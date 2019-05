Nerazzurri impegnati nel posticipo con il già retrocesso Chievo. Si gioca anche la delicata sfida salvezza Bologna – Parma. Nella notte il campionato brasiliano

Lunedì 13 maggio molto importante in Serie A con due posticipi che possono dire molto alle 19 in chiave salvezza con Bologna e Parma chiamati a far punti mentre in serata l’Inter ospite il ChievoVerona già retrocesso ma con l’obbligo di vincere e mantenere così invariato il distacco delle inseguitrici per un posto in Champions League. Queste due attese sfide si potranno seguire anche con il supporto della nostra webcronaca. Nella notte si è già giocato in Brasile dove nella Serie A vincono Athletico-PR e Sao Paulo rispettivamente 1-0 in casa contro il Bahia e stesso risultato in trasferta però contro il Fortaleza. Si è chiusa senza reti la sfida tra Avai e CSA. In Argentina finisce a reti bianche la partita tra Velez Sarsfield e Boca Juniors mentre in Cile 1-1 tra U. De Chile e Coquimbo. In Colomba si chiude in parità, 0-0 tra Junior e Atletico Nacional mentre l’America De Cali viene sconfitta in casa dal Millonarios. In Marocco 2-0 esterno del Safi sul Tanger mentre in Messico 1-0 casalingo sia per il Cruz Azul sul Club America che del Monterrey sul Necaxa. Chiudiamo con l’1-0 del DC United sullo Sporting Kansas City per la MSL in USA. Ricordiamo che di seguito trovate tutti i risultati aggiornati di oggi e che completeranno il quadro sia la sfida di Primavera1 tra Fiorentina e Palermo che quella di Liga2 tra Malaga e Oviedo.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

