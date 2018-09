Pronostici del 16 settembre: Serie A in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente alla 4° giornata del campionato di Serie A

I pronostici di domenica 16 settembre riguardano esclusivamente la quarta giornata del campionato di Serie A. In totale sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Roma-Chievo 1 (ore 12.30)

La Roma proviene dalla sconfitta rimediata negli ultimi minuti di gioco dal Milan e in clasifica ha 6 punti. A quota -2, dopo la penalizzazione, il Chievo, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro l’Empoli.

Genoa-Bologna X (ore 15)

Il Genoa proviene dalla brutta sconfitta rimdiata a Reggio Emilia contro il Sassuolo e in clasifica ha 3 punti ma deve ancora recuperare una partita. Una sola lunghzza per il Bologna, che nel turno precedente ha perso in casa contro l’Inter.

Juventus-Sassuolo over 2,5 (ore 15)

La Juventus è ancora a punteggio pieno e nel turno precedente la sosta per gli impegni della nazionale ha vinto in casa del Parma. Il Sassuolo ha avut un buon avvio di campionato; è reduce dalla vittoria contro il Genoa e in classifica ha 7 punti.

Udinese-Torino gol (ore 15)

L’Udinese proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Fiorentina e in classifica ha 4 punti. Stesse lunghezze per il Torino, reduce dalla vittoria casalinga contro la Spal.

Empoli – Lazio gol (ore 18)

L’Empoli proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Chievo e in classifica ha 4 punti. Una lunghezza in meno per la Lazio, che nel turno precedente, dopo le sconfitte contro Napoli e Juventus, ha battuto di misura il Frosinone.

Cagliari-Milan 2 (ore 20.30)

Il Cagliari proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Atalanta e in classifica ha 4 punti. Una lunghezza in meno per il Milan, che nel turno precedente ha battuto in casa la Roma e che deve però recuperare ancora una partita.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 16 settembre 2018

Roma-Chievo 1 (1,23)

Genoa-Bologna X (3,25)

Juventus-Sassuolo over 2,5 (1,40)

Udinese-Torino gol (1,67)

Empoli-Lazio gol (1,55)

Cagliari-Milan 2 (1,80)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 261 euro