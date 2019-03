Serie A 2018-2019, 26° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 7° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

ROMA – La ventiseiesima giornata del Campionato di Serie A, la settima del girone di ritorno, si articola tra il 1° e il 3 marzo 2019 e propone due grandi match: il derby della Capitale e la sfida tra le prime della classe Juventus – Napoli.



Si comincia alle 20.30 di venerdì con Cagliari – Inter. La squadra di Maran proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Sampdoria ed è quattordicesima in classifica con 24 punti. Ventitrè lunghezze in più per i nerazzurri, terzi e reduci dal pareggio ottenuto in casa della Fiorentina

Sabato si giocano tre partite. La prima è Empoli – Parma, con calcio di inizio fissato per le ore 15. I toscani, diciassettesimi con 21 punti, sono reduci da tre sconfitte consecutive; i ducali, dopo aver perso pesantemente in casa contro il Napoli, ripartono dalla quattordicesima posizione con otto lunghezze in più. Alle 18 il Milan, che proviene dalla vittoria casalinga contro l’Empoli e in classifica è quarto con 45 punti, ospita il Sassuolo, nono a quota 31 e reduce dal pareggio casalingo contro la Spal. Alle 20.30 spazio al Derby della Capitale con Lazio e Roma, rispettivamente sesta e quinta, separate da sei lunghezze: la squadra di Inzaghi deve però recuperare il match contro l’Udinese. Per entrambe, in chiave Europa, la parola d’ordine è: “vietato sbagliare”.

Domenica si disputano tutte le altre gare. Nel lunch match il Torino, che dopo la vittoria casalinga contro l’Atalanta è ottavo a quota 38, cerca punti importanti per un posto in Coppa contro il Chievo. La squadra veneta è la cenerentola del torneo, a -11 dalla quartultima, ma domenica scorsa ha pareggiato in casa contro il Genoa. Alle ore 15 proprio il Grifone, che occupa la dodicesima posizione con 29 punti, ospita il Frosinone, penultimo con tredici lunghezze in meno. Sfida salvezza tra Udinese, sedicesima con 22 punti e Bologna, terzultimo a quota 18. La Spal, quindicesima con 23 punti, riceve la Sampdoria, dodicesima a quota 36, che dopo la vittoria interna contro il Frosinone, crede ancora in un posto in Coppa.

Sfida dal profumo europeo anche quella che alle 18 si gioca a Bergamo tra Atalanta e Fiorentina, rispettivamente, settima e nona e separate da due punti. Le due squadre si sono appena incontrate nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia, quando è finita 3-3. Chiude il programma il big match Napoli – Juventus, con inizio alle 20.30. Sono tredici la lunghezze che separano la capolista dalla seconda in classifica. Quando mancano dodici partite al termine del campionato soltanto una vittoria potrebbe consentire a quella di Ancelotti di continuare a sperare in un ipotetico aggancio in vetta.

Calcio in tv:

Serie A, 7° giornata di ritorno: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

PROBABILI FORMAZIONI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Venerdì 1° marzo

20.30

Cagliari – Inter

Sabato 2 marzo

15.00

Empoli – Parma

18.00

Milan – Sassuolo

20.30

Lazio – Roma

Domenica 4 marzo

12.30

Torino – Chievo

15.00

Genoa – Frosinone

Spal – Sampdoria

Udinese – Bologna

18.00

Atalanta – Fiorentina

20.30

Napoli – Juventus