Elenco delle partite previste per oggi lunedì 6 dicembre 2021: Empoli-Udinese e Cagliari-Torino chiudono la 16esima. Trasferta per l’Arsenal e Athletic Bilbao in Inghilterra e Spagna

Giornata di posticipi quella di lunedì 6 dicembre in particolare in Italia, Inghilterra e Spagna. Partiamo dal nostro paese focalizzando l’attenzione su i due incontri che chiudono la sedicesima giornata di Serie A. Alle 18.30 si parte con Empoli – Udinese, due squadre molto ostiche che si daranno battaglia senza esclusioni di colpi. I toscani dopo il successo casalingo in rimonta nel derby con la Fiorentina e il pari strappato a Torino sotto di due gol punta ai tre punti con il tecnico Andreazzoli che ha sottolineato come se da un lato la squadra sa interpretare bene le partite dall’altro dovrà farlo in maniera più compiuta. “L’Udinese ha un modo di interpretare le partite con le proprie particolarità. Andremo a cercare le contromisure, come sempre fatto a seconda dell’avversario che abbiamo davanti: se riusciremo a farlo potremo dire di aver fatto ancora qualche passettino in avanti, per completare qualche percorso di crescita e maturazione che stiamo portando avanti fin dall’inizio” ha dichiarato in conferenza stampa. Dall’altra parte c’è Gotti che dopo la partita con la Lazio è andato a focalizzare l’attenzione sulla correzione delle cose che non sono andate bene, in particolare nella fase difensiva. Al Castellani si aspetta una gara molto intensa dove si correrà molto in mezzo al campo: “In questo Empoli si riconoscono alcune delle idee dell’allenatore che abbiamo visto in questi anni. Però bisogna dire che, essendo una squadra composta da giocatori diversi, non è l’Empoli di due/tre anni fa di Andreazzoli. Ha caratteristiche diverse che cerca di sfruttare in un altro modo e le matrici del gioco sono proprie di questa squadra di questo anno“. Capitolo formazioni i toscani potrebbero rivedersi con una formazioni molto simili a quella di Torino con Henderson ancora in vantaggio su Bajrami e con Marchizza in ballottaggio per una maglia con Parisi. Assente Becao tra i bianconeri che dovranno fare anche a meno di Molina e Walace squalificato e dunque spazio a Soppy e Arslan. Alle 20.45 si gioca invece Cagliari – Torino con i sardi con un solo punto raccolto nelle ultime 5 giornate. Affronteranno tuttavia un Toro rabbioso solo la sconfitta di Roma e la vittoria sfumata con l’Empoli. Un paio di dubbi tra la difesa con Godin rientrante che potrebbe prendere il posto di Ceppitelli e Strootman con Grassi a centrocampo. Senza Singo gli ospiti con Vojvoda dal primo minuto e due dubbi: il primo tra Zima e Izzo e il secondo tra Praet e Linetty. Mazzarri ha evidenziato come nonostante i risultati non siano arrivati la squadra sta crescendo e c’è stato più tempo per lavorare sul campo. Da migliorare la fase difensiva e saper meglio interpretare alcune situazioni chiave del match. Parlando della sua ex squadra: “Una squadra forte che sta dimostrando di avere qualità importanti. Noi dovremo essere bravi a fare quanto prepariamo, con intensità e caparbietà, speriamo anche di avere un po’ di fortuna in più per evitare le brutte beffe che ci sono costate troppi punti soprattutto in alcune gare casalinghe di questa stagione. Il Torino per me rappresenta il ricordo di un’avventura molto bella, come tutte le cose è poi finita ma non si può dimenticare quello che abbiamo fatto insieme”.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

18.30

20.45

LEGA PRO

21.00

PRIMAVERA 1

15.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

POSTICIPI IN EUROPA: SI GIOCA IN PREMIER LEAGUE E LIGA

Alle 21.00 per la Premier League trasferta per l’Arsenal in casa dell’Everton in piena crisi, appena un punto raccolto nelle ultime cinque uscite (rischia qualcosa la panchina di Rafa Benitez) mentre la squadra di Mikel è a caccia di continuità nei risultati e in particolare in trasferta dova ha raccolto appena 2 vittorie e un pareggio. Nella Liga stesso orario per Getafe – Athletic Bilbao: segnali di risveglio per la penultima della classe che però nelle ultime due uscite ha inflitto un poker al Cadice nello scontro diretto e preso un buon punto in casa del Maiorca. Bilbao in crisi di identità con nessun successo nelle ultime 5 gare e alta classifica che inizia ad allontanarsi.

