Si va completando il quadro della prossima competizione 2019 – 2020 con gli ultimi decisivi match di qualificazione. Si gioca anche in Francia, nella notte si è giocato in Brasile

Martedì 27 agosto sotto il segno della Champions League con gli ultimi atti che precedono la competizione. Squadre a caccia degli ultimi posti disponibili nell’ultimo turno di qualificazione. Questa sera tre i match in programma con Olympiacos, Dinamo Zagabria e Stella Rossa tra quelle presenti. Si gioca anche in Francia con la Ligue 1 e la Coppa di Lega mentre nella notte nella Serie A brasiliana pareggio senza reti tra Botafogo RJ e Chapecoense. Si è giocato anche nella Superliga argentina con il successo per 3-0 dell’Aldosivi sull’Atletico Tucuman e lo 0-0 tra Huracan e Argentinos Jrs. In Colombia 2-0 del Tolima sui Jaguares de Cordoba mentre in Ecuador 2-0 dell’Ind. del Valle sulla Fuerza. Chiudiamo con il Paraguay dove finisce 1-1 tra Nacional Asuncion e Cerro Porteno, stesso risultato tra Sport boys e Cesar Vallejo. Andiamo a vedere i risultati in tempo reale di questa giornata.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

