Gare di ritorno dei sedicesimi di finale in Europa League, nella notte diverse competizioni hanno dato il loro responso in Sud America

Giovedì 21 febbraio si apre con i risultati d’oltre oceano. Partiamo dalla Superliga argentina dove il Boca Junior é stato sconfitto 2-1 in casa dall’Atletico Tucuman. Dopo il botta e risposta tra Nunez e Abila, fissa il punteggio Barbona al 25′ della ripresa. Nella coppa brasiliana successo esterno per il Vasco contro Serra 2-0 mentre sorridono in casa il Corinthians (4-2 contro l’Avenida) e il Santa Cruz (2-1 sul Nautico). Giornata di coppa anche in Messico dove vince solo U.N.A.M. 2-1 contro Leones Negros, tutti I restanti match finiscono 1-1. Nella CONCACAF Champions League spicca il 6-2 esterno del Santo Laguna sul Marathon mentre nella Copa Libertadores vince fuori casa Atletico-MG con I Defensor Sp. Vince anche il Botafogo, 3-0 in casa del Defensa y Justicia per la Coppa Sudamericana.

Il programma dei match ancora da disputare si sviluppa invece dal tardo pomeriggio con l’Europa League. Tra le tante sfide spiaccano gli incontri delle italiane Napoli e Inter rispettivamente impegnate contro Zurigo e Rapid Vienna. Qualificazioni a portata di mano per entrambe in virtù del risultato ottenuto nel match d’andata e visto il divario tecnico tra le squadre. Seguiremo da vicino i due incontri con il supporto della nostra consueta webcronaca.

Cosi Ancelotti alla vigilia del match sul finale di stagione della suagiornata squadra: “In questi ultimi tre mesi saremo tutti sott’esame e questo dovrà essere uno stimolo, perché è qui che si decide, siamo giunti al momento chiave della stagione, c’è bisogno di uno sforzo supplementare. Soprattutto in Europa League, dove c’è il dentro o fuori. E noi vogliamo arrivare fino in fondo”.

Per la sfida dei nerazzurri questo il pensiero di Spalletti: “Non quello del secondo tempo della gara di andata. Loro hanno dimostrato nel secondo tempo di avere qualità. Probabilmente all’inizio avevano qualche timore in più. Quando abbiamo incanalato la partita verso la nostra direzione, loro hanno giocato più liberi facendo vedere che hanno qualità. Il risultato dice che non devono portare tattiche o ragionamenti in gara, devono fare la partita e questo ci mette nelle condizioni di stare attenti. Come dicevo all’andata, sono usciti vittoriosi dalla trasferta di Mosca contro lo Spartak e io so cosa vuole dire. So che se non hai personalità e qualità su quei campi non vinci. Dobbiamo ancora qualificarci”.

