Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 3 gennaio 2024: in Francia c’è PSG-Tolosa in Italia ottavo in casa per Atalanta e Roma, in Spagna spicca Girona-Atletico Madrid

Mercoledì 3 gennaio in primo piano la Supercoppa di Francia. Alle ore 20:45 scenderanno in campo Paris Saint-germain e Tolosa per la gara secca tra la vincitrice della Ligue 1 e la vincitrice della Coppa. Favori del pronostico tutti per i parigini che stanno attraversando un periodo straordinario di forma in campionato e che sembrano poter far un boccone dell’avversario in questa quarantasettesima edizione del Trofeo. Lo stesso era il programma quest’estate ma per questione logistiche è stato posticipato. La squadra del Tolosa di contro attraversa un periodo non buono con appena 14 punti conquistati in 17 partite . Non vincola dal primo ottobre in campionato e causa anche degli impegno in Europa League si è ritrovata a fronteggiare due competizioni con una rosa probabilmente non abbastanza profonda.

Indice



Prosegue la Coppa Italia con altri due ottavi di finale. Ricordiamo che al momento hanno conquistato l’accesso ai quarti Bologna e Fiorentina che si incroceranno mentre nella giornata di ieri il Milan ha superato agevolmente il Cagliari; altra squadra già qualificata é la Lazio. Alle ore 18:00 l’Atalanta incontra in casa il Sassuolo, la vincente di questa sfida andrà ad affrontare il Milan. Alle ore 21 invece la Roma ospita la Cremonese. Per il giallorossi c’è l’occasione, in caso di vittoria, di ritrovarsi il derby con la Lazio ai quarti di finale.

Si gioca anche in Spagna dove la Liga ha aperto il suo diciannovesimo turno con alcuni incontri disputati nella giornata di ieri. In questa giornata sono previsti quattro incontri a partire dalle ore 17:00 con Granada-Cadice. Tra le partite delle 19:15 troviamo quella della casalinga del Real Madrid contro il Maiorca mentre alle ore 21:30 il Girona ospita l’Atletico Madrid nel big match di giornata. Ricordiamo che il Real Madrid e Girona solo appaiati in vetta con 45 punti mentre l’Atletico Madrid insegue assieme a Barcellona al 38. Si gioca la partita di Supercoppa anche in Tunisia dove alle ore 19 scenderanno in campo Esperance Tunis e CS Sfaxien.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

COPPA ITALIA

18.00

21.00

SUPERCOPPA DI FRANCIA

20.45

LIGA

19.15

21.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 3 gennaio 2024

ALGERIA LIGUE 1

Setif – Belouizdad 18:00

FRANCIA SUPERCOPPA

PSG – Tolosa 20:45

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Humble Lions – Portmore 21:00

Lime Hall Academy – Mount Pleasant 21:00

Vere United – Dunbeholden 21:00

Tivoli – Montego Bay 21:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Asteras T. – Aris 15:00

Lamia – Olympiakos 16:00

AEK – Volos 18:00

PAOK – OFI Crete 19:00

Panathinaikos – Giannina 20:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Zob Ahan – Gol Gohar 12:30

Foolad – Nassaji Mazandaran 15:15

ISRAELE LIGAT HA’AL

Hapoel Jerusalem – M. Petach Tikva 18:00

H. Tel Aviv – Sakhnin 18:45

Ashdod – M. Tel Aviv 19:00

H. Petah Tikva – M. Haifa 19:15

ITALIA COPPA ITALIA

Atalanta – Sassuolo 18:00

Roma – Cremonese 21:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Wydad – Raja Casablanca 16:00

Mouloudia Oujda – FUS Rabat 18:00

Maghreb Fez – Chabab Mohammedia 20:00

Tanger – Renaissance Zemamra 20:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Necaxa (Mex) – Zacatecas Mineros (Mex) 22:00

SPAGNA LALIGA

Granada – Cadice 17:00

Celta Vigo – Betis 19:15

Real Madrid – Maiorca 19:15

Girona – Atl. Madrid 21:30

TUNISIA SUPERCOPPA

Esperance Tunis – CS Sfaxien 19:00