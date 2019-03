Tra gli anticipi della giornata la sfida serale tra Lazio e Roma in evidenza. Alle 13.30 grande attesa per Tottenham – Arsenal

Sabato 2 marzo 2019 con tanti incontri da seguire in pariticolare nei campionati europei a partire dalle 13.30 con la Premier League che propone Tottenham-Arsenal. In Italia seguiremo anche con il supporto della nostra webcronaca tre incontri per la Serie A a partire da Empoli – Parma delle 15 per finire con il derby di Lazio – Roma della sera ma anche la B con l’atteso big match Palermo – Lecce. Prima di vedere il quadro completo di tutti i risultati aggiornati in tempo reale vediamo i match che si sono già conclusi. In Superliga argentina successo esterno per 3-1 del Boca Juniors in casa dell’Union Santa Fe mentre in Bolivia Blooming passa in casa dell’Oriente Petrolero 1-0. Questa mattina in primo piano la Super League cinese con il pareggio per 2-2 tra Chongquing Lifan e Guangzhou R&F mentre nell’A-League australiana colpo esterno del Newcastle Jets in casa del Melbourne Victory per 2-0.

