Elenco delle partite previste per oggi lunedì 9 maggio 2022: si gioca il posticipo della 36esima giornata in Serie A, Eredivisie e Liga Portugal

Si apre una nuova settimana con il posticipo tra Fiorentina e Roma delle 20.45 in primo piano. Si chiude una 36esima giornata di Serie A che ha regalato forti emozioni aprendo e chiudendo con le milanesi: i nerazzurri sembravano imbeccati nella giornata storta (sulla falsariga di quella tremenda sconfitta casalinga con il Sassuolo) sul 0-2 con l’Empoli e chiudono con un trionfale 4-2, i rossoneri vanno sotto a Verona e calano un tris dal sapore di scudetto. E poi come non ricordare la rocambolesca sfida tra Venezia e Bologna che tiene ancora appeso a un filo la squadra lagunare e il pari al 99esimo del Cagliari che rischia di crollare a Salerno. Una cosa salvezza che potrebbe ancora regalare colpi di scena e anche Sampdoria e Spezia non sono ancora al sicuro. Poi c’è la corsa all’Europa, quei 3 posti per 4 squadre separate da una manciata di punti. Lazio e Atalanta hanno già dato la loro risposta mentre questa sera toccherà alla squadra viola che si gioca tutto contro i giallorossi. Del match parleremo di seguito in maniera più approfondita. Scorriamo i principali appuntamenti del giorno restando in Italia dove si giocano ben tre incontri del Campionato Primavera 1 a partire dalle ore 14 con Fiorentina – Sampdoria quindi alle 16 c’è Torino – Atalanta e il derby Inter – Milan alle ore 17. Nella notte invece già in campo in particolare la Serie A brasiliana con la capolista Corinthians che gioca in casa del Bragantino mentre il Santos ospita il Cuiaba. Si gioca anche Colombia, Cile, Messico e Paraguay tra gli altri. Nel corso della giornata troveremo per l’A-League Melbourne City – Wellington Phoenix alle 11.05 mentre per l’Eredivisie si gioca lo spareggio tra Graafschap e Eindhoven mentre nella Liga 2 grande attesa per la sfida delle ore 21 tra Girona e Tenerife ovvero la 5° contro la 4° in classifica, punti molto pesanti in ottica playoff promozione alla luce del fatto che mancheranno solo due giornate alla fine una volta conclusa questa.

SERIE A

20:45

FIORENTINA – ROMA, GARA CHIAVE PER L’EUROPA

Italiano ha fatto un appello alla tifoseria viola dicendo che “serve il Franchi delle grandi occasioni”. Nella gara con la Roma, snodo fondamentale della stagione ci sarà una straordinaria cornice di pubblico. Basti pensare ai circa 10mila biglietti già venduti dove aggiungere i 12mila abbonati e i 2mila supporters giallorossi. Non saranno della partita Odriozola e Sottil e questo dovrebbe portare il tecnico a optare per Venuti in difesa mentre in avanti verso la conferma del trio Gonzalez, Cabral, Ikoné con Saponara pronto a giocarsi la maglia con quest’ultimo. Dovrebbe essere arruolabile dal primo minuto Bonaventura, in caso negativo spazio a Maleh. Sarà una fase decisiva per la Roma che in meno di un mese si gioca un’intera stagione. Da una parte questa gara di Firenze dove sono vietati passi falsi, dell’altra amministrare al meglio le energie in vista della finale di Conference League con il Feyenoord. Il morale alto sicuramente è un fattore positivo e non dovrebbero esserci stravolgimenti nello scacchiere tipo. In difesa potrebbe esserci tuttavia un piccolo turn over con Ibanez possibile indiziato a restare a riposo a favore di Kumbulla mentre non dovrebbero esserci novità negli altri ruoli con Cristante in vantaggio su Veretout così come Zalewski su El Shaarawy. In avanti Lorenzo Pellegrini a ispirare Zaniolo e Abraham. Unico assente di Firenze dovrebbe essere Mkhitaryan che dovrebbe recuperare per la finale di Tirana. Complessivamente sono 165 i precedenti tra le due squadra con 48 successi viola, 60 pareggi e 57 successi giallorossi. Secondo precedente tra i due tecnici che si sono affrontati nella gara di andata che ha visto vincere la Roma per 3-1.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 9 MAGGIO 2022

ALBANIA SUPER LEAGUE

Din. Tirana – Skenderbeu 16:45

Teuta – Egnatia 16:45

Vllaznia – Kukesi 19:45

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

River Plate – Platense 02:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Pyunik – Van 14:00

Ararat-Armenia – Noah 17:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City – Wellington Phoenix 11:05

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Sumqayit – Shamakhi 15:30

Gabala – Neftci Baku 17:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Blooming – Oriente Petrolero 01:30

BRASILE SERIE A

Fortaleza – Sao Paulo 00:00

Juventude – Internacional 00:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Coquimbo – Huachipato 02:00

Cobresal – Everton 21:00

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Doxa – Achnas 18:00

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Anorthosis – Paphos 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Millonarios – Tolima 01:10

Petrolera – Once Caldas 03:15

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Alajuelense – Herediano 01:00

San Carlos – Cartagines 02:00

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Viborg – Vejle 19:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Guayaquil City – Barcellona SC 02:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Eastern Company – Arab Contractors 16:00

Pharco – Future FC 18:30

El Gaish – National Bank Egypt 21:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Sidama Bunna – Fasil Kenema 09:00

Wolkite Kenema – Addis Ababa Ketema 15:00

GEORGIA CRYSTALBET EROVNULI LIGA

Samgurali – Telavi 14:30

Gagra – Loco. Tbilisi 19:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Tractor-Sazi – Havadar SC 14:00

Fajr Sepasi – Naft M.I.S 16:00

Zob Ahan – Persepolis 16:00

Nassaji Mazandaran – Mes Rafsanjan 17:00

Gol Gohar – Aluminium Arak 17:30

Esteghlal F.C. – Shahr Khodrou 18:10

Peykan – Sepahan 18:30

Sanat-Naft – Foolad 18:30

IRAQ SUPER LEAGUE

Baghdad – Al Quwa Al Jawiya 15:00

IRLANDA PREMIER DIVISION

Derry City – St. Patricks 20:45

Shamrock Rovers – Sligo Rovers 20:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Fiorentina U19 – Sampdoria U19 14:00

Torino U19 – Atalanta U19 16:00

Inter U19 – Milan U19 17:00

ITALIA SERIE A

Fiorentina – Roma 20:45

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA – PLAY OFFS

Puebla – Mazatlan FC 00:00

Guadalajara – U.N.A.M. 02:15

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA – VINCITORI

Ferretti – Esteli 00:00

Managua FC – Diriangen 04:00

OLANDA EREDIVISIE – SPAREGGIO

Graafschap – Eindhoven 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Guarani – Cerro Porteno 01:15

PERU LIGA 1 – APERTURA

Binacional – Melgar 01:00

U. San Martin – A. Lima 22:30

POLONIA DIVISION 1

Sosnowiec – Sandecja 18:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Belenenses – Famalicao 21:15

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Rapid Bucarest – U Craiova 1948 19:30

SERBIA SUPER LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Cukaricki – FK Vozdovac 17:30

SPAGNA LALIGA2

Girona – Tenerife 21:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Helsingborg – Norrkoping 19:00

Sundsvall – Degerfors 19:00

Värnamo – Hacken 19:00

Elfsborg – Djurgarden 19:10

TURCHIA SUPER LIG

Antalyaspor – Konyaspor 19:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Penarol – Wanderers 00:00

USA MLS

Austin FC – Los Angeles Galaxy 01:00