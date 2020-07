Ricco cartellone il 29 luglio con la Serie A con otto incontri dalle 19.30. In Australia successo esterno per il Brisbane Roar

Siamo agli sgoccioli del campionato di Serie A. Oggi 29 luglio in campo a completare la 37ma giornata con bene otto incontri in programma, con tre serali. Non ci sono altri campionati in evidenza quindi prima di vedere link utili del giorno e risultati in tempo reale spazio subito a chi è già sceso in campo. Partiamo dall’Australia dove nell’A-League il Brisbane Road passa 2-1 in casa del Melbourn Victory mentre nella NPL Act il Canberra Olympic coglie la vittoria fuori casa 5-1 sul Tuggeranong United; senza reti per la NPL Queensland l’incontro Queensland Lions e Gold Coast Knights. Nel Campeonato Paraibano vittorie casalinghe per 1-0 di Botafogo sul CSP e del Treze sulla Campinense; 1-1 tra Sousa e Cajazeirense de Desportos e colpi esteri per il Nacional de Patos (1-0 sul Perilima) e del San Paulo Crtystal (5-0 sullo Sport PB). Nella Lega Messico 3-1 del Monterrey sul Toluca mentre nella Coppa di Corea vincono Jeonbuk, Seongnam, Pohang e Ulsan Hyundai. Nella MLS in USA vittoria ai rigori del Minnesota sul Columbus Crew e del Portland Timbers sul Cincinnati.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



15:00 Fortuna Köln - SV 07 Elversberg 3-1



16:00 LASK - FK Senica



17:00 FC Carl Zeiss Jena - Eintracht Bamberg



17:30 Slovan Bratislava - 1. FC Slovácko



18:00 Schwarz-Weiß Essen - Rot-Weiss Essen



18:30 Westfalia Herne - Borussia Dortmund II



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



17:45



Luftëtari Gjirokastër - FK Kukësi

FK Vllaznia - Flamurtari Vlorë



19:00 KF Tiranë - KF Bylis Ballsh



20:45



KF Skënderbeu - FK Partizani

KF Teuta Durrës - KF Laçi



Australia > A-League 2019/2020



11:30 Melbourne Victory - Brisbane Roar 1-2



Australia > NPL Queensland 2020



12:00 Lions FC - Gold Coast Knights 0-0



Australia > NPL Capital Football 2020



11:00 Tuggeranong United - Canberra Olympic 1-5



Azerbaijan > Premyer Liqası 2019/2020







Keşlə FK - Gabala FK non disputa

Qarabağ FK - Səbail FK non disputa

Sabah FK - Zira FK non disputa

Sumgayit FK - Neftçi PFK non disputa



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Segundo turno > Gruppenphase



