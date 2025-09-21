Ricco lunch match con Lazio-Roma, in Premier spicca Arsenal-Manchester City. Successo del Palmeiras in Brasile, dell’Atletico Tucuman in Argentina
Calcio sudamericano in apertura di questa domenica 21 settembre. Partiamo dal Torneo Betano argentino con il 2-0 casalingo dell’Atletico Tucuman sul River Plate valido per la 9° giornata: vantaggio dei padroni di casa al 12′ di gioco con Ferreira Namandu e raddoppio al 23′ della ripresa grazie al rigore trasformato da Diaz. Nella Serie A Betano in Brasile poker del Palmeiras sul Fortaleza per la 24esima giornata: dopo 10 minuti Raphael Veiga trasforma il rigore che sblocca il match, pareggio di Lucas Crispim al 23′. Nella ripresa Sosa riporta avanti i suoi al 12′ quindi la doppietta di Pereira al 37′ e al 45′ chiude i giochi.
In Colombia pareggio per 1-1 tra Pasto e Santa Fé e in 4-0 esterno del Deportivo Cali su La Equidad. In Costa Rica di misura il Puntaneras sull’Herediano (1-0) e senza reti tra Guadalupe e Alajuelense. In Paraguay 2-0 a domicilio del Cerro Porteno sull’Ameliano e in Perù colpo esterno dell’U. de Deportes sul Cajamarca per 2-1. Passiamo in Messico dove per la Liga MX vincono in trasferta Queretaro e Toloca rispettivamente contro Pachuca e Guadalajara mentre pareggiano 1-1 U.N.A.M. e Tigres e 2-2 Monterrey e Club America. Nella Liga de Expansion MX solo l’Alebrijes Oaxaca vince in trasferta, 2-1 al Dorados quindi tre successi interni di Atlante 1-0 su Leones Negros, Tampico Madero 2-1 sul Cancun e Venados 4-3 sul Zacatecas Mineros.
In Venezuela bene Estudiantes e Caracas vittoriosi per 2-0 in casa rispettivamente contro Portuguesa e Zamora mentre nella MLS in USA troviamo le vittorie esterne di New York Red Bulls, Chicago Fire, Vancouver Whitecaps, Cincinnati e St. Louis City. Nella Canadian Premier League tris casalingo del Cavalry sul Valour.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. In Serie A si parte forte alle 12:30 con il derby Lazio-Roma quindi Cremonese-Parma e Torino-Atalanta alle ore 15, Fiorentina-Como alle 18 e Inter-Sassuolo alle 20:45. Si gioca anche in Serie B e minori mentre in Europa spicca per la Premier League la partita Arsenal-Manchester City delle 17:30. In Ligue 1 fari puntati su Marsiglia-PSG delle 20:45 e in Liga c’è Barcellona-Getafe alle ore 21.
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Din. Tirana - Bylis 16:00
Vora - Flamurtari 16:00
Teuta - Vllaznia 19:00
ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA
Atl. Tucuman - River Plate 2-0 (Finale)
Tigre - Aldosivi 2-0 (Da finire)
Independiente - San Lorenzo 19:30
Godoy Cruz - Instituto 21:45
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Altach - Tirol 14:30
LASK - BW Linz 14:30
Grazer - SK Rapid 17:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Genk - Royale Union SG 0-1 (*)
Westerlo - St. Liege 16:00
Club Brugge - St. Truiden 18:30
KV Mechelen - Cercle Brugge 19:15
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Guabira - The Strongest 21:00
Always Ready - Wilstermann 23:15
BRASILE: SERIE A BETANO
Palmeiras - Fortaleza 4-1 (Finale)
Mirassol - Juventude 21:00
Flamengo - Vasco 22:30
Internacional - Gremio 22:30
Sport Recife - Corinthians 22:30
BULGARIA: PARVA LIGA
Septemvri Sofia - Botev Plovdiv 16:45
Slavia Sofia - Beroe 19:15
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Pasto - Santa Fe 1-1 (Finale)
La Equidad2 - Dep. Cali 0-4 (Finale)
Millonarios - Fortaleza 21:00
U. Magdalena - Atl. Nacional 23:10
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Puntarenas FC - Herediano 1-0 (Finale)
Guadalupe - Alajuelense 0-0 (Finale)
Cartagines - Sporting San Jose 23:00
CROAZIA: HNL
Gorica - Slaven Belupo 17:00
Istra 1961 - Osijek 19:15
DANIMARCA: 1ST DIVISION
Aalborg - B.93 15:00
Lyngby - Koge 15:00
DANIMARCA: SUPERLIGA
Vejle - Sonderjyske 14:00
FC Copenhagen - Silkeborg 16:00
Aarhus - Brondby 18:00
ECUADOR: LIGA PRO
Aucas - Orense 23:00
Dep. Cuenca - Barcellona SC 23:00
Emelec - El Nacional 23:00
LDU Quito - U. Catolica 23:00
Macara - Libertad 23:00
FRANCIA: LIGUE 1
Paris FC - Strasburgo 15:00
Auxerre - Tolosa 17:15
Le Havre - Lorient 17:15
Monaco - Metz 17:15
Marsiglia - PSG 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Dresda - Hannover 0-1 (*)
Dusseldorf - Darmstadt 0-0 (*)
Kiel - Karlsruher 0-0 (*)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Francoforte - Union Berlino 15:30
Leverkusen - Monchengladbach 17:30
Dortmund - Wolfsburg 19:30
GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE
