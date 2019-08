I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica sono dedicati integralmente alla seconda giornata del campionato di Serie A

Dopo gli anticipi dei giorni precedenti, domenica 1° settembre si gioca la seconda giornata del campionato di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lazio – Roma over 2,5 (ore 18)

Ad inaugurare la giornata è il derby Lazio – Roma. Tre lunghezze per i biancocelesti, che a Marassi hanno asfaltato la Sampdoria; un solo punto per la squadra giallorossa, che una settimana fa è stata fermata all’Olimpico sul 3-3 dal Genoa dopo essere passata avanti ben tre volte.

Atalanta – Torino 1 (ore 20.45)

Sfida tra due squadre che hanno iniziato la stagione con un successo: gli orobici in rimonta a Ferrara, i granata in casa contro il Sassuolo. L’Atalanta é carica per l’imminente debutto in Champions, il Torino demoralizzato per l’esclusione dall’Europa League.

Cagliari – Inter 2 (ore 20.45)

Non sarà semplice per Cagliari riscattare la sconfitta casalinga contro il Brescia, dal momento che alla Sardinia Arena arriva l’Inter, che nel posticipo di lunedì si è presentata rifilando un sonoro 4-0 al neopromosso Lecce. Occhi puntati sull’ex Nainggolan e attenzione al possibile debutto di Giovanni Simeone con la maglia rossoblu.

Genoa – Fiorentina over 2,5 (ore 20.45)

Genoa – Fiorentina è uno scontro tra due squadre a cui la vittoria manca, rispettivamente, da undici e quindici turni: le statistiche non sono favorevoli a eventuali sblocchi, visto che il segno “X” compare ben otto volte nelle ultime undici gare disputate.

Sassuolo – Sampdoria over 2,5 (ore 20.45)

Sassuolo e Sampdoria devono archiviare al più presto la prima giornata: i neroverdi hanno infatti perso a Torino mentre i blucerchiati sono stati letteralmente travolti dalla Lazio. i prevede una valanga di gol come già avvenne nella pasata stagione quando finì 3-5 per i padroni di casa. Ex di partita Mister Di Francesco.

Udinese – Parma 1 (ore 20.45)

L’Udinese, al suo secondo impegno casalingo, dopo i tre punti incassati contro il Milan, prova a fare il bis contro il Parma, ancora a quota zero.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 25 agosto 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 244 euro