20:00



Pelotas - RS - São José - RS

São Luiz - RS - Brasil de Pelotas - RS

Novo Hamburgo - RS - Grêmio Porto Alegre

Internacional - Aimoré - RS

Ypiranga - RS - S.E.R. Caxias - RS

Juventude - RS - Esportivo - RS



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



01:15



Perilima - PB - Nacional - PB 0-1

Sport - PB - São Paulo Crystal - PB 0-5

Botafogo - PB - CSP - PB 1-0

Treze - PB - Campinense - PB 1-0

Sousa - PB - Cajazeirense - PB 1-1



Brasile > Copa do Nordeste 2020 Fase Final > Semifinali



02:30 Fortaleza - Ceará - CE 0-1



Corea del Sud > Coppa 2020 > Quarti di finale



12:00



Seongnam FC - Suwon Bluewings 1-0

Busan IPark - Jeonbuk FC 1-5



12:30



Ulsan Hyundai - Gangwon FC 3-0

FC Seoul - Pohang Steelers 1-5



Danimarca > Superliga 2019/2020 Europa League > Finale



20:00 Aarhus GF - Odense BK



Giappone > J2 League 2020



12:00



Montedio Yamagata - JEF United Chiba 0-0

Mito HollyHock - Ventforet Kofu 2-2

Thespakusatsu Gunma - Tochigi SC 0-1

Tokyo Verdy - Albirex Niigata 1-1

Matsumoto Yamaga - Machida Zelvia 0-2

Zweigen Kanazawa - Omiya Ardija 0-1

Fagiano Okayama - Kyoto Sanga FC 1-1

Renofa Yamaguchi - V-Varen Nagasaki 1-2

Avispa Fukuoka - Ehime FC 1-1

Giravanz Kitakyushu - Tokushima Vortis 2-0

FC Ryūkyū - Júbilo Iwata 2-2



Giappone > J3 League 2020



08:00 Vanraure Hachinohe - AC Nagano Parceiro 2-2



09:00 Azul Claro Numazu - Grulla Morioka 1-2



11:30 Blaublitz Akita - SC Sagamihara 3-1



12:00



Yokohama S&CC - Fukushima United 2-1

Kataller Toyama - Fujieda MyFC 3-0

Roasso Kumamoto - Gainare Tottori 1-1

Kagoshima United - FC Gifu 0-4

Gamba Osaka II - FC Imabari 0-2

Cerezo Osaka II - Kamatamare Sanuki 1-1



Indonesia > Liga 1 2020







Persebaya Surabaya - Persija Jakarta rinv.

Persipura Jayapura - Pusamania Borneo rinv.

Bhayangkara FC - Persik Kediri rinv.

Persiraja Banda Aceh - Madura United FC rinv.



Inghilterra > Playoff 2019/2020 Championship > Semifinali



20:45 Brentford FC - Swansea City



Isole Faer Oer > Effodeildin 2020



17:00 B36 Tórshavn - Víkingur



Italia > Serie A 2019/2020



19:30



Lazio - Brescia

Sassuolo - Genoa

Udinese - Lecce

Sampdoria - Milan

Verona - SPAL



21:45



Fiorentina - Bologna

Cagliari - Juventus

Torino - Roma



Lettonia > Virsliga 2020



17:00 FK Rīgas Futbola skola - Valmiera FC 0-1 *



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura



02:00 CF Monterrey - Deportivo Toluca 3-1



Norvegia > Eliteserien 2020



18:00



Aalesunds FK - IK Start

Kristiansund BK - Sandefjord Fotball

Mjøndalen IF - Odds BK

Sarpsborg 08 - FK Haugesund

Strømsgodset IF - SK Brann



20:30 Molde FK - Vålerenga IF



Romania > Liga 1 2019/2020 Championship



20:30 Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova rinv.



Romania > Liga 1 2019/2020 Relegation



16:00 Chindia Târgoviște - Academica Clinceni 1-0 *



18:00 FC Hermannstadt - FC Viitorul Constanța



Singapore > Premier League 2020







Geylang International - Young Lions rinv.

Tanjong Pagar United - Lion City Sailors rinv.

Balestier Khalsa - Albirex Niigata (S) rinv.

Brunei DPMM FC - Tampines Rovers rinv.



Svezia > Superettan 2020



19:00



Dalkurd FF - Örgryte IS

Degerfors IF - Östers IF

GAIS Göteborg - Ljungskile SK

Jönköpings Södra IF - GIF Sundsvall

Norrby IF - AFC Eskilstuna

Västerås SK - Halmstads BK



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2020



18:00 Kristianstads DFF - Piteå IF



18:30 Vittsjö GIK - IFK Uppsala



19:00



Linköpings FC - KIF Örebro DFF

Djurgårdens IF - Eskilstuna United



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Finale



20:30 Trabzonspor - Alanyaspor



Ucraina > Premyer Liga 2019/2020 Playoffs EL > Finale



18:30 Kolos Kovalivka - FK Mariupol



Vietnam > V.League 1 2020







Than Quảng Ninh FC - Bình Dương FC rinv.

SHB Đà Nẵng FC - Hải Phòng FC rinv.

FLC Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rinv.

Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai rinv.

Thể Công FC - Sài Gòn FC rinv.

Quảng Nam FC - Hà Nội FC rinv.

Hồ Chí Minh City - DPM Nam Dinh rinv.