In serata al via un nuovo turno con Cagliari – Inter e Foggia – Cosenza in evidenza. Si gioca in Europa, nella notte I primi risultati dal Sud America

Venerdì 1° marzo sotto il segno degli anticipi di campionato nei principali campionati europei. Partiamo da chi ha già giocato. In coppa argentina sono 3-0 esterno dell’Estudiantes contro Tigri mentre in Bolivia il National Potosi vince 3-2 in casa di The Strongest. Altra vittoria esterna quella colta per 3-1 dal Flamenco sul Portuguesa per il campionato carioca. In Colombia poker casalingo dei Millonarios contro U. Magdalena mentre senza reti finisce America De Cali – Santa Fe. In Copa Libertadores successo ai rigori dell’Atletico National su Libertad mentre il Macara passa 3-0 in casa del Gaubira per la Copa Sudamericana. Nella CONCACAF Champions League l’Atlanta United supera 4-0 l’Herediano e lo Sporting Kansas City 2-0 esterno sul Toluca. Questa mattina la volta del calcio orientale con il pareggio tra Jeonbuk e Daegu, 1-1 per la K League coreana mentre nella OFC Champions League 5-1 del Ba contro Kiwi e 0-3 del Team Wellington in casa dell’Erakon Golden Star. Il programma dei match ancora da disputare si aprirà alle 14.30 con Fiorentina – Sassuolo per il campionato Primavera mentre in serata fari puntati sugli anticipi in Italia, Spanga, Olanda e Francia. Tra i match da seguire anche con il supporto della webcronaca troviamo Cagliari – Inter e Foggia – Cosenza. I nerazzurri ancora privi di Icardi si aspetta una prova grintosa dei suoi dopo il beffardo 3-3 maturato a Firenze. “Hanno la faccia giusta per giocarsi questo finale di campionato. In qualsiasi gruppo ci sono momenti in cui le cose sono più stimolanti: questo è uno di quelli in cui sei portato a dare di più per sopperire all’assenza di un giocatore forte. Fisicamente stiamo molto bene, ci sono ancora risorse e giocatori che possono fare meglio: uno di questi è Nainggolan. Sono contento delle sue ultime partite, ma da come lo conosco so che ha ancora qualità da far vedere” ha riferito Luciano Spalletti alla vigilia della partita. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale di questa giornata.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]