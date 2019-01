Risultati calcio live 27 gennaio 2019

In evidenza la sfida di questa sera tra Lazio e Juventus nel ricco cartellone sul calcio italiano. Sfide interessanti anche negli altri campionato europei

Domenica 27 gennaio con tanti match in cartellone. Nella notte si è giocata in Argentina la Superliga con il successo esterno per 3-1 del Racing Club sul Aldosivi. In Messico vincono in casa Cruz Azul 1-0 su Tijuana così come Monterrey su Club America 3-2 e Pachuca 1-0 su U.N.A.M., 0-0 tra Necaxa e Monarcas. In Bolivia 2-0 casalingo del Bolivar sul Destroyers mentre in Paraguay l’Olimpia Asuncion ha la meglio per 2-0 sul San Lorenzo. La mattinata si è aperta in Australia con l’A-League: successi casalinghi dell’Adelaide United sul Central Coast Marines 2-1 e del Perth Glory 2-0 su Newcastle Jets. Per il campionato Primavera in Italia si è già giocato Cagliari – Inter con il successo dei nerazzurri per 2-1. In vantaggio dopo 19′ minuti con Lella, i sardi si fanno rimontare e superare nel finale con i gol di Merola e Gavioli. Passando alle gare ancora da giocare troviamo ben 5 incontro di Serie A con Lazio – Inter posticipo serale e tre di Serie B dove Pescara e Brescia saranno a caccia di punti preziosi per la vetta. Si disputano gli incontri anche nei principali campionati europei. In Spagna gioca il Barcellona nel pomeriggio a Girona e il Real Madrid in serata nella trasferta con l’Espanyol. Andiamo a vedere come di consueto il tabellone completo con i risultati aggiornati in tempo reale dei principali match del giorno.

