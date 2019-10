Elenco delle partite previste per oggi venerdì 18 ottobre 2019: in primo piano la Serie B con l’anticipo che metterà di fronte Cittadella e Cosenza.

CITTADELLA – Torna il venerdì dedicato agli anticipi. In primo piano il campionato di Serie B con Cittadella-Cosenza: da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla vittoria esterna contro la Cremonese mentre i calabresi hanno pareggiato in casa contro il Venezia. In Liga la giornata si aprirà con Granada-Osasuna mentre in Bundesliga spicca Francoforte-Leverkusen. In Ligue 1 impegno esterno per il PSG che giocherà sul campo del Nizza. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FRANCIA: Ligue 1

20:45 Nizza – Paris SG

GERMANIA: Bundesliga

20:30 Francoforte – Leverkusen

ITALIA: Serie B

21:00 Cittadella – Cosenza [CRONACA DIRETTA]

SPAGNA: LaLiga

21:00 Granada – Osasuna

AFRICA: African Nations Championship – Qualificazione

17:00

Camerun – Sao Tome and Principe

Congo – Guinea Equatoriale

Costa d’Avorio – Niger

DR Congo – Central African Rep.

Guinea – Senegal

Lesotho – Zimbabwe

Libia – Tunisia

Mali – Mauritania

Marocco – Algeria

Namibia – Madagascar

Nigeria – Togo

Rwanda – Etiopia

Sudan – Tanzania

Uganda – Burundi

Zambia – Eswatini

INGHILTERRA: Championship

20:45 Cardiff – Sheffield Wed

ITALIA: Primavera 1

14:00 Pescara U19 – Juventus U19

16:00 Lazio U19 – Atalanta U19

PORTOGALLO: Taça de Portugal

21:30 CD Cova da Piedade – Benfica

SPAGNA: LaLiga2

21:00 Cadice – Las Palmas