Seconda giornata di Champions League con le due italiane impegnate rispettivamente contro Stella Rossa e Tottenham

Nuova giornata di Champions League nel ricco programma di mercoledì 28 novembre. In serata le due italiane, Napoli e Inter rispettivamente contro Stella Rossa in casa e Tottenham in trasferta. Queste due gare saranno proposte anche con le nostre dettagliate webcronache ilve. Nella notte intanto successo per 1-0 del Rosario contro San Martin S.J., ha deciso una rete di Parot nela ripresa. Si gioca anche in Africa con la Champions League CAF così come la Confederation Cup. Per gli Under19 seconda giornata di Champions e si giocherà anche in Inghilterra con la Championship e una sfida nella sera di Copa del Rey, Atletico Bilbao – Huesca. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti risultati della giornata con aggiornamenti in tempo reale.

