moskva

FK Neftekhimik - Baltika Kaliningrad

Tekstilshchik Ivanovo - Akron Tolyatti



18:00



FK Chertanovo - FK Orenburg

FK Nizhny Novgorod - Enisey Krasnoyarsk



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Platzierungsrunde

11:00 FK Chertanovo - Akademiya Konopleva



12:00



FC Ural - Rotor Volgograd

FK Tambov - FK Khimki



13:00



FK Ufa - Dinamo Moskva

Uor-5 Egorievsk - Arsenal Tula



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Finale



12:00



Rubin Kazan - FK Rostov

Lokomotiv Moskva - Akhmat Grozny

FK Strogino Moskva - PFC Sochi

13:00 CSKA Moskva - FK Krasnodar

16:00 Zenit St. Petersburg - Spartak Moskva



Serbia > Super Liga 2020/2021



18:00



OFK Bačka - FK Zlatibor

FK Čukarički-Stankom - Mladost Lučani

FK Novi Pazar - FK Voždovac



Slovacchia > Slovensky Pohar 2020/2021 > Semifinali

15:30 FK Košice - MŠK Žilina



Slovenia > Pokal Slovenije 2020/2021 > Quarti di finale

15:00 NK Drava Ptuj - FC Koper

17:30 NK Nafta - Olimpija Ljubljana



Spagna > Primera División 2020/2021

19:00 Athletic Bilbao - Real Valladolid



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda RFEF

17:00 Club Portugalete - SD Ejea



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Primera RFEF

17:00 Racing Santander - CA Osasuna B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda RFEF

16:30 Espanyol Barcelona B - Peña Deportiva



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Primera RFEF

19:00 UE Llagostera - CF La Nucía



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021

12:00 Madrid CFF - FC Barcelona



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



15:00



Kaizer Chiefs - Chippa United

Tshakhuma FC - Bloemfontein Celtic



17:00



Baroka FC - TS Galaxy

Cape Town City FC - AmaZulu FC

Mamelodi Sundowns - Golden Arrows



Svizzera > Promotion League 2020/2021

19:30 FC Bavois - AC Bellinzona



Svizzera > Femminile Women's Super League 2020/2021

20:00 Lugano Femminile - BSC Young Boys



Turchia > SüperLig 2020/2021



15:00



Göztepe - Trabzonspor

Fatih Karagümrük SK - Antalyaspor

Kayserispor - Denizlispor



19:30



Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Galatasaray - Atiker Konyaspor



Turchia > 2. Lig Beyaz 2020/2021



14:00



Afjet Afyonspor - Uşakspor

Ankara Demirspor - Kahramanmarasspor

Yeni Çorumspor - Zonguldak Kömürspor

Ergene Velimeşe - 24 Erzincanspor

Inegölspor - Şanlıurfaspor

Kocaelispor - Hacettepe

Manisa FK - Gümüşhanespor

Niğde Anadolu FK - Hekimoğlu Trabzon

Sancaktepe Belediye - Amed SK



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2020/2021

12:30 Sivas Belediyespor - Pendikspor



14:00



1922 Konyaspor - Kırklarelispor

Bayburt İl Özel İdare - Kırşehir Belediyespor

Elazığspor - BAKspor

Etimesgut Belediyespor - Pazarspor

Eyüpspor - Tarsus Idman Yurdu

Karabükspor - Karacabey Birlikspor

Kastamonuspor - Van BBSK

Serik Belediyespor - Bodrum Belediye

Turgutluspor - Sakaryaspor



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021

16:00 Olimpik Donetsk - Zorya Lugansk

18:00 FK Lviv - Rukh Lviv



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021 Challenge Cup > East Division

01:00 Washington Spirit - NJ/NY Gotham FC



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021 Challenge Cup > West Division

04:00 OL Reign - Chicago Red Stars



Vietnam > V.League 1 2021



12:00



FLC Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai

SHB Đà Nẵng FC - Sài Gòn FC

13:00 Hải Phòng FC - Sông Lam Nghệ An

14:15 Hà Nội FC - Binh Dinh