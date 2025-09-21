Ricco lunch match con Lazio-Roma, in Premier spicca Arsenal-Manchester City. Successo del Palmeiras in Brasile, dell’Atletico Tucuman in Argentina

Calcio sudamericano in apertura di questa domenica 21 settembre. Partiamo dal Torneo Betano argentino con il 2-0 casalingo dell’Atletico Tucuman sul River Plate valido per la 9° giornata: vantaggio dei padroni di casa al 12′ di gioco con Ferreira Namandu e raddoppio al 23′ della ripresa grazie al rigore trasformato da Diaz. Nella Serie A Betano in Brasile poker del Palmeiras sul Fortaleza per la 24esima giornata: dopo 10 minuti Raphael Veiga trasforma il rigore che sblocca il match, pareggio di Lucas Crispim al 23′. Nella ripresa Sosa riporta avanti i suoi al 12′ quindi la doppietta di Pereira al 37′ e al 45′ chiude i giochi.

In Colombia pareggio per 1-1 tra Pasto e Santa Fé e in 4-0 esterno del Deportivo Cali su La Equidad. In Costa Rica di misura il Puntaneras sull’Herediano (1-0) e senza reti tra Guadalupe e Alajuelense. In Paraguay 2-0 a domicilio del Cerro Porteno sull’Ameliano e in Perù colpo esterno dell’U. de Deportes sul Cajamarca per 2-1. Passiamo in Messico dove per la Liga MX vincono in trasferta Queretaro e Toloca rispettivamente contro Pachuca e Guadalajara mentre pareggiano 1-1 U.N.A.M. e Tigres e 2-2 Monterrey e Club America. Nella Liga de Expansion MX solo l’Alebrijes Oaxaca vince in trasferta, 2-1 al Dorados quindi tre successi interni di Atlante 1-0 su Leones Negros, Tampico Madero 2-1 sul Cancun e Venados 4-3 sul Zacatecas Mineros.

In Venezuela bene Estudiantes e Caracas vittoriosi per 2-0 in casa rispettivamente contro Portuguesa e Zamora mentre nella MLS in USA troviamo le vittorie esterne di New York Red Bulls, Chicago Fire, Vancouver Whitecaps, Cincinnati e St. Louis City. Nella Canadian Premier League tris casalingo del Cavalry sul Valour.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. In Serie A si parte forte alle 12:30 con il derby Lazio-Roma quindi Cremonese-Parma e Torino-Atalanta alle ore 15, Fiorentina-Como alle 18 e Inter-Sassuolo alle 20:45. Si gioca anche in Serie B e minori mentre in Europa spicca per la Premier League la partita Arsenal-Manchester City delle 17:30. In Ligue 1 fari puntati su Marsiglia-PSG delle 20:45 e in Liga c’è Barcellona-Getafe alle ore 21.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 21 SETTEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Din. Tirana - Bylis 16:00

Vora - Flamurtari 16:00

Teuta - Vllaznia 19:00



ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA

Atl. Tucuman - River Plate 2-0 (Finale)

Tigre - Aldosivi 2-0 (Da finire)

Independiente - San Lorenzo 19:30

Godoy Cruz - Instituto 21:45



AUSTRIA: BUNDESLIGA

Altach - Tirol 14:30

LASK - BW Linz 14:30

Grazer - SK Rapid 17:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Genk - Royale Union SG 0-1 (*)

Westerlo - St. Liege 16:00

Club Brugge - St. Truiden 18:30

KV Mechelen - Cercle Brugge 19:15



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Guabira - The Strongest 21:00

Always Ready - Wilstermann 23:15



BRASILE: SERIE A BETANO

Palmeiras - Fortaleza 4-1 (Finale)

Mirassol - Juventude 21:00

Flamengo - Vasco 22:30

Internacional - Gremio 22:30

Sport Recife - Corinthians 22:30



BULGARIA: PARVA LIGA

Septemvri Sofia - Botev Plovdiv 16:45

Slavia Sofia - Beroe 19:15



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Pasto - Santa Fe 1-1 (Finale)

La Equidad2 - Dep. Cali 0-4 (Finale)

Millonarios - Fortaleza 21:00

U. Magdalena - Atl. Nacional 23:10



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Puntarenas FC - Herediano 1-0 (Finale)

Guadalupe - Alajuelense 0-0 (Finale)

Cartagines - Sporting San Jose 23:00



CROAZIA: HNL

Gorica - Slaven Belupo 17:00

Istra 1961 - Osijek 19:15



DANIMARCA: 1ST DIVISION

Aalborg - B.93 15:00

Lyngby - Koge 15:00



DANIMARCA: SUPERLIGA

Vejle - Sonderjyske 14:00

FC Copenhagen - Silkeborg 16:00

Aarhus - Brondby 18:00



ECUADOR: LIGA PRO

Aucas - Orense 23:00

Dep. Cuenca - Barcellona SC 23:00

Emelec - El Nacional 23:00

LDU Quito - U. Catolica 23:00

Macara - Libertad 23:00



FRANCIA: LIGUE 1

Paris FC - Strasburgo 15:00

Auxerre - Tolosa 17:15

Le Havre - Lorient 17:15

Monaco - Metz 17:15

Marsiglia - PSG 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Dresda - Hannover 0-1 (*)

Dusseldorf - Darmstadt 0-0 (*)

Kiel - Karlsruher 0-0 (*)



GERMANIA: BUNDESLIGA

Francoforte - Union Berlino 15:30

Leverkusen - Monchengladbach 17:30

Dortmund - Wolfsburg 19:30



GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE

Brema D - Hoffenheim D 14:00

1.FC Nurnberg D - Leverkusen D 16:00

Colonia D - Wolfsburg D 18:30



GRECIA: SUPER LEAGUE

AEL Larissa - AEK 16:30

Levadiakos - OFI Crete 17:00

Panathinaikos - Olympiakos 20:00



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Bristol City - Oxford Utd 16:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Bournemouth - Newcastle 15:00

Sunderland - Aston Villa 15:00

Arsenal - Manchester City 17:30



ISRAELE: LIGAT HA'AL

H. Beer Sheva - Sakhnin 19:00

H. Haifa - M. Haifa 19:30



ITALIA: COPPA ITALIA FEMMINILE

Arezzo D - Lumezzane D 15:00

Brescia D - Cesena D 15:00

Freedom D - Bologna D 15:00

RES Roma D - Como D 15:00

San Marino Academy D - Parma D 15:00

Trastevere Calcio D - Ternana D 15:00

Verona D - Genoa D 15:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Atalanta U20 - Inter U20 0-0 (Finale)

Genoa U20 - Roma U20 1-0 (Finale)

Sassuolo U20 - Cagliari U20 1-1 (*)



ITALIA: SERIE A

Lazio - Roma 0-1 (*)

Cremonese - Parma 15:00

Torino - Atalanta 15:00

Fiorentina - Como 18:00

Inter - Sassuolo 20:45



ITALIA: SERIE B

Carrarese - Avellino 15:00

Pescara - Empoli 17:15

Padova - Entella 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Alcione Milano - Renate 0-1 (*)

Pergolettese - Inter U23 0-2 (*)

L.R. Vicenza - Pro Patria 15:00

Lecco - Trento 15:00

Novara - Pro Vercelli 15:00

Lumezzane - Ospitaletto 17:30

Triestina - Arzignano 17:30

Virtus Verona - Dolomiti Bellunesi 17:30

AlbinoLeffe - Cittadella 20:30

Brescia - Giana Erminio 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Altamura - Trapani 15:00

Casarano - Cavese 15:00

Benevento - Atalanta U23 17:00

Giugliano - Salernitana 17:30

Potenza - Picerno 17:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Chisola - NovaRomentin 15:00

Ligorna - Saluzzo 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Breno - Leon 15:00

Folgore Caratese - Castellanzese 15:00

Milan U23 - Chievo 15:00

Oltrepo - Pavia 15:00

Real Calepina - Vogherese 15:00

Sondrio - Varesina 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Portogruaro - Altavilla 15:00

Vigasio - FC Obermais 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Trevigliese - Pro Sesto 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Seravezza Pozzi - Trestina 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Atletico Ascoli - Ancona 15:00

Castelfidardo - L'Aquila 15:00

Giulianova - Teramo 15:00

Maceratese - Fossombrone 15:00

Recanatese - Termoli 15:00

San Marino Calcio - Ostiamare 15:00

Unipomezia - Notaresco Calcio 15:00

Vigor Senigallia - Sora 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Montespaccato - Anzio Calcio 1924 15:00

Sarrabus Ogliastra - Ischia 15:00

Valmontone - Flaminia 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

A.C Nardò - Gravina 15:00

Francavilla - Ferrandina 15:00

Virtus Francavilla - Martina Calcio 17:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

ACR Messina - Gela 15:00

Gelbison - Nissa 15:00

Savoia - Paternò 15:00

USD Ragusa - Sambiase 15:00

Vibonese - Reggina 15:00

Castrumfavara - Milazzo 16:00

Igea Virtus - AS Acireale 16:00

Sancataldese - Athletic Palermo 16:00



MAROCCO: BOTOLA PRO

Renaissance Zemamra - Difaa El Jadidi 17:00

Union Touarga - Dcheira 19:00



OLANDA: EREDIVISIE

Zwolle - G.A. Eagles 0-0 (*)

Heerenveen - Nijmegen 14:30

PSV - Ajax 14:30

Alkmaar - Feyenoord 16:45



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Tondela - Estrela 16:30

Gil Vicente - Estoril 19:00

Casa Pia - Famalicao 21:30



SERBIA: SUPER LIGA

IMT Novi Beograd - Radnicki Nis 17:00

Cukaricki - TSC 18:00

Mladost - Javor 18:45



SPAGNA: LALIGA

Vallecano - Celta Vigo 14:00

Maiorca - Atl. Madrid 16:15

Elche - R. Oviedo 18:30

Barcellona - Getafe 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Ceuta - Saragozza 14:00

Albacete - Valladolid 16:15

Eibar - Real Sociedad B 18:30

Malaga - Cadice 18:30

Cordoba - Racing Santander 21:00



SVEZIA: ALLSVENSKAN

Göteborg - Brommapojkarna 14:00

Hammarby - Hacken 14:00

Sirius - Degerfors 16:30



SVIZZERA: COPPA DI SVIZZERA

Altstatten - Cham 0-0 (*)

Concordia - Lausanne 14:00

Nyonnais - Zurigo 15:30

Bosna Neuchatel - Luzern 16:00

Schaffhausen - Winterthur 16:00

Bellinzona - Grasshoppers 17:00



TURCHIA: SUPER LIG

Basaksehir - Alanyaspor 16:00

Kocaelispor - Rizespor 16:00

Kasimpasa - Fenerbahce 19:00

Samsunspor - Karagumruk 19:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

SC Poltava - Metalist 1925 0-2 (*)

LNZ Cherkasy - Rukh Lviv 14:30

Epitsentr - Kryvbas 17:00



UNGHERIA: NB I.

Kisvarda - Debrecen 17:45

MTK Budapest - Zalaegerszeg 20:00

