Elenco delle partite previste per oggi martedì 29 novembre 2022: al via la terza giornata per il Gruppo A e B, turno infrasettimanale in Lega Pro

Archiviata la seconda giornata, il Mondiale 2022 presenta l’ultimo turno della fase a gironi per il Gruppo A e B. Le gare si giocheranno alle ore 16 e 20 e in entrambi i giorni è ancora aperto i discorso qualificazione per quasi tutte le squadre. In Italia ci sarà da una parte il turno infrasettimanale di Lega Pro per il girone B mentre dall’altra c’è la gara di Coppa Italia Femminile tra Arezzo e Roma. Prosegue anche la Coppa di Lega portoghese con Santa Clara – Oliveirense alle 21.45 così come si gioca il campionato in Slovenia e un recupero in Liga 1 rumena.

Prima di andare ad analizzare le 4 partite in programma oggi chiudiamo il cerchio per la seconda giornata. Nel gruppo G in Brasile ha superato 1-0 la Svizzera grazie al gol di Casemiro nella ripresa firmando così il suo passaggio anticipato agli ottavi di finale nonché buona possibilità di ottenere il primo posto. Spettacolare pareggio per 3-3 tra Camerun e Serbia che nell’ultimo turno si giocheranno la qualificazione ma sarà per loro necessario vincere l’incontro e sperare nell’altra partita. Nel gruppo H invece é il Portogallo a far festa e con il 2-0 sull’Uruguay archivia il passaggio di ottavi di finale nonché con relativa certezza il primo posto nel girone. Dall’altra parte il Ghana supera la Corea del Sud 3-2 facendo grandi passi avanti verso la qualificazione. Nel prossimo turno infatti con l’Uruguay potrebbe bastare un pari mentre la Corea del Sud cercherà di centrare successo con il Portogallo con l’orecchio alla partita del Ghana.

Passiamo invece alle partite in programma martedì 29 novembre nella prima fascia di orario troviamo le due partite nel gruppo A da una parte l’Olanda sfida il Qatar che ha già salutato il mondiale visto che si trova a zero. La nazionale di van Gaal che pur non entusiasmando si trova a punteggio pieno e sarà qualificata con un semplice di pareggio. Molto più complicata la situazione invece tra Ecuador e Senegal che si portano un solo punto di distacco pertanto la squadra africana sarà costretta a vincere per conquistare almeno il secondo posto.

Alle ore 20:00 in campo il gruppo B da una parte c’è la suggestiva sfida tra Galles e Inghilterra e dall’altra proviamo l’Iran contro gli USA. Nel primo incontro sarà un’impresa ardua per i gallesi riuscire a centrare la qualificazione perchè anche in caso di successo si vedrà la differenza punti. La combinazione più favorevole sarebbe quella di trovarsi a pari merito con l’Iran che ha una differenza reti attualmente analoga. Altri scenari sarebbero negativi in quanto dovrebbe far affidamento a differenza punti con Inghilterra che al momento ne ha 6 di più. Molto più equilibrata sembra essere la sfida tra la seconda partita con gli iraniani che hanno a disposizione due risultati su tre per stare davanti agli USA anche se dovranno fare i conti con il risultato dell’altra partita. Situazione diversa per gli Stati Uniti a cui non può bastare il pareggio ma che in caso di successo avrebbero la certezza di passare il turno.

Questa giornata torna la Serie C con il turno infrasettimanale relativo a girone B il programma si aprirà alle ore 13 con Alessandria Olbia quindi nel pomeriggio tre partite alle ore 17:30. La più interessante sulla carta é Carrarese Ancona tra due squadre che sognano non soltanto migliorare la loro posizione zona play-off ma di rosicchiare punti nelle prime posizioni. L’Entella attualmente seconda in classifica assieme al Gubbio giocherà a Pontedera mentre in serata la capolista Reggiana a Porto Recanati, il Gubbio sempre nelle Marche a Pesaro. Tra le altre squadre in corsa ricordiamo il Siena che può vantare di turno casalingo contro la Fermana che tuttavia è in ripresa dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno in casa contro la Lucchese. Si gioca anche in Algeria, Armenia e non mancheranno le amichevoli tra nazionali giovanili dove spicca Ungheria – Italia under 17 delle ore 15.

MONDIALI

16:00

20:00

LEGA PRO

17:30

21:00

Lucchese-Cesena

Recanatese-Reggiana

Siena-Femana

Vis Pesaro-Gubbio

Programma delle partite del 29 novembre 2022

ALGERIA LIGUE 1

Arba – Khenchela 15:00

Belouizdad – Constantine 15:00

Biskra – JS Kabylie 15:00

Chlef – El Bayadh 15:00

Magra – USM Alger 15:00

MC Alger – Paradou 15:00

Saoura – Chelghoum 18:00

Setif – Oran 18:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – Alashkert 11:00

BKMA – Shirak 13:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Dire Dawa – Wolkite Ketema 14:00

Sidama Bunna – Fasil Kenema 17:00

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Arezzo D – Roma D 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Alessandria – Olbia 13:00

Carrarese – Ancona 17:30

Pontedera – Entella 17:30

Torres – Fiorenzuola 17:30

Lucchese – Cesena 21:00

Recanatese – Reggiana 21:00

Rimini – Imolese 21:00

San Donato – Montevarchi 21:00

Siena – Fermana 21:00

Vis Pesaro – Gubbio 21:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Repubblica Ceca U18 – Emirati arabi uniti U18 10:00

Malta U19 – Polonia U19 12:30

Ungheria U17 – Italia U17 15:00

Israele U18 – Germania U18 16:00

Portogallo U19 – Germania U19 18:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Koge (Den) – B.93 (Den) 11:00

Ostrava B (Cze) – Kvitkovice (Cze) 11:00

Dusseldorf (Ger) – Graafschap (Ned) 12:15

QPR (Eng) – Livingston (Sco) 14:00

Besiktas (Tur) – Istanbulspor (Tur) 17:00

Zeljeznicar (Bih) – Konyaspor (Tur) 18:00

Sturm Graz (Am) (Aut) – Graficar Beograd (Srb) 19:00

MONDO MONDIALI

Ecuador – Senegal 16:00

Olanda – Qatar 16:00

Galles – Inghilterra 20:00

Iran – USA 20:00

PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Santa Clara – Oliveirense 21:45

ROMANIA LIGA 1

Chindia Targoviste – Univ. Craiova 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Gorica – Tabor Sezana 14:00

Maribor – Bravo 18:00