Real Madrid – Valencia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Real Madrid – Valencia del 18 giugno 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventinovesima giornata di Liga

MADRID – Giovedì 18 giugno alle ore 22 andrà in scena Real Madrid – Valencia, match valevole per il posticipo della ventinovesima giornata di Liga. Da una parte ci sono i castigliani che sono reduci dalla vittoria casalinga contro l’Eibar e in classifica occupano la seconda posizione con soli due punti di svantaggio dal Barcellona. Dall’altra parte c’è la squadra ospite che ha ricominciato la stagione rimediando un pari casalingo contro il Levante ed in classifica occupa la settima posizione con 43 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI REAL MADRID – Zidane dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Carvajal e Marcelo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sergio Ramos e Varane. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Modric e Kroos mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Vinicius, Benzema e Hazard.

QUI VALENCIA – Celades dovrebbe schierare la sua squadra col 4-4-2 con Cillessen tra i pali, reparto arretrato formato da Wass e Gaya sulle corsie esterne mentre nel mezzo Diakhaby e Mangala. A centrocampo Dani Parejo e Coquelin in cabina di regia con Guedes e Soler sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem 0ffensivo composto da Rodrigo e Maxi Gomez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Real Madrid – Valencia, valevole per la ventinovesima giornata di Liga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Valencia

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Vinicius, Benzema, Hazard. Allenatore: Zidane

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Diakhaby, Mangala, Gaya, Soler, Dani Parejo, Coquelin, Guedes, Rodrigo, Maxi Gomez. Allenatore: Celades

STADIO: Alfredo Di Stefano