Brema D - Hoffenheim D 14:00
1.FC Nurnberg D - Leverkusen D 16:00
Colonia D - Wolfsburg D 18:30
GRECIA: SUPER LEAGUE
AEL Larissa - AEK 16:30
Levadiakos - OFI Crete 17:00
Panathinaikos - Olympiakos 20:00
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Bristol City - Oxford Utd 16:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Bournemouth - Newcastle 15:00
Sunderland - Aston Villa 15:00
Arsenal - Manchester City 17:30
ISRAELE: LIGAT HA'AL
H. Beer Sheva - Sakhnin 19:00
H. Haifa - M. Haifa 19:30
ITALIA: COPPA ITALIA FEMMINILE
Arezzo D - Lumezzane D 15:00
Brescia D - Cesena D 15:00
Freedom D - Bologna D 15:00
RES Roma D - Como D 15:00
San Marino Academy D - Parma D 15:00
Trastevere Calcio D - Ternana D 15:00
Verona D - Genoa D 15:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Atalanta U20 - Inter U20 0-0 (Finale)
Genoa U20 - Roma U20 1-0 (Finale)
Sassuolo U20 - Cagliari U20 1-1 (*)
ITALIA: SERIE A
Lazio - Roma 0-1 (*)
Cremonese - Parma 15:00
Torino - Atalanta 15:00
Fiorentina - Como 18:00
Inter - Sassuolo 20:45
ITALIA: SERIE B
Carrarese - Avellino 15:00
Pescara - Empoli 17:15
Padova - Entella 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Alcione Milano - Renate 0-1 (*)
Pergolettese - Inter U23 0-2 (*)
L.R. Vicenza - Pro Patria 15:00
Lecco - Trento 15:00
Novara - Pro Vercelli 15:00
Lumezzane - Ospitaletto 17:30
Triestina - Arzignano 17:30
Virtus Verona - Dolomiti Bellunesi 17:30
AlbinoLeffe - Cittadella 20:30
Brescia - Giana Erminio 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Altamura - Trapani 15:00
Casarano - Cavese 15:00
Benevento - Atalanta U23 17:00
Giugliano - Salernitana 17:30
Potenza - Picerno 17:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Chisola - NovaRomentin 15:00
Ligorna - Saluzzo 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Breno - Leon 15:00
Folgore Caratese - Castellanzese 15:00
Milan U23 - Chievo 15:00
Oltrepo - Pavia 15:00
Real Calepina - Vogherese 15:00
Sondrio - Varesina 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Portogruaro - Altavilla 15:00
Vigasio - FC Obermais 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Trevigliese - Pro Sesto 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Seravezza Pozzi - Trestina 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Atletico Ascoli - Ancona 15:00
Castelfidardo - L'Aquila 15:00
Giulianova - Teramo 15:00
Maceratese - Fossombrone 15:00
Recanatese - Termoli 15:00
San Marino Calcio - Ostiamare 15:00
Unipomezia - Notaresco Calcio 15:00
Vigor Senigallia - Sora 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Montespaccato - Anzio Calcio 1924 15:00
Sarrabus Ogliastra - Ischia 15:00
Valmontone - Flaminia 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
A.C Nardò - Gravina 15:00
Francavilla - Ferrandina 15:00
Virtus Francavilla - Martina Calcio 17:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
ACR Messina - Gela 15:00
Gelbison - Nissa 15:00
Savoia - Paternò 15:00
USD Ragusa - Sambiase 15:00
Vibonese - Reggina 15:00
Castrumfavara - Milazzo 16:00
Igea Virtus - AS Acireale 16:00
Sancataldese - Athletic Palermo 16:00
MAROCCO: BOTOLA PRO
Renaissance Zemamra - Difaa El Jadidi 17:00
Union Touarga - Dcheira 19:00
OLANDA: EREDIVISIE
Zwolle - G.A. Eagles 0-0 (*)
Heerenveen - Nijmegen 14:30
PSV - Ajax 14:30
Alkmaar - Feyenoord 16:45
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Tondela - Estrela 16:30
Gil Vicente - Estoril 19:00
Casa Pia - Famalicao 21:30
SERBIA: SUPER LIGA
IMT Novi Beograd - Radnicki Nis 17:00
Cukaricki - TSC 18:00
Mladost - Javor 18:45
SPAGNA: LALIGA
Vallecano - Celta Vigo 14:00
Maiorca - Atl. Madrid 16:15
Elche - R. Oviedo 18:30
Barcellona - Getafe 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Ceuta - Saragozza 14:00
Albacete - Valladolid 16:15
Eibar - Real Sociedad B 18:30
Malaga - Cadice 18:30
Cordoba - Racing Santander 21:00
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Göteborg - Brommapojkarna 14:00
Hammarby - Hacken 14:00
Sirius - Degerfors 16:30
SVIZZERA: COPPA DI SVIZZERA
Altstatten - Cham 0-0 (*)
Concordia - Lausanne 14:00
Nyonnais - Zurigo 15:30
Bosna Neuchatel - Luzern 16:00
Schaffhausen - Winterthur 16:00
Bellinzona - Grasshoppers 17:00
TURCHIA: SUPER LIG
Basaksehir - Alanyaspor 16:00
Kocaelispor - Rizespor 16:00
Kasimpasa - Fenerbahce 19:00
Samsunspor - Karagumruk 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
SC Poltava - Metalist 1925 0-2 (*)
LNZ Cherkasy - Rukh Lviv 14:30
Epitsentr - Kryvbas 17:00
UNGHERIA: NB I.
Kisvarda - Debrecen 17:45
MTK Budapest - Zalaegerszeg 20:00