Venerdì 13 settembre sotto il segno del calcio giovanile. Al via infatti la stagione 2019 – 2020 del campionato Primavera1 con l’anticipo delle 14 tra Pescara e Inter. Si potrà seguire anche con il supporto della webcronaca questo match, così come questa sera Pordenone – Spezia, anticipo della terza giornata di B. Si gioca anche nei principali campionati europei. Prima di vedere i risultati in tempo reale andiamo a vedere le partite che si sono già giocate. Successo per 3-1 del Forge in casa del Valour in Canada mentre in Colombia 2-0 del Pereira sul Pasto e pareggio dopo i rigori tra Junior e Dep. Cali con i tempi regolamentari chiusi sul 2-1 (a specchio rispetto al match del primo turno). In Paraguay il Deportivo Capiata supera 1-0 l’Ovetense.