BIG MATCH AVELLINO-BARI E LA PRIMAVERA 1

Si chiude alla grande la Lega Pro il posticipo del girone C tra Avellino e Bari. L’ultima sconfitta dei biancorossi arriva proprio dalla Campania quando fu la Juve Stabia a imporsi per 1-0. Quindi tre successi consecutivi e vetta ancora al sicuro con +4 sul Palermo e questo scontro diretto. I campani possono portarsi a -6 in caso di successo e balzare in terza posizione. Un buon ruolino di marcia con 3 vittorie e due pareggi nelle ultime 5. Fari puntati su Riccardo Maniero che ha già fatto gol da ex (dove ha realizzato 19 gol su 70 presenze). Parliamo di una sfida del 18 novembre 2017 quando realizzò una rete al 97esimo anche se non fu un gol che non incise sul punteggio finale. Per il Campionato Primavera 1 si gioca alle ore 15 il posticipo Genoa – Hellas Verona.

CALCIO IN SUD AMERICA E RESTO DEL MONDO

Si è già aperto il programma di Liga Profesional argentina con Indipendiente – San Lorenzo già in campo e analogo discorso per la Serie A brasiliana con Ceara – America MG. Si gioca anche il quadrangolare in Colombia, Costa Rica e i playoff in Ecuador. In Venezuela prosegue la seconda fase della Primera Division mentre in Asia in campo per la AFF Suzuki Cup. In Europa c’è anche la Ligue 2, Liga2, FA Cup e altri campionati mentre per le nazionali nuova giornata di FIFA Arab Cup dove spicca Tunisia – Emirati Arabi Uniti per la 3° giornata.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 6 DICEMBRE 2021

ARABIA SAUDITA DIVISION 1

Al Orubah – Al-Kawkab 13:20

Al-Sahel – Al Kholood 15:25

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

River Plate – Defensa y Justicia 01:30

Aldosivi – Argentinos Jrs 23:15

ASIA AFF SUZUKI CUP

Cambogia – Malesia 10:30

Laos – Vietnam 13:30

AZERBAIJAN FIRST DIVISION

Gabala 2 – Lokbatan 11:00

Moik Baku – Kapaz 11:00

Zaqatala – SumQayit 2 11:00

BRASILE SERIE A

Athletico-PR – Palmeiras 23:00

Sao Paulo – Juventude 23:00

BULGARIA PARVA LIGA

Cherno More – CSKA 1948 Sofia 13:30

Arda – Tsarsko Selo 15:45

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS

Herediano – Saprissa 02:30

CROAZIA 1. HNL

Istra 1961 – Slaven Belupo 18:00

ECUADOR LIGA PRO – PLAY OFF

Ind. del Valle – Emelec 01:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Ethiopia Bunna – Defence Force 13:00

Jimma Aba Jifar – Bahir Dar Kenema 16:00

FRANCIA LIGUE 2

Niort – Tolosa 20:45

GRECIA SUPER LEAGUE

Lamia – Giannina 18:30

INDONESIA LIGA 1

Bhayangkara Solo – Persela 14:45

INGHILTERRA FA CUP

Boreham Wood – St. Albans 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton – Arsenal 21:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Haifa – H. Beer Sheva 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Genoa U19 – Verona U19 15:00

ITALIA SERIE A

Empoli – Udinese 18:30

Cagliari – Torino 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Avellino – Bari 21:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

Atlas – U.N.A.M. 02:00

MONDO FIFA ARAB CUP

Siria – Mauritania 16:00

Tunisia – Emirati arabi uniti 16:00

Oman – Bahrain 20:00

Qatar – Iraq 20:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA – VINCITORI

Diriangen – Managua FC 01:00

OLANDA EERSTE DIVISIE

Jong Ajax – FC Emmen 20:00

Jong AZ – Excelsior 20:00

Jong PSV – Graafschap 20:00

Jong Utrecht – Den Haag 20:00

POLONIA DIVISION 1

Sandecja – Odra Opole 18:00

ROMANIA LIGA 1

FC Arges – Gaz Metan 16:30

Botosani – Univ. Craiova 19:30

RUANDA PREMIER LEAGUE

Gorilla – Etincelles 14:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnik – Radnicki 1923 14:00

Cukaricki – Kolubara 16:00

TSC Backa Topola – Radnicki Nis 18:00

SPAGNA LALIGA

Getafe – Ath. Bilbao 21:00

SPAGNA LALIGA2

Saragozza – Eibar 16:00

Cartagena – Tenerife 18:15

Girona – Leganes 21:00

TURCHIA SUPER LIG

Goztepe – Gaziantep 18:00

Konyaspor – Yeni Malatyaspor 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 – Ch. Odessa 18:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Cerrito – Liverpool M. 01:15

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – SECONDA FASE

La Guaira – Monagas 00:50