Si gioca l’ottavo di finale dei Mondiali femminili. In campo anche per l’African Nation Cup. Nella notte si é giocato in Coppa America

Martedi’ 25 giugno si torna a tifare Azzurro. Dopo l’eliminazione dell’Under 21 sono le donne a far sognare i tifosi dell’Italia. Oggi pomeriggio dalle 18 in campo contro la Cina nel match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali. Sará per Calciomagazine l’occasione di seguire per la prima volta con la webcronaca l’incontro. In serata Olanda e Giappone completano il quadro odierno. Nel programma odierno abbiamo inserito anche due incontri dell’African Nations Cup mentre nella notte si sono disputate le partite di Copa America. Successo per 1-0 dell’Uruguay sul Cile mentre finisce 1-1 tra Ecuador e Giappone. Nella Gold Cup Bermuda supera 2-0 Nicaragua mentre l’Haiti batte 2-1 Costa Rica. Chiudiamo con la vittoria casalinga dell’Hiroshima 3-2 contro Kashima valida per l’AFC Champios League. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati del giorno aